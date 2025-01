Oroscopo dal 20 al 26 gennaio 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2025.

La settimana è interessante, con grandi aspettative per i Pesci e Vergine, i Cancro saranno più sereni del solito, il Sole è in Acquario e aiuta tutti i segni d’aria a trovare soluzioni originali a vecchi problemi, grazie anche alla congiunzione con Plutone.

I Toro saranno i più provati, mentre i segni di Acqua possono sognare sostenuti dal doppio trigono di Venere in Pesci e Marte in Cancro.

Ariete

Cari Ariete, settimana piena, dinamica, nuove energie sul lavoro per risolvere questioni sospese, migliorare relazioni e consolidare gli obiettivi. Per vivere bene l’amore ricordatevi di non trascurare la persona che vi sta al fianco pazientemente.

I giovani Ariete, che vivono fortemente la presenza di Marte in Cancro, tanto da cercare continuamente di esprimere se stessi in ogni modo possibile, anche con veemenza, sono determinati a raggiungere indipendenza e autonomia nello studio e nel lavoro.

Toro

Cari Toro, la settimana è dedicata alle relazioni e ai rapporti più stretti, che siano collaboratori o soci. A metà settimana una notizia dal passato vi potrebbe destabilizzare e farvi rivedere alcuni progetti o rivedere decisioni prese.

Sarebbe anche il caso di non essere orgogliosi o mostrare insofferenza verso chi mette a dura prova la vostra pazienza. Agite con astuzia per raggiungere l’obiettivo che considerate primario. Non scegliete atteggiamenti aggressivi, che non vi appartengono e in cui perdereste amici e denaro.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è da vivere con un entusiasmo che vi spingerà sul lavoro e nel sociale oltre i vostri limiti. Riceverete delle notizie di possibili cambiamenti di abitazione, di look e di relazioni, decisi a chiudere vecchie storie che ormai non vi dicono più nulla.

Il Sole in Acquario e congiunto a Plutone vi sosterrà. I nati nei primi gradi del segno, vedranno la propria vita cambiare dal profondo, per una serie di fortunate coincidenze. Questi momenti importanti per la vostra vita costruiscono il vostro futuro prossimo.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è positiva, grazie a Marte nel segno e alla Luna in Scorpione; questo aspetto vi regalerà tante occasioni per guardare al futuro prossimo con ottimismo e fiducia.

Sul fronte familiare, invece, vi sentirete sotto pressione, particolarmente mercoledì 21, quando la vostra proverbiale capacità di mediare e comunicare positivamente potrebbe conoscere una battuta d’arresto. Attenzione alle prese di posizione o agli atteggiamenti troppo intransigenti; affidatevi al consiglio di amici leali.

Leone

Cari Leone, la settimana ha molto stress, tanto da rendere tutti un po’ instabili. Nel fare di più mancano i punti di riferimento. Martedì 21 è il momento cruciale, attenzione alle parole, ai gesti e agli atteggiamenti troppo intransigenti o troppo cauti, che potrebbero essere scambiati per paura.

Resistere è la parola giusta per questa settimana, che si aggiusta solo giovedì 23. Il consiglio migliore è staccare la spina per tutto il fine settimana. Fate il pieno di energie positive in compagnia di amici veri, e del partner.

Vergine

Cari Vergine, in settimana sarete decisamente concentrati sul lavoro, dove sarete protagonisti, anche se non mancheranno confronti. Su questioni economiche riuscirete ad ottenere risultati positivi.

Da giovedì tutto cambia; rilassati e sereni, prenderete decisioni importanti, senza esitazioni. Per le coppie giovani si parla di matrimonio, figli, mentre, per i single di un vero e proprio colpo di fulmine. Domenica 26 gennaio giornata decisiva per voi; qualcosa di inaspettato vi farà vedere le cose in modo nuovo.

Bilancia

Cari Bilancia, il Sole in Acquario, congiunto a Plutone, vi aiuta a realizzare i vostri progetti e iniziative, in modo viscerale e profondo. Persone importanti vi sosterranno, a volte anche in segreto, sostenendo i vostri progetti e successi.

Usate la diplomazia, che è una vostra forza innata, e tutto andrà alla grande. Non così positivo il campo finanziario, che vi vede alle prese con spese inattese o ritardi nel recupero di entrate attese, ci vuole pazienza, ma finalmente si troverà una soluzione.

Scorpione

Cari Scorpione, per voi la settimana è piena di sfide e nodi da scioglier, particolarmente quelli che tralasciate di vedere da tempo. Marte, Luna, Venere e Saturno positivi vi difendono da Plutone, lievemente dissonante, che solletica solo un leggero senso di insoddisfazione a cui dovete abituarvi, e cui non dovete dare tanto fiato, se non per migliorarvi il carattere.

Mantenervi calmi vi causerà stanchezza e avrete bisogno di tanta energia, sia sul lavoro che nello studio. I pianeti in aspetto positivo vi renderanno vincenti.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi vede attivi e dinamici, su tutti gli obiettivi personali e professionali che volete raggiungere, tanto determinati che potrete prevedere anche la necessità di una dieta o di una attività sportiva, per migliorare il vostro benessere psico-fisico.

Il fine settimana vi vede indaffarati per l’amore, dove qualche sorpresa c’è, e dipende da voi. Da guardare con attenzione gli investimenti, dovete tagliare le spese superflue e aumentare le entrate, con un piano finanziario incisivo.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è positiva, interessante e qualitativa, come piace a voi, razionale, serena e propositiva. Venere vi sostiene, donandovi tante nuove opportunità, anche sentimentali. Sul lavoro, raggiungerete i vostri obiettivi. Soddisfazioni ampiamente guadagnate.

In famiglia tutto bene e anche se non è facile per voi aprirvi, riuscirete a farlo con chi amate e, se vorrete, riuscirete a raggiungere una forte intesa. Le emozioni del cuore per una settimana vi guideranno alla serenità.

Acquario

Cari Acquario, auguri, è arrivata la stagione del vostro compleanno, il Sole congiunto a Plutone, in trigono a Giove, vi regala tempi sereni e successi. Vi sentirete pieni di energia per affrontare i nuovi impegni e le novità che vi aspettano.

La settimana porterà a ciascuno qualcosa di bello, sorprese in famiglia, nelle relazioni e i single possono finalmente trovare compagnia. Il campo lavorativo, invece, fatica a decollare, o meglio, vi dà grattacapi che affrontate con insofferenza; affidatevi al vostro senso pratico.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è governata da Venere, positiva nel segno; condividerete momenti bellissimi con la persona che amate, non solo, ma vivrete anche grandi aspettative sul lavoro, su progetti che volete portare a termine con determinazione.

È un buon momento anche per risolvere questioni pratiche; la vostra capacità di adattamento vi consentirà di gestire sia il lavoro, che i rapporti sentimentali e amicali. Sfruttate il vostro tempo libero per ricaricare le vostre energie, sempre alla prova per la vostra emotività, ma che vi rendono persone uniche.