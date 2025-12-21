Oroscopo dal 22 al 28 dicembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Ecco le previsioni da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025. La settimana è riflessiva, con opportunità improvvise da prendere al volo per tutti.

I segni di fuoco sono pronti a vivere con grande entusiasmo le festività, i segni d’aria vogliono attuare un profondo cambiamento di vita e sono determinati a farlo in modo capillare. I segni di terra punteranno alle cose reali, i regali pratici, l’uso consapevole del cibo, cose del genere, mentre i segni d’acqua vivranno una settimana serena, senza grosse sollecitazioni, un benessere semplice ma equilibrato e armonico.

Ariete

Cari Ariete, ciò che la settimana scorsa vi sembrava complicato, nei prossimi giorni non sarà che una traccia lontana. Sarete concentrati sui ricordi familiari, su pensieri che vi portano benessere e gioia, sul rendere le feste indimenticabili per chi vi sta intorno e per voi stessi.

Siete impulsivi per natura, quindi attenzione a non spendere o a prelevare più di quanto abbiate programmato. I giorni di festa saranno per voi occasione di brillare in ogni modo. Vi sentite in forma smagliante, ciò, però, non vi porti a eccedere con cibo e altro, le feste passano ed è più bello non rovinarsi il dopo con qualche malessere.

Toro

Cari Toro, la settimana delle feste ha solo certezze pratiche per voi, infatti non vi farete coinvolgere in ansie per acquisti dell’ultimo minuto, da inviti pressanti e indesiderati, preferendo festeggiare con persone gradevoli e amiche o in famiglia.

Evitate, però, di esagerare nel programmare tutto in dettaglio, lasciate qualcosa al momento, all’impronta, anche questo concorre a una bella serenità e alle relazioni interpersonali.

Se ci sono tensioni, è meglio non alimentarle e lasciare che il tempo faccia il suo corso. Marte positivo vi farà rivivere un incontro in modo totale e i ricordi torneranno a galla, movimentando la vostra routine.

Gemelli

Cari Gemelli, nella prossima settimana dovrete prendere varie decisioni, piccole o grandi, anche in ambito professionale. Attenzione a non fare scelte dettate dalla fretta, senza approfondire i vari aspetti delle cose che avete davanti.

È vero che dentro di voi sentite un desiderio di cambiamento primordiale, però bisogna essere prudenti in amore e sul lavoro. Attenzione alle distrazioni, che potrebbero compromettere i progressi faticosamente conquistati.

Nel fine settimana vi sentirete più tranquilli, paciosi, in linea con il vostro carattere. Non rifiutate gli inviti di amici che sapete sinceri, il confronto gioioso con chi vuole bene vi darà tanta gioia.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha due aspetti fondamentali, uno faticoso, non negativo ma che chiamerà ogni giorno i nati nella prima decade del segno alla conquista di tutto, mentre per gli altri le situazioni saranno più serene ed equilibrate, senza prese di posizioni e nulla da dimostrare.

Il consiglio migliore per tutti è agire senza rimandare le cose importanti, come visite, impegni familiari, e di evitare discussioni vecchie e noiose. Più bello il ménage con la persona amata, potrete vivere momenti molto appaganti; evitate di riprendere vecchi discorsi focolai di litigi, superate tutto e guardate avanti. Nel fine settimana potrebbe subentrare un po’ di nostalgia: riflettete e recuperate energia.

Leone

Cari Leone, la settimana può essere straordinaria, la forza interiore che sentite dentro di voi vi rende capaci di affrontare ogni difficoltà. Sul lavoro vi aspettano grandi soddisfazioni e molte conferme, abbandonerete le incertezze che vi hanno tormentato nei giorni scorsi.

Il periodo natalizio con le feste, i regali, gli incontri vi dona sempre tanta forza interiore e la voglia di essere al centro dell’attenzione è onnipresente per un carattere assolutistico come il vostro. Anche la generosità è una vostra caratteristica che, in occasioni così importanti, rischia di farvi trovare in bolletta. Sappiate usare il denaro in modo adeguato al vostro portafogli, senza strafare, si possono fare bei regali anche senza diventare poveri.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi regala momenti di una intimità e serenità fuori dalla norma, godeteveli. Sarete tentati di pianificare le giornate in ogni particolare, preparate tutto con cura, senza fretta, e capite quando essere sinceri con chi amate.

Il problema della settimana sarà proprio questo, spogliarsi di alcuni aspetti tediosi, ma offrire il resto, l’equilibrio, la pacatezza, l’acume che contraddistingue tutto ciò che fate. La famiglia, gli amici, la persona amata lo apprezzeranno moltissimo e sarete il centro delle festività. Il fine settimana vi porta la consapevolezza di aver fatto tutto con intelligenza ed acume.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa settimana di feste e piccole e grandi gioie sentirete più che mai il desiderio di cambiare le regole del gioco. Avvertite prepotentemente il desiderio di mettere ordine, di prendervi cura di voi, di riorganizzare gli impegni.

Sul lavoro è possibile un contrasto con un collega, non fatevi prendere in trappola, evitate parole grosse e atteggiamenti aggressivi. Bello l’amore, dove godrete di un equilibrio fortunato e armonico e di tanto spazio personale da condividere. Vivrete il fine settimana con un senso di leggerezza, puntando su ciò che conta davvero.

Scorpione

Cari Scorpione, finalmente la settimana è calma, piena di momenti di relax, di incontri familiari un po’ noiosi ma sinceri, un po’ scontati per voi che amate il brivido e l’imprevedibilità. Godete di questa condizione che serve a vivere momenti di grande equilibrio e armonia, confrontate gli affetti sinceri, gli sguardi affettuosi di chi vi circonda e intuirete l’amore che vi avvolge, gentile e semplicemente duraturo.

Il fine settimana è da vivere sotto una campana di emozioni antiche, ritornerete bambini o, almeno, lo desidererete. Le feste sono il momento migliore per lasciar andare ciò che ancora ci disturba e non vuole abbandonarci.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana gioiosa, da trascorrere con gli amici, la famiglia, in gruppo; ricordiamo che per voi vale il detto “più siamo e meglio siamo”. Vi farete prendere da un ritmo vivace e vi scatenerete ad ogni occasione, attenzione a non disperdere troppe energie.

Una nuova amicizia per i più giovani potrebbe divenire importante: per chi cerca l’amore questo è un bel momento. Il fine settimana porta ancora feste e gioia da vivere con tutti, in libertà e serenità. Mi raccomando a non esagerare nei modi o nelle spese, siete proverbialmente generosi con tutti, ma rimetterci è eccessivo anche per voi.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è molto interessante, la presenza di Marte nel vostro segno vi sostiene e vi dona potenza ed energia. La migliore soluzione per voi è quella di mettere a frutto questa forza per ciò che ritenete importante e veramente utile in amore, sul lavoro, nel fare scelte che durano tutta una vita, come un matrimonio, un figlio, un acquisto immobiliare.

Potrete contare sulla vostra lucidità intellettuale, che vi salva spesso da prendere decisioni drastiche o poco gradite a chi vi sta intorno. Bello l’amore; sarete capaci di esprimere in modo giusto i vostri sentimenti e, magari, stupirete chi vi sta intorno con parole dolci e amorevoli, cosa che non è da voi.

Acquario

Cari Acquario, la resa dei conti è lì davanti a voi. La settimana non si cela, non nasconde, anzi, è impietosa e, finalmente, guardandovi allo specchio saprete di essere pronti per vivere, e realizzare quelle strade, quei programmi, a lungo vagliati, considerati, pianificati.

In questa settimana rifletterete e capirete quale strada intraprendere nel prossimo futuro. Ciò che deciderete ora avrà un impatto importante. Possibile qualche tensione, ma troverete le soluzioni giuste. Il fine settimana è godereccio, offre incontri familiari e amicali sereni, con il recupero delle energie. L’equilibrio è la chiave del domani.

Pesci

Cari Pesci, una settimana emotivamente profonda, tutto si muove con leggerezza, molti pianeti sono nel vostro segno e questo vi carica di energie, ma anche di domande a cui dare una risposta concreta. Poiché siete il segno introspettivo per eccellenza subirete queste sollecitazioni e cercherete in un primo momento di fuggire.

Da molto tempo Saturno non vi permette di evadere dalla realtà e anche durante le feste farà sentire la sua presenza, non lascerà che sfuggiate alle scelte. In questo periodo sarete chiamati a prendere decisioni importanti e inderogabili a cui vi state preparando da tempo. La vostra intuizione e la parte motiva più vera vi verranno in aiuto, così state sereni, perché saprete scegliere per il meglio.