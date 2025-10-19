Oroscopo dal 20 al 26 ottobre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Siamo pronti per le previsioni della prossima settimana da lunedì 20 a domenica 26 ottobre 2025.

Ricordiamo che sono da evitare in generale ogni tipo di discussione, Marte è bellicoso di per sé nello Scorpione e ci offusca la ragione, i pianeti lenti sono in un periodo di riflessione e non ci rendono sicuri delle nostre azioni.

Plutone diretto solleva dubbi e insofferenze, per cui seguire la riflessione e aspettare a prendere posizioni alla fine del mese sarebbe salutare per ogni segno.

I segni di fuoco sono i favoriti. I segni d’aria, grazie a Plutone, capiranno prima degli altri cosa accade intorno a loro. I segni d’acqua ricevono il Sole in Scorpione giovedì 23 ottobre, tanta energia, ma rischiano di fare spese pazze, per cui dovranno essere disposti a qualche rinuncia. I segni di terra dovranno essere attenti osservatori.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi regala un po’ di ottimismo, anche se vi sembrerà di ripartire da zero. Qualcuno dovrà accettare una separazione, una mancanza, ma ormai siete in via di guarigione.

Il Sole smette di esservi nemico, per cui riuscirete a risentirvi energici e pieni di forza, con la volontà di fare.

Bene il lavoro, che, grazie alla competenza e alla passione dimostrate, vi regala molte soddisfazioni. Attenzione a qualche parola di troppo nel fine settimana. Non eccedete con l’alcool.

Toro

Cari Toro, la settimana vi promette incontri fortunati e piacevoli sorprese, tanto da accogliere con fiducia nuove proposte e nuove idee; nel pacchetto anche una possibile piccola somma da recuperare o guadagnare.

Per chi di voi vuole la stabilità e la serenità, il momento è veramente adatto, potete fare le scelte giuste. L’amore va gestito con attenzione, non tuffatevi in storie superficiali che poi vi lascerebbero senza memoria. Chi cerca nel lavoro una proposta positiva faccia attenzione al consiglio di un superiore o amico, perché sarà un’opportunità di crescita.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana complessa, indaffarata, potremmo dire senza respiro per voi, presi da impegni e stimoli, dovete ascoltare i consigli di amici fidati con più esperienza e che sapranno guidarvi nelle scelte.

Plutone vi sostiene, tornato diretto vi riporta ciò che stavate per afferrare qualche mese fa e poi vi era scappato. Potreste fare un incontro, ricevere un messaggio o una proposta di lavoro che cambierà la vostra prospettiva, accettate tutto con un sorriso e non pensate al passato. Nel fine settimana uscite, incontrate gente e siate sereni.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è da vivere intensamente e con la voglia di godere di ogni momento. Istinto al massimo e antenne sensibili: queste sono le cose da considerare. Anche chi è solo non riuscirà a sottrarsi all’amore e agli incontri, decidete come viverli.

Solo la Luna può crearvi qualche problema, sarebbe il caso di affidarsi alla stabile concretezza che amate di più. Non giocate con il denaro o con scommesse azzardate; tanto per intenderci, la vostra fortuna arriva da un’altra parte, dal lavoro e dalla serietà con cui sapete agire.

Leone

Cari Leone, la settimana è particolare, tutta da vivere combattendo, anche se, alla fine, sarete voi a vincere. Nei prossimi giorni vi sentirete sotto pressione, specialmente nei rapporti più stretti.

Possibili incomprensioni che vi faranno rivedere alcuni legami, amicizie o collaborazioni. Da mercoledì le cose vanno meglio, si fanno più chiare, potrebbe arrivare qualche bella notizia. Il fine settimana è più favorevole. Metterete da parte l’orgoglio e sarete solo simpatici e accoglienti. Il segreto è ottimizzare la vita di relazione e ascoltare le critiche utili.

Vergine

Cari Vergine, settimana confusa con tante responsabilità, dovete assolutamente usare chiarezza e tanta pazienza. State vivendo una serie di malintesi sia in famiglia che in ufficio e la cosa, abituati alla pacatezza, vi sta sconvolgendo.

Ricordate che la soluzione migliore è sempre quella di essere più diplomatici del solito, mai prendere posizioni, siate più morbidi anche rispetto alle critiche. Va meglio per la parte finanziaria, dove troverete tutto più facile e qualcosina avanzerà sicuramente per qualche piccola spesa da concedervi.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana deve essere improntata al dialogo e alla diplomazia ad ogni costo; siete tra il segno che, più di tutti, per decidere, non deve prendere posizione, ma tempo.

Bene le coppie stabili, che possono predisporre con calma piani importanti per il futuro: un matrimonio, un figlio, una convivenza, un acquisto importante. Plutone diretto aiuta economicamente i nati nei primi gradi segno. Molte idee brillanti e progetti vi frutteranno importanti collaborazioni o appoggi, non vi fate scrupolo di chiedere aiuto al bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è particolarmente interessante, nulla di profondo o di particolarmente decisivo, è solo molto ma molto godibile per i sentimenti. Finalmente chiarirete situazioni difficile, ostili, che fino a ora non avete avuto il coraggio di affrontare.

Sul lavoro le cose sono migliori, accettate ogni tipo di collaborazione positiva, di consiglio, di offerta, a medio e a lungo tempo. Venere, con altri segni, vi è amica fedele, riflettete e mettete in essere tutto ciò che vi interessa.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana impegnativa, con qualche responsabilità che non avevate previsto, ma piena di spunti positivi. Sul lavoro mostratevi propositivi con nuove idee. La fortuna è dietro l’angolo e, nel fine settimana, finalmente vi potrete rilassare e trovare attimi di grande empatia e gioiosità. In arrivo una buona notizia.

In alcuni aspetti della vostra vita subirete il fascino della curiosità, per cui pianificate il futuro e decidete quale progetto portare a termine. Nel dubbio, affidatevi alla creatività, che saprà ripagarvi in molti modi possibili. Infine, fate tutto con calma, contrariamente al solito.

Capricorno

Cari Capricorno, per questa settimana molti dei problemi si stanno risolvendo, certo, la stanchezza vi prende e, a volte, perderete la pazienza, ma non demordete, giovedì le cose cambiano e il Sole non sarà più ostile.

Così, anche sul lavoro, l’energia tornerà a risplendere e sarete giustamente combattivi, concreti ma non avari; riuscirete a portare avanti i vostri progetti con lucidità e rispetto degli altri. Ci sono possibili entrate economiche non previste. State attenti a qualche piccolo segno della fortuna, poiché l’universo potrebbe volervi aiutare in molti modi diversi.

Acquario

Cari Acquario, settimana costruttiva, in via di miglioramento, la fortuna è lì per voi, dovrete solo accorgervene, abbassate gli occhi e guardate in faccia la realtà. Affidatevi ad alcune idee geniali fuori dagli schemi.

Plutone, signore indiscusso dell’insondabile vi soffia il vento dell’impossibile, ascoltatelo. Venerdì e sabato sono i giorni più favorevoli della settimana, quando potrete lasciare andare situazioni vecchie per accogliere nuove esperienze e aprirvi all’amore con consapevolezza; non buttate questa opportunità in virtù di una libertà che somiglia alla solitudine.

Pesci

Cari Pesci, settimana perfetta fatta per essere un po’ egoisti e pensare solo a voi, a fare ciò che gradite e che vi fa sentire bene. L’amore funziona solo se sarete distaccati e cercherete di essere legati all’idea che la realtà non è come come ve la rappresentano.

Per vostra fortuna, Saturno, pianeta difficile ma severo e giusto, vi incoraggia a non fare sogni rocamboleschi, anzi, vi aiuta a tenervi stretta la concretezza, dote che ripaga sempre, senza forzare le cose. Dal punto di vista della salute tutto bene, forse qualche piccolo problema troverà finalmente la sua giusta soluzione.