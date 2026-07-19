Oroscopo dal 20 al 26 luglio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 luglio evidenzia un periodo eccezionale per i segni d’acqua, un momento bellissimo tutto da sfruttare in amore, ma anche per le relazioni proficue e di lavoro.

Per i segni di fuoco abbiamo tanta energia, il sole passa nel segno del Leone e si congiunge a Giove, aspetto importante di cui tutti voi potrete usufruire, anche perché avete un carisma eccezionale.

Per i segni di terra la settimana è impegnativa, a seconda dei valori personali e degli aspetti di nascita, ma possiamo dire che nulla vi verrà regalato.

Per i segni d’aria la settimana è serena; dopo gli aspetti negativi nel segno ostile del Cancro, il Sole passa in Leone, segno amico, e ne sentirete subito gli effetti positivi e riprenderete la sensazione di allegria che vi accompagna e alimenta il vostro ottimismo.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è piena di passione e novità. Per carattere amate stupire ed essere stupiti, finalmente passate gli aspetti negativi, riavrete il vostro ottimismo e la sensazione di guardare al futuro con attese positive e colpi di scena.

In amore per i single tanti begli incontri e palpitazioni di cuore, ma poche soddisfazioni; l’importante che siate onesti con tutti.

La settimana è leggera da subito, il Sole vi dona energia fisica e mentale e le soluzioni che cercavate sul lavoro si affannano nei vostri pensieri tutti d’un colpo.

L’altra faccia della moneta sarà che, così sostenuti, sarete sotto la lente di tutti che, a seconda se amici o nemici, vorranno dare un senso alla vostra nuova performance.

Anche le questioni familiari più delicate troveranno una soluzione, organizzate bene il vostro tempo, combattendo la paura di compiere scelte sbagliate. Il fine settimana è adatto per socializzare, divertirsi e fare incontri: apritevi al dialogo ed evitate le persone negative.

Toro

Cari Toro, la settimana ha qualche piccola delusione, magari quel cambiamento lavorativo ancora non si concretizza, oppure non riuscite a raggiungere la stabilità finanziaria che desiderate.

Non dovete assolutamente cedere al pessimismo, mercoledì è una delle giornate migliori della settimana. Un piccolo calo energetico è possibile nel fine settimana. Agite con prudenza in auto e nelle relazioni, dove potreste dire cose sgradevoli perché vi sentite sotto pressione.

I single possono contare su flirt splendidi, che, a mano a mano si piegano su stessi, vivete il momento. Sul lavoro è necessario ridimensionare le aspettative, consolidando ciò che già avete, piuttosto che pensare a ingrandirvi.

Il passaggio del Sole in un segno non amico comporterà, per i nati nei primi giorni del segno, un calo di energia, un senso di spossatezza da seguire e tenere da conto.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana per voi è confusa e a libera interpretazione, tanti gli aspetti ma tutti vanno da soli e voi vi sentirete portati dalle stelle alle stalle più di una volta.

La giornata di lunedì potrebbe essere complessa e richiedere più pazienza del solito, dote in cui non riuscite ad eccellere. Le cose vanno meglio da giovedì, quando, grazie alla Luna, vi sentirete rinvigoriti e più ottimisti.

Bello il fine settimana, che mantiene tutte le promesse, progettate uscite, brevi viaggi o anche scampagnate al mare o in collina e vivrete momenti interessanti. Il passaggio del Sole nel Leone vi ristabilisce un’aura amichevole e fascinosa, approfittatene.

Per i nati nei primi giorni del segno arriveranno notizie attese da tempo o anche opportunità interessanti sul lavoro.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è leggera, potrete passare giornate serene, con incontri, amici, relazioni positive. Anche le finanze sono al centro di un momento favorevole, con entrate che vi permetteranno di mettere soldini da parte o regalarvi qualche cosa in più. Evitate, però, di fare spese pazze o inconsulte, tali da limitarvi nella possibilità di fare un buon affare.

Le coppie solide si ritaglino del tempo per sentirsi positivamente coinvolti e fare progetti futuri, anche perché il momento è bello e va condiviso.

La fortuna vi sostiene, soprattutto nei rapporti personali e nei progetti condivisi, progettate un viaggio, una proposta o una decisione che vi porterà soddisfazioni inattese.

Leone

Cari Leone, la settimana inizia con il passaggio del Sole nel vostro segno e non ci sono aspetti negativi. In arrivo cambiamenti positivi, impegnativi e importanti, che vi porteranno a ulteriori decisioni.

È necessario gestire tutto senza improvvisazioni, state calmi e non fatevi prendere dalla paura di perdere qualcosa, siate efficienti, capaci di trarre il massimo dal passaggio nel segno e dalla congiunzione di Giove nel segno.

Mercoledì il Sole amico è tutto da sfruttare, è la giornata più adatta per osare, chiedere, esporre le vostre idee, mettere la parola fine a una vecchia lite familiare.

In amore le cose vanno alla grande, tanto che riuscirete a farvi perdonare qualche caduta di tono che avete fatto nei giorni scorsi, per la vostra troppo irruenza. La giornata di domenica vi consiglia attenzione, la parola potrebbe spingersi oltre e divenire pesante, non rovinate il momento.

Vergine

Cari Vergine, la settimana ha momenti sì e no, dovrete pensare a voi, ma non come fate sempre riservandovi le cose migliori ed escludendo gli altri, dovete stare attenti alle richieste del vostro fisico e della vostra energia, che, al momento, sono sotto pressione.

Il perché vi sentiate così sono gli aspetti di Urano, che stimola continuamente la vostra riflessione, come un medico vi dà solo medicine buone, ma amare e voi, nel migliore dei casi, vi rifiutate di collaborare.

Anche la vita domestica va rivista, chi vi sta intorno cerca di farvi capire i lati oscuri da affrontare, ma, a ragione, siete presi dal governare le ore che passano e che vi chiedono tutta la vostra attenzione. Per fortuna potrete contare su un bel fine settimana sereno con qualche nota gioiosa.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha qualche difficoltà a causa del vostro umore, che oscillerà di continuo. Farsi scivolare le negatività e captare solo le azioni fortunate dovrebbe essere il vostro mantra per la settimana, senza pensare alle cose fatte e non dette.

A inizio settimana le amicizie non saranno gradite, anzi, è possibile qualche screzio con vecchi amici su vedute differenti, poco male, nel fine settimana tutto si appiana.

La giornata di giovedì, vuole molta cautela nelle espressioni e nelle azioni, la Luna nemica ci indica di stare attenti, anche chi ci sostiene potrebbe tirarsi indietro.

Accorgetevi, se ci riuscite, dei pensieri che si discostano dai vostri e non difendete le opinioni per principio, a volte vi stancate di fare i diplomatici e i problemi arrivano a frotte. Salute e benessere sono alle stelle e potreste commettere qualche imprudenza: attenzione.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana vi farà sentire importanti, lungimiranti, capaci di forgiare il vostro destino, non accetterete consigli e non vi fermerete davanti a nulla pur di dire la vostra. Mi raccomando, nulla vi zittisce, ma, a volte, essere più diplomatici ripaga meglio di alcune prese di posizione. Prendete delle decisioni che possano andar bene nel lungo periodo e non soltanto nel presente.

Per i single la giornata di martedì, con la Luna nel segno, è la migliore possibile, vi favorirà in amore, con incontri decisivi, e nelle finanze; la sera contate mentalmente ciò che siete riusciti a risparmiare. Il lavoro vi impegna tantissimo e non sarebbe male avere qualche gratificazione in più. Proprio per questo cercate di fare qualcosa di bello nel fine settimana, magari di staccare la spina e passare ore serene con la persona amata.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana inizia alla grande, il passaggio del Sole in un segno amico vi galvanizza e vi fa percepire tutto il mondo con il vostro proverbiale ottimismo. La vita vi sembrerà rosa, cosa che non è assolutamente vera, lo sapete anche voi.

Venerdì con la Luna nel segno, la giornata vi restituisce tanto, in sentimenti, passioni, denaro, occasioni. Il denaro che sta fluendo vi rende gioiosi, avete fatto scelte veramente lungimiranti, siete allora presi da quest’armonia e rischiate di non percepire quanto accade intorno a voi. Sul lavoro è necessario programmare gli interventi e le occasioni da costruire per realizzare quanto avete in mente.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana richiede la vostra proverbiale pazienza, siete dei lavoratori instancabili, sempre concentrati sulle vostre responsabilità, il lavoro per voi è una faccenda maledettamente seria e volete sempre metterci la faccia.

Gli ottimi risultati che riuscite a ottenere con il vostro impegno non vi inorgogliscono, ma, anzi, vi rendono più determinati a migliorare. Ebbene, questa settimana è così, nonostante i risultati ottenuti, gli sforzi e le risorse non dovrete e non potrete abbassare la guardia, ma tenervi stretto quanto già ottenuto, senza rilassarvi.

Rallegratevi, perché ciò che funziona benissimo è l’amore, non ci credete nemmeno voi, che vi starà accanto e vi donerà passione e sentimenti. I più giovani che dovranno sostenere prove o esami in settimana siano sereni, puntino sulla preparazione e tutto andrà bene.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è complessa, come sempre in questo periodo dell’anno, il Sole passa nel segno a voi opposto, l’energia fisica e mentale si affievoliscono e tutto vi pesa. Per fortuna Urano vi aiuta e vi sostiene e all’ultimo, quando mandereste tutto per aria, insofferenti oltre misura, qualcosa accade e tutto passa: c’è un nuovo giorno, un nuovo amico, una nuova occasione da condividere.

Domenica porta finalmente calma e saggezza, non alzerete la voce e sarete pronti a usare tutte le vostre innumerevoli doti. Un’onesta critica vi aiuterà a mettere tutto nella giusta dimensione. Anche se non ci credete, alla fine della settimana vi sentirete stanchi ma appagati. Il weekend a è da passare a casa con amici veri con cui confidarsi.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana dovrete mettere a posto cose che rimandate da tempo, ora non c’è più la possibilità di scappare. Vi sentite strani e sotto pressione, la voglia di rifugiarsi nel mondo immaginario è forte.

Giovedì è una giornata particolare, le vostre difese potrebbero cadere, sia in amore che nella gestione delle emozioni. Nonostante sia una settimana piena di impegni il riposo e le attività rilassanti vi aiuteranno a scaricare le tensioni muscolari e mentali accumulate nei giorni precedenti.

I single potranno essere corteggiati da una nuova persona. Per il benessere generale l’energia che vi accompagna è positiva e costante, capace di favorire incontri, accordi e decisioni importanti. Il fine settimana è romantico e piacevole, proprio come piace a voi.