Oroscopo dal 23 al 29 dicembre 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni per la settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2024, al centro le giornate di festive, che per i segni d’aria prevedono diverse sorprese.

I segni di terra saranno più interessati all’amore, mentre i segni d’acqua saranno un tantino polemici e risentiranno di non essere al centro dell’attenzione di tutti.

Ariete

Cari Ariete, il 2024 si chiude con una settimana piena di impegni, anzi, sarà necessario ritagliarvi un momento per voi stessi, evitando di sentirvi sfiniti proprio nei giorni di festa. Attenzione alle ultime spese, quelle fatte in fretta, potreste sperperare un patrimonio, e non ve lo potete permettere.

Invece, lasciatevi del tempo libero per dedicarvi a ciò che vi sta più a cuore. Regola assoluta da tener presente, non rovinare in alcun modo i momenti in famiglia; alle domande fastidiose rispondete con un sorriso e un nuovo quesito.

Toro

Cari Toro, la settimana risente delle fatiche passate, siete stanchi e ancora non percepite il clima festivo intorno a voi. Tra il lavoro e le questioni economiche vi sentite oppressi, per fortuna le forti presenze nei segni di terra vi proteggono e rafforzano la vostra resistenza.

La settimana è particolarmente felice per i giovani e le coppie non consolidate, che troveranno la gioia della condivisone. Per molti sarà ora di guardare con ottimismo al futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana piena di impegni, tutto richiede la vostra attenzione. Sollecitati da pianeti sia positivi che opposti, vi sembrerà di vivere in un mondo al contrario. Non è escluso che una persona del passato ritorni come una meteora nella vostra vita.

Se avvertite un senso di sopraffazione rispetto agli eventi, rimandatelo indietro e guardate agli affetti e al consenso che siete capaci di creare intorno a voi; siete amati e tanto basta.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi permetterà di rafforzare i legami affettivi e godervi e le piccole gioie quotidiane, anche se potreste avere piccole noie di salute, dovute alle troppe presenze nel segno a voi opposto, il Capricorno.

Se vi siete organizzati per vivere le feste in grande, con oro e luccichii, mi raccomando, non esponetevi ad un continuo rimuginare su cose e persone, siate più fatalisti e tutto andrà bene. Nei giorni non festivi sono possibili, occasioni e nuove conoscenze.

Leone

Cari Leone, la settimana potrà darvi il meglio se riuscirete a non sbottare e litigare anche con il pesciolino rosso di casa. Le tensioni in famiglia saranno all’ordine del giorno; saranno possibili piccole incomprensioni, litigi con chi non vuole cedervi il comando, non fatevi rovinare i giorni di festa, che comunque hanno tanti begli aspetti positivi per il vostro segno, pensate ai progetti futuri. Usate queste giornate per rilassarvi e per pianificare i vostri obiettivi con serenità.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è impegnativa, con tanti pianeti a sostenervi, non vi mancherà nulla e vi giostrerete tra occasioni fortunate, nuove conoscenze, inviti ad alto livello, che vi vedono protagonisti di opportunità future.

Molti di voi stanno vivendo una fase di innamoramento o di consolidamento emotivo, che parla di matrimonio, e scelte importanti. Un giorno veramente speciale è domenica 29 dicembre, quando farete o riceverete un gesto molto speciale.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana movimentata in cui dovrete gestire simultaneamente più fronti aperti: lavoro, famiglia e amici. Sarà necessario mantenere un equilibrio per non essere sopraffatti dallo stress.

Passionali e romantici regalerete al vostro partner momenti incantevoli. Non spendete più del necessario, regalatevi solo qualche capriccio personale. Con la vostra innata diplomazia risolverete i più piccoli contrasti e la pace regnerà grazie a voi.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana piacevole, ma il vostro desiderio di normalità, vi farà riflettere su ciò che desiderate davvero per il futuro. È necessario che usiate le vacanze per mettere ordine nei vostri pensieri e realizzare nuovi progetti che vi stanno a cuore.

Qualche incontro inatteso con persone del passato, potrebbe sconvolgere la vostra routine, non buttate quanto avete ottenuta per l’incerto. Vi aspettano giornate movimentate da incontri, con telefonate e messaggi.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana ricca di sorprese, ottima per divertirvi e lasciarvi andare. Tutto in famiglia è la parola d’ordine di queste feste.

C’è anche il tempo per un flirt, di quelli occasionali e senza domande. Se volete, troverete il tempo per momenti di grande passione e romanticismo con la persona amata, questo accadrà per gli ‘anta’ ed oltre. Godetevi il relax delle feste, la vicinanza degli affetti sinceri e veri, condito il tutto dalla magica atmosfera del Natale.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è velata di malinconica, o almeno la prima parte di essa, poiché farete i conti pensando alle persone che non fanno più parte della vostra vita. Tuttavia, se riuscirete ad aprirvi agli altri e a trovare un comun dialogo, potrete contare su sorprese ed emozioni.

Evitate l’introspezione e cogliete al volo l’opportunità di realizzare un vecchio sogno. Poco lavoro e molti incontri: questo vi serve per stare bene.

Acquario

Cari Acquario, il vostro problema rimane staccarvi dagli impegni di lavoro, stacanovisti come siete. Molto gettonati da tutti, vivrete le feste con gioia e voglia di trasgressione; dovrete affrontare anche piccole e grandi decisioni da prendere rapidamente.

Magari troverete gusto a mettervi in cucina e godere dei piaceri della tavola. Farete e riceverete inviti, viveteli con gioia.

Pesci

Cari Pesci, le festività vi portano a vivere tutti i momenti felici con vecchi amici e familiari, la settimana è intensa e ricca. Dovrete fare attenzione alle spese, per non uscire dalle vostre possibilità, con un po’ di organizzazione potrete gestire tutto.

È buon momento per dedicarvi alla famiglia e partecipare alle riunioni tipiche di questi giorni di festa. Non dimenticate di prendervi cura del vostro benessere e di recuperare la stanchezza accumulata.