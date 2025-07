Oroscopo dal 21 al 27 luglio 2025

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 21 a domenica 27 luglio 2025.

Tutto ok per i segni di terra, sostenuti da Marte, per i segni di fuoco va tutto bene, solo gli Ariete devono stare molto attenti alle intemperanze e alle sollecitazioni esterne.

Tante opportunità per i segni d’acqua, che possono contare su delle belle intuizioni, per i segni di aria i pianeti consigliano una settimana di riflessione, magari ragionare su qualche decisione presa e fare un dietro front non sarebbe male.

La Luna Nuova in Cancro del 24 luglio risveglia per tutti un bisogno emotivo. Per l’intera settimana e per ciascuno di noi ci saranno luci e ombre da affrontare, silenzi e affermazioni e, prima di ogni cosa, sarà necessario essere sinceri con sé stessi.

Ariete

Cari Ariete, non reagire alle sollecitazioni è il vostro diktat per tutta la settimana; avete il divieto assoluto di scaricare le tensioni al di fuori di voi. Il pericolo reale è che alcune apprensioni del passato si ripresentino e il 24, con la Luna Nuova in Cancr,o tutto è a rischio, famiglia, casa, relazioni. Dovete credere nel dialogo, nella pazienza nell’intelligenza per evitare ogni possibile errore.

Ce la potete fare a mantenervi lucidi, senza farvi coinvolgere in discussioni, esprimetevi, anche fingendo tolleranza, è la mossa giusta, che vi libera da ulteriori grattacapi. Il Sole nel Leone dal 22 vi sarà di grande aiuto.

Toro

Cari Toro, la settimana è buona, piena di cose interessanti e preziose, in un certo senso da evitare qualsiasi atteggiamento tracotante che potrebbe insinuare uno scontento generale tra colleghi e famiglia. Il passaggio del Sole in Leone da martedì 22 luglio non favorisce i nati nei primi giorni del segno, attenzione.

Gli astri vi ripropongono su molti aspetti una riflessione e la possibilità di fare marcia indietro, verificate, non dimostratevi testardi. A fine settimana avrete poi l’occasione di prendere decisioni utili per un evento importante che vi coinvolgerà non poco. Risentirete della settimana caotica, con tante situazioni da sistemare.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete sotto pressione, con Venere che vi offre tante distrazioni piacevoli, Marte che vi impone di rispettare le scadenze lavorative e le questioni familiari che non potete più rimandare. Non dovete farvi travolgere dalla fretta, affrontate ogni cosa evitando passi falsi.

I rapporti amorosi vanno meglio e tutto è intenso e profondo con più rispetto. Prestate attenzione alle opportunità di svolta che la settimana vi mette avanti, potete contare su tante risorse, usufruitene e non fatevi prendere dal panico, le giornate passeranno velocemente.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è molto fortunata per voi, è il momento di organizzarvi e chiedere tutto ciò che vi serve e che vi preme. Oltre a Giove positivo, potete contare su una Luna Nuova nel vostro segno, allora è il momento di pensare al futuro, poiché le cose inizieranno ad andare nel verso giusto.

Dovete mostrare a tutti il coraggio che nasce dentro di voi in un momento fortunato come questo. Anche sul fronte economico le cose vanno alla grande. Le tensioni familiari o sul lavoro troveranno finalmente soluzioni positive.

Leone

Cari Leone, settimana promettente, il passaggio del Sole nel vostro segno in aspetto positivo a Saturno e Nettuno vi darà respiro e ottime basi su cui configurare il futuro prossimo, allora organizzatevi, siate intraprendenti e non abbiate timore.

Non dovete sprecare nessuna delle occasioni che avrete su un piatto d’argento in questo periodo. Anche se Plutone in opposizione vi suggerisce atteggiamenti di insoddisfazione o di disagio interiore, non ascoltateli, siate pratici e realisti, la settimana ha tanto da darvi.

Vergine

Cari Vergine, la settimana, pur essendo positiva, vi chiederà molto e, soprattutto, non vi farà sconti, preparatevi a qualche colpo di scena, sia sul lavoro che nelle relazioni amorose e sociali.

