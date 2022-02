Oroscopo dal 21 al 27 febbraio 2022

Cari, eccoci per il nuovo oroscopo della settimana dal 21 al 27 febbraio. Il periodo vede al centro delle influenze tutti i segni dello Zodiaco.

La settimana mostra anche un equilibrio tra forze, che, dopo le turbolenze della Luna piena della scorsa settimana, dovrebbe dare a tutti la possibilità di riflettere sulle cose che ci interessano veramente.

Aspetti importanti:

La Luna calante si incontrerà con tutti i pianeti formando aspetti importanti; una Luna che spegne le controversie, formula ipotesi, sta ricaricando della sua energia, ma non la esprimerà prima di marzo.

Venere e Marte mantengono la loro congiunzione stretta, in trigono al nodo lunare sud, ciò esprime una volontà di rinascita dei segni di terra, privi di quella polemica che spesso li caratterizza nei rapporti interpersonale e sul quotidiano.

La congiunzione Mercurio Saturno, in sestile a Urano, si rafforza ogni giorno di più, e favorisce tutti i segni d’aria. La congiunzione determina una chiarezza matematica nell’esposizione dei propri pensieri e desideri.

La chiarezza di linguaggio caratterizzerà gli incontri politici internazionali e anche le motivazioni delle proprie azioni saranno più eloquenti e chiare.

Nella vita di tutti i giorni saremo portati a essere più esigenti, meno propensi a farci turlupinare, accoglieremo il confronto dialettico come soluzione dei vari conflitti.

Questo fine settimana, inoltre, vede l’inizio della congiunzione superiore di Giove con Nettuno, ogni giorno che passa sarà più intensa, marzo è il mese centrale dei suoi effetti, tuttavia ogni segno ne riceverà nei modi e nei tempi, a seconda del proprio tema natale. Vi dico solo che i suoi influssi sono striscianti, espansivi, è il momento in cui se riusciamo a tenere la bocca chiusa è meglio.

Ariete

Bisogna aspettare la metà della settimana per quei momenti magici che vi avevo promesso. Anche se un po’ tutti i pianeti vi sono favorevoli dal segno amico dell’Aquario e del Toro. Possiamo dire che tutto va a gonfie vele? Sì, lo diciamo, ma comunque niente è gratis. Bacchette magiche non ce ne sono.

Qualche fastidio lo possiamo immaginare per la terza decade. Un consiglio: scatenatevi nei giorni 24 e 25, La luna vi offre bei momenti e, perché no, anche dei begli incontri.

Toro

La settimana inizia nervosa, senza scampo per l’umore pessimo, Marte sorride alla prima decade, Venere solo alla seconda, Plutone dona forza e carattere alla terza. Ricordate che tutto va pensato in tempi brevi, tra poco le cose cambieranno. Non perdete tempo e sistemate i vostri progetti nel breve termine, non procrastinate.

Gemelli

Anche se il Sole non vi è più amico, questo non significa che le cose vanno male, Mercurio è entrato in Aquario e parla una lingua amica fino ai primi di marzo. Il pianeta della comunicazione vi dona con Saturno, e per quasi 30 giorni, voglia di parlare, sentire il calore dell’amicizia. Scegliete di uscire accettate inviti, firmate contratti, tutto va bene.

Cancro

La prima decade già sente il profumo della primavera e dell’amore. Sole, Giove, Nettuno il 22 e il 23 la Luna dallo Scorpione, chiude un portentoso trigono. Potete fare di tutto, fate di tutto, è il vostro momento. Il rischio è che vi mettiate a scegliere tra le cose positive, non fatelo, siate diretti e prendete tutto, naturalmente solo quello che vi appartiene.

Leone

Saturno e Urano infastidiscono la seconda decade, anche se dal pomeriggio del 22 a tutto il 25 la Luna vi è amica, vi solletica l’ego, forzandovi a fare qualcosa di particolare. Stranamente, se vi sentite attratti solo dalla vostra compagnia, fatelo, scappate, fate nuove esperienze. Mi raccomando, molti di voi litigheranno con un parente più giovane, contenete la stizza e la furia, vi si ritorcerebbero contro, specialmente se sono del segno dello Scorpione.

Vergine

Ben sei pianeti su dieci, vi sono amici e tutti influiscono su una parte della vostra esistenza, siete sicuramente stanchi di tutti questi pianeti, positivi certo, ma che pretendono modificano, pungolano da tempo, proprio voi, sempre perfettini e imperturbabili. Il prossimo fine settimana sarà fantastico, approfittatene, godetevi tempo e sogni con la persona che amate, con un amico, uscite e spendete, fatevi un regalo bello e degno di voi, non fate la cresta.

Bilancia

Molti di voi hanno a che fare con una figura femminile poco lineare e anche non proprio cristallina, eppure vi porterà aiuto e intuizione, comunque verificate e seguite il suo consiglio. Altri, specialmente chi è della seconda decade, devono fare un piccolo intervento medico, andrà tutto bene, siate sereni. Se dovessi mettervi in guardia lo farei sull’umore, rischiate di risentire della luna dissonante, potreste rendervi insopportabili, controllatevi, è solo per qualche giorno.

Scorpione

L’inizio della settimana è bello, umore alle stelle, positività da tutti i pori per voi scorpioncini, tranne che per la terza decade, spintonata da sei pianeti nel segno opposto del Toro che riflette. I pianeti non sono negativi, vogliono solo smuovere la sabbia sotto cui nascondete le vostre segrete emozioni. Dobbiamo pensare ai pianeti in Toro come a degli stimoli che vi promettono future vittorie, se li ascoltate ora.

Sagittario

Le giornate migliori sono il giovedì e venerdì, sarete scintillanti e con uno sguardo all’estero, per i giovani un esame in lingua andrà benissimo, per tutti una @ arriva e vi dà notizie positive. La forma fisica dei nati nella prima decede lascia un po’ a desiderare, evitate i luoghi affollati e preservati dai mali contemporanei prima non dopo.

Giove disturba quelli della seconda decade, facendoli diventare permalosi ed insofferenti. Ancora non firmate contratti e non accettate responsabilità, rimandate al prossimo mese.

Capricorno

Puntiamo tutto sul fine settimana, siate ligi al dovere per tutta la settimana, ma venerdì partite, uscite, accettate inviti, conoscete persone. Anche per chi è solo è il momento giusto, quello magico, non sprecatelo. Plutone sta cambiando la vita ai nati della terza decade, che già sono sollecitati dalla congiunzione di Venere e Marte. Impellente è il desiderio di costruire qualcosa ora e subito; se potete, fatelo.

Acquario

La grande forza di questa settimana è Mercurio in Acquario, vi dò acutezza, ma anche il desiderio sfrenato di fare qualcosa di utopico e poco realistico. Non dico di non farlo, ma i doni mercuriani andrebbero incanalati verso cose realistiche. Saturno vi spinge a tagliare ponti, a dire sempre la verità senza peli sulla lingua. Io vi consiglio solo di non buttare tutto per una causa che poi nemmeno vi appartiene. Scegliete qualcosa di concreto e buttatevi, vi rafforzerà.

Pesci

La Luna è amica all’inizio della settimana, Giove fino a maggio, Nettuno per almeno tre anni ancora. Cosa chiedere di più?! Invece voi pesciolini state lì a domandarvi quando sarà il vostro momento, io vi dico qui e ora, eccolo il vostro momento, lo è sempre, non vi nascondete alle emozioni o agli altri. Siate più decisi verso chi deve far parte della vostra vita e non esasperatelo, non cambiate idea, non fuggite. Ancora una cosa giocate, giocate, giocate!

La vostra Urania