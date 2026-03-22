Oroscopo dal 23 al 29 marzo 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2026 è piena di vari cambiamenti.

I segni di terra, contenti di alcuni segnali di ripresa, sentiranno il bisogno di fare quadro sulle situazioni più importanti. I segni di fuoco dovranno risolvere dei problemi di lavoro, denaro o anche d’amore.

I segni d’acqua saranno influenzati da Marte e, con tanta energia, tra conflitti e impedimenti, non si faranno scrupolo di imporsi su avversari. I segni d’aria avranno una settimana impegnativa in cui non potranno risparmiarsi e dovranno spendere tutte le energie che Plutone ha in serbo per loro.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è confusa, anche se dentro di voi sentite sempre forte il bisogno di fare e di conquistare il mondo. Sarete spesso tentati di dare in escandescenze per la lentezza che vi soffoca, sappiate che non ricavereste molto dalle testate nel muro. Armatevi di pazienza e imponetevi di seguire la strada che gli astri vi indicano.

Approfittate, magari in amore, dove vi viene data un’altra opportunità per risanare un torto, chiedere perdono e andare avanti, concedovi una bella occasione di amare.

A volte gli ostacoli o gli imprevisti ci servono per riflettere su decisioni e sono spesso occasione per rimediare; non fatevi prendere dall’orgoglio e ragionate su cosa è meglio per voi.

La settimana vi offre un’occasione unica per tornare indietro e recuperare ciò che pensavate di aver perso o essere sicuri che avete agito bene. Non pretendete troppo da voi stessi.

Toro

Cari Toro, la settimana è come un ponte da attraversare, sapendo cosa si lascia, ma non ciò che troverete al di là. I giorni si accavalleranno con innumerevoli incertezze che andranno a farvi sentire insicuri e a volte deboli. I nati negli ultimi giorni del segno dovranno poi avere ancora un po’ di pazienza, Urano continuerà a scompaginare piani e certezze e, purtroppo, non sempre al meglio.

Tuttavia, siamo agli sgoccioli e tra poco tutto sarà alle spalle, allora il cambio di città, di azienda, di relazione inizierà a dare i suoi frutti e potreste vederci la positività. Dovrete sistemare alcune questioni familiari o ambientali che avete trascurato e che ora sono impellenti, fatelo con la vostra calma e fermezza e tutto andrà bene. Di questo periodo che finirà a breve, vi rimarrà la consapevolezza di essere cresciuti e maturati.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi anticipa come un vento di primavera che porta il profumo dei fiori e dell’erba, le cose belle che il prossimo periodo vi promette. Dovete sapere che per tutti sta arrivando qualcosa di interessante, un lavoro, un amore, una casa un finanziamento, un cambiamento di vita che svegli il vostro futuro.

Proprio per questo nella settimana vi attaccherete alle vostre sicurezze, rintanandovi nel vostro io, magari vi negherete anche a qualche invito, rifugiandovi nell’ambiente familiare come un’onda protettiva che vi difende da tutto.

Passerete la settimana in sordina a elaborare idee e soluzioni, alcune troppo creative, ma altre vi ritorneranno molto utili nel breve periodo. Possibile il ritorno di un amore passato; valutate con calma.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è bianca o nera, sarete chiamati a prendere decisioni per dire da che parte state e non sarà mai facile, attenzione. Abituati a dire sì a tutti per amicizia affetto o stima, è meglio che vi comportiate con più cautela e discernimento, pretendete più trasparenza e prendetevi tempo per riflettere prima di accettare patti o compromessi.

In amore le cose vanno meglio e i sentimenti vincono alla grande, sarete generosi e riceverete con generosità. È anche una settimana dove tutto va programmato per non trovarsi in difficoltà o con tante cose da recuperare. Molti di voi saranno infatti chiamati a portare avanti conti e progetti, a mantenere le promesse, che siano di lavoro o di famiglia. Con il weekend le giornate saranno via via più serene e potreste trovare spazi di puro divertimento.

Leone

Cari Leone, la settimana è vivace, piena di stimoli e novità, i pianeti in segni amici sono tanti e Urano infastidisce solo i nati a fine segno. Saturno vi chiede di essere severi prima di tutto con voi stessi e poi con gli altri, capaci di un rigore mai attuato nel giudicare e nel prendere impegni personali, di lavoro e familiari.

Insomma, siete persone nuove, meno egocentriche e più austere; dunque meno prosopopea e più fatti, questo il mantra per la settimana. Siete e vi sentirete i più favoriti dalle stelle e, con entusiasmo, augurandovi tanta fortuna, andrete incontro ai giorni della settimana che a più e più riprese vi coinvolgerà nelle scelte, nelle occasioni, nei successi. Nel fine settimana, infatti, vi sentirete svuotati per gli impegni a cui avete dovuto far fronte, ma vi sentirete soddisfatti di ciò che riuscirete a fare.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è un esempio di come andranno i prossimi mesi, dovrete decidere se cambiare abitazione, lavoro, partner. Questo perché avete da poco il coraggio di chiedervi cosa volete dalla vita per voi, non volete più accontentarvi di seguire cosa vogliono gli altri, non siete più disposti a essere accondiscendenti e i vostri desideri sono ben chiari nella vostra mente.

Tra poco Urano non vi permetterà di far finta di non vedere, ma dovrete fare i conti con le vostre istanze personali. Usate questi momenti per scavare nel vostro subconscio e tirare fuori malumori, insofferenze, desideri e incognite; fate come quando si tira fuori tutto dall’armadio e si fa pulizia dell’inutile. Martedì 24 è una giornata molto al limite, evitate di litigare, perché non vi trattereste; l’umore sarà altalenante con stanchezze e depressioni e nervosismo.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente in settimana vi sentirete combattivi, intolleranti verso ingiustizie e soprusi. Ritorna quell’atteggiamento grintoso che vi mancava da tempo, l’energia vi attraversa e vi guardate intorno, desiderosi di aggiustare, pulire, mettere ordine nella vostra vita, ma anche in quella di chi vi sta accanto.

La settimana ha belle occasioni per voi e, magari stanchi di aspettare, sarete contenti di come le cose cambiano e sarete pronti ad accettare il nuovo.

Anche l’amore sta subendo trasformazioni profonde e, se è inevitabile, avrete il coraggio di attuare una separazione. Invece, le coppie consolidate godranno della propria quotidianità come un nuovo dono, una nuova occasione di felicità e vi riscoprirete compagni.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana vi invita all’adattamento, a eludere la routine che vi sta uccidendo e non vi permette di muovervi liberamente, avete cambiato pelle ed idee sul vostro futuro. Siete a buon punto nella vostra decisione di essere diversi e abbandonare stereotipi, ma manca ancora qualcosa, un passo, un ultimo cambiamento e la sofferenza a cui vi siete sottoposti avrà un senso, una fine, un successo.

Sapete bene qual è la vostra strada e, allora, nervi saldi, gestite lo stress che sentite sotto pelle. Sul lavoro qualche tensione è palpabile e voi non fate nulla per mascherarla. Accettate le lodi che riceverete da qualsiasi parte vengano, senza stare lì a ragionare su chi e perché ve le fa.

Fate a meno di pensare anche alla sfera affettiva. Anche le relazioni in questo momento sono da prendere con le molle, è il caso di attingere al vostro self-control e di non recriminare sempre.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è piena di sogni e idee; tutto di voi è in movimento, compreso il vostro futuro, dovete però rimanere ancorati alla realtà, agire con lucidità per realizzare ciò che avete in mente. Il Sole è sempre positivo e riesce a sciogliere tanti limiti che vi destabilizzavano.

Attenzione a qualche disturbo della salute, soprattutto alle allergie stagionali a cui siete soggetti. Vi preoccupano ancora le finanze, oggetto di spese impreviste e faticate a mantenere sui conti correnti, organizzate le vostre uscite per priorità e mantenetevi nelle risorse che avete, soprattutto non spendete più di quanto guadagnate. Affidatevi alle emozioni che i cambiamenti che state attuando vi provocano e le relazioni miglioreranno donando giornate intese.

Capricorno

Cari Capricorno, l’inizio della settimana è caotico e non riuscite a stare al passo con le cose da vagliare e da a decidere. Nonostante la vostra proverbiale razionalità il carico emotivo vi pesa e sopportare l’onere di decisioni non facili o demolitivi vi sta logorando. Lo accettate, ma non siete contenti di essere sempre quelli che propongono e, alla scelta più difficile, dicono le cose più sgradevoli, ma vere.

Siete determinati a rendere la vostra vita stabile e prevedibile, ma è meglio che ve lo dica, ancora non ci riuscirete. Troppi i pianeti che vogliono fare chiarezza nel vostro futuro e che vi coinvolgono, che vi vogliono togliere il velo del perbenismo che alimenta le vostre scelte da sempre. Un consiglio importante è pensare alla vostra salute; qualche controllo vi farebbe bene.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi aiuterà a riorganizzare il vostro stile e la vostra vita, avete giornate pienissime, con svariati impegni e siete così stanchi che la sera vorreste che qualcun altro mettesse insieme i pezzi.

Dovete armarvi di pazienza e farvi scivolare addosso i litigi e le tensioni, scegliete la leggerezza e non ve ne pentirete. Per gli studenti il momento è molto positivo, denso di successi, infatti siete lucidi e concentrati.

Le giornate della settimana sono dedicate a rimettere ordine e a costruire gli obiettivi che avevate deciso la scorsa settimana. Per i single l’amore potrebbe avere qualche occasione positiva, non vi negate ed uscite, un piccolo passo per aiutare Cupido.

Pesci

Cari Pesci, i sentimenti saranno al centro dei vostri interessi. Sia in famiglia, con gli amici, che in amore dovete ripartire dal cuore per vivere bene il momento. La questione economica, invece, ha un momento di pausa, c’è una possibile trattativa che è ferma, un pagamento che non arriva.

Bisogna che vi muoviate con prudenza e gentilezza verso le cose e verso voi stessi; sappiate, però, che riuscirete in tutto ciò che deciderete di fare, anche se difficoltoso e al limite del doloroso, grazie a Saturno positivo, che vi sosterrà nel futuro.

Anche la sensazione di essere schiacciati dalle tante richieste e responsabilità non vi deve fare paura, avete tutto sotto controllo e i pianeti vi aiuteranno in modo fantastico.