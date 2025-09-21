Oroscopo dal 22 al 28 settembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana, da lunedì 22 a domenica 28 settembre.

Non c’è più traccia dell’estate, se non per il caldo ancora presente.

Per i segni d’acqua ci sono belle prospettive per il lavoro, nonostante qualche piccola delusione. I segni di fuoco perdono Venere, che passa in Vergine, ma finalmente potranno rilassarsi e vivere momenti abbastanza tranquilli.

Il Sole e Mercurio sono entrati in Bilancia, a inizio settimana anche la Luna passerà velocemente in Bilancia, tutti i segni d’aria avranno una settimana da vivere intensamente. I segni di terra sapranno comunicare e appariranno al meglio, godendo di momenti di grande intesa.

Ariete

Cari Ariete, la settimana non è come piace a voi, è pacifica e tranquilla, affrontate serenamente i vostri ambiti, lavoro, famiglia, società; riposate, da mesi siete in prima fila, sempre presenti e sempre al massimo delle vostre possibilità.

L’importante è che non entriate nelle lamentele continue, che non vi inalberiate per un nonnulla. Mi raccomando, i nati nella terza decade del segno evitino le spese folli e inutili. Non firmate contratti e non prendete impegni di denaro o non fate da garante ad alcuno, rischiate tanto. La parola d’ordine è riposo.

Toro

Cari Toro, la settimana è bella, snella, coinvolgente e piena di passione. Sì proprio di passione, che poi sia per il cibo, per la lettura, per l’amore della vostra vita questo lo sapete voi.

Il momento è propizio e ci potrebbero essere anche attimi di gioia intensi, progetti a lunga scadenza che nascono sotto una buona stella. Le cose che aspettate sono lì, pronte per essere colte, fatelo senza indugi. Avete dalla vostra Venere, che è anche la vostra guida astrale. Molte donne del segno dedicheranno tempo e denaro alla loro bellezza, cosa che sempre bene fare.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana bella, socievole, con tante presenze amiche a tenervi compagnia. Il Sole e la Luna, per gran parte della settimana, e Mercurio, che rappresenta il vostro fiuto per gli affari, vi aiuteranno non poco in questa settimana.

Non siate troppo attaccati ai vostri schemi e non pretendete di avere sempre un ritorno in ciò che fate, spesso le cose migliori maturano nel tempo e non tutto paga al momento. Prestate invece più attenzione ai dettagli, perché vi diranno cose che altri vogliono nascondervi.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana, oltre a Giove, avrete un nuovo alleato, Marte entra in modalità positiva, vi sentirete allegri, vi sveglierete pieni di energie, con tanta voglia di fare.

Anche qualche bella intuizione potrebbe arrivare dalla vostra mente, sapete di possedere capacità intuitive. Per chi lo aspetta e chi no, è il momento di notizie buone, di concorsi superati, di avanzamenti di carriera o di un figlio o di piani matrimoniali. Comunque vada, avrete istanti ricchi di emozioni e molto belli, con grandi cambiamenti.

Leone

Cari Leone, in settimana il Sole, la Luna e Mercurio sono più che positivi e sostengono le vostre strade, affetti, dialoghi, promozioni e altro. Tuttavia, Marte in posizione ostile vi fa sentire la stanchezza dei mesi passati.

Non è la salute il problema, volete a tutti i costi tenere alto la stima che avete di voi stessi e non deludere nessuno. Questa non è la strada giusta, alleggerite i vostri pesi, quelli che, almeno, portate avanti da tempo, evitate di stressarvi, fate pulizia e tutto andrà per il meglio.

Vergine

Cari Vergine, la settimana porta una dolcezza e una sincerità fatta di piccoli gesti e momenti importanti, il periodo appena trascorso non è stato facile, tanto che vi siete sentiti fragili sotto molti aspetti.

Venere entra nel vostro nel segno e allora tutto è un affare di cuore, avrete e darete tante coccole, attenzioni e affetto, tanto che qualcuno stenterà a riconoscervi. Aspettatevi una proposta o di lavoro o di affetti, magari tutte e due, qualcosa che diventerà importante per voi

Bilancia

Cari Bilancia, settimana frenetica, senza sosta per voi, con tante presenze nel segno. Marte nella casa del denaro vi regala soldi in arrivo o contratti interessanti. Significativi rapporti d’amicizia potrebbero darvi opportunità insperate e inaspettate, non fatevi pregare e accettate senza convenevoli.

In settimana si delineeranno anche particolari strade da percorrere nel prossimo futuro, agite con serenità e vedrete che tutto andrà bene.

Scorpione

Cari Scorpione, anche per voi segno d’acqua la settimana è energica e volitiva, bando alla pigrizia, caratteristica del segno, anche se è solo apparenza, la vostra mente non si spegne mai.

Quindi penserete, agirete farete di tutto in queste giornate, del resto, sarebbe un peccato non farlo. Marte nel segno vi stimola, vi pungola, vi costringe ad agire anche secondo il vostro istinto. L’importante è non difettare di pazienza, potrebbe accadere che vi comportiate in modo grossolano o rude con chi non sopportate, evitatelo, non è degno di voi.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è bella, non dinamica, non al massimo, direi pacata, ma anche gioiosa, con tante serate in famiglia e momenti godibili. Amabile e come piace a voi il fine settimana, con amici e amato bene a coccolarvi.

Il fatto è che non volete nemmeno dire a voi stessi che la quotidianità vi ha stancato e volete o desiderate qualche stimolo in più, poi, quando questo accade, vi sentite oppressi dagli impegni. Passerà, arriverà il momento dell’equilibrio; godetevi la settimana, che si chiude con il botto e un weekend stupendo.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana felice per voi segno di terra, Venere vi garantisce su tanti aspetti della vita quotidiana e lavorativa, compreso quella affettiva. Anzi, potremmo dire che, mai come in questo periodo, non vi si riconosce, non sarete più quelli freddi e spietati, interessati solo al lavoro e a produrre.

La famiglia, gli affetti gli amici sono la sfera in cui amate stare e rapportarvi, le cose importanti della vita. Marte vi chiede di lottare per ciò che ritenete importante e Venere vi concede bei momenti.

Acquario

Cari Acquario, settimana da bere tutta d’un fiato, porta con sé tutto quello che chiedete, soluzioni a problemi, nuove possibilità, tanti progetti, amore, passione, denaro.

Non fatevi abbagliare dal desiderio di indipendenza che vi prende ogniqualvolta il mondo in senso generale vi si avvicina, non fate i circospetti, specialmente se qualcuno si dimostra troppo possessivo.

Ascoltate Mercurio nel segno, che vi dona intuito e parlantina, e il mondo vi sorriderà. Riflettete su cosa volete e agite, non accontentatevi delle sensazioni, per questa volta, entrate nel cerchio.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana i vostri alleati, oltre a Giove sempre positivo, sono la Luna e Marte in aspetto positivo, che vi doneranno tanta passione, sensibilità, ed empatia.

Mercurio in aspetto dissonante vi legherà la lingua, per farvi state attenti a ciò che dite o intendete dire, perché la possibilità di non farsi capire o di non capire è alta.

Sul lavoro siete più protetti e ci sono molte situazioni interessanti per il futuro. Il consiglio rimane quello di agire con solerzia, ma mai al di sopra delle proprie possibilità.