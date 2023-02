Oroscopo dal 20 al 26 febbraio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 febbraio 2023.

Questo scorcio di febbraio non manca di aspetti interessanti, che dobbiamo imparare a valutare con ottica accrescitiva e sguardo lungimirante. I pianeti veloci sono gioiosi, battaglieri e ci donano sorprese inaspettate nel loro rincorrersi.

Il Sole è definitivamente entrato nel segno dei Pesci, la mattina di domenica si forma la Luna Nuova e Venere sempre il 20, cambia di nuovo segno e passa in Ariete, dove la prossima settimana incontrerà Giove; anche Marte proseguirà l’anello di sosta in Gemelli.

Il Sole nei Pesci porterà l’interesse della società sui temi della fede e della spiritualità, che saranno vissuti come indispensabili per il benessere generale. In questo periodo anche argomenti come l’educazione e l’infanzia avranno un posto particolare, sia nelle scelte sociali che politiche. Venere, dicevamo, il 20 passa in Ariete, iniziando la stagione dell’amore e della passione, una primavera anticipata che tutti percepiremo nel cuore.

Venere nel primo segno dello Zodiaco è passionale, sceglie o il tutto o niente, è sensibile ai complimenti e ai regali, è battagliera, sempre avanzata, desiderosa di vittorie e senza alcuna possibilità di arretrare di un millimetro.

Ariete

Cari Ariete, avrete la possibilità di riparare ad uno sbaglio, e per questo siete già fortunati; sul lavoro sarete pigri, poco propensi a prendervi impegni extra. Venere nel segno vi regala fascino, autostima e carisma; sarete fortissimi, infallibili, sicuri delle vostre possibilità.

Sceglierete cosa vi sta più a cuore, sia negli affetti che sul lavoro. Il vostro entusiasmo sarà così travolgente e coinvolgente da non temere nulla, sarete irresistibile. Poiché buonumore e ottimismo sono contagiosi, riuscirete a rendere i vostri incontri ricercati e interessanti. Non rifiutate nulla, con Giove nel segno, il vostro futuro è nel sociale.

Toro

Cari Toro, attenzione alla gola e ai cambi di temperatura della stagione, che per voi di questi tempi possono essere pericolosi. Sarebbe meglio impegnarvi in vari campi che vi stanno più a cuore e mettere ordine, eliminando le cose che non servono più e facendo spazio al nuovo che in primavera arriverà.

Sarebbe il caso di approntare una strategia futura per i mesi a venire, in modo da essere preparati a quegli inevitabili cambiamenti che affronterete dal prossimo mese. Plutone, Urano e Saturno non vi solleciteranno ancora per molto e presto la leggerezza sarà una delle vostre virtù.

Gemelli

Cari Gemelli, siete ambivalenti. Marte nel segno ora sollecita i nati nella seconda e terza decade, Saturno e Mercurio