Non tutto è così semplice, vi sentirete sotto un controllo occulto, giudicati, alla ricerca di risposte faticose e soluzioni difficili. Potreste sentirvi in un caos che non avete creato, ma che, alla fine ,vi sconvolge idee e fatti. In amore le cose vanno meglio, siete ricettivi, pronti nella parola e nei gesti, e la cosa è molto positiva. Tante le occasioni per divertirvi e mostrare quel lato fanciullesco che nascondete sempre.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è positiva, tanto positiva che vi chiede di restare immobili a guardare, godetevi questo ritmo rilassato delle vacanze, oppure datene voi uno più fermo e lento al mondo che vi circonda. Gli astri vi danno tempo per pensare, per rivedere alcune cose, magari aggiustate il tiro e agite di conseguenza.

Da martedì 22 luglio il Sole passa in Leone, segno a voi positivo, e troverete sicuramente le conferme che state cercando. La Luna Nuova del 24 potrebbe portarvi ad una decisione drastica di rottura, riflettete, ma se sentite che è la decisione giusta, non abbiate ripensamenti.

Scorpione

Cari Scorpioni, è ora di mettersi in gioco, non ci sono confort zone in cui nascondersi o trincerarsi dietro altre decisioni, è il momento in cui dovete giocare e rischiare, non perderete, ma non ci sono scoperti. Da tempo accarezzate un progetto professionale o un’iniziativa personale, procedete con attenzione, risolvendo eventuali piccoli problemi da chiarire. La Luna Nuova in Cancro vi offrirà una grande intuizione, sappiate farla fruttare, perché il passaggio del Sole nel segno del Leone vi toglierà parecchia energia e fare le cose vi sembrerà più pesante.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderate una pausa da ogni tipo di oneri, impegni o decisioni, vi appesantisce una stanchezza che vi portate dietro da molto tempo e la settimana inizia così, un po’ sui generis.

Poi, martedì 22 luglio, il Sole passa nel Leone, un segno a voi positivo, ed ecco che la voglia di fare, costruire, decidere, essere rinasce dentro di voi e vi sentite alla grande. Vi sentirete addirittura pronti ad ascoltare, consigliare a seguire e curare i vostri affari e dare una mano ad amici e parenti. Ascolterete e sentirete le emozioni che avevate perso.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è importante, dopo un periodo faticoso godetevi la tregua che tanto avete desiderato. Grazie ai tanti pianeti positivi guarderete avanti con fiducia e serenità. Il 22 luglio, poi, il Sole finisce la sua naturale opposizione e potrete contare su un’energia potente e più forte, sarete capaci di guarire da tutte quelle crisi passate.

Unico neo la Luna Nuova in Cancro del 24 luglio, opposta al vostro segno; chi è nato nella seconda decade del segno potrebbe avere una battuta di arresto, una noia da risolvere, però, nel giro di una giornata.

Acquario

Cari Acquario, la presenza di Plutone nel vostro segno vi rende impazienti, insofferenti verso le meschinità umane; è vero anche che vi regala idee e intuizioni eccezionali che vi saranno molto utili per prendere decisioni professionali e familiari importanti. Allora la settimana è piena di opportunità, novità, tanto che riuscirete a recuperare alcune delle cose perse.

Il passaggio del Sole nel segno del Leone a voi opposto potrebbe rendervi critici verso il prossimo e potreste usare troppo spesso la lingua affilata. Siate moderati verso gli altri, non sempre sono pronti a condividere il vostro senso dell’umorismo o le critiche troppo personali.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è brillante, intensa, e vi coinvolgerà emotivamente come non mai. Grazie ai pianeti veloci vi sentirete intuitivi e magnetici, pronti a vivere d’amore, che è poi la cosa che vi interessa veramente.

La Luna Nuova in Cancro del 24 luglio vi avvolgerà ogni senso, regalandovi bellezza, fascino e desideri non più nascosti. Sappiate essere onesti con tutti però, altrimenti, quando vi sveglierete, sarà difficile accettare gli errori fatti. Tuttavia, sappiate godervelo questo momento veramente unico nella vostra estate, se saprete agire con onestà e serietà ne coglierete occasioni importanti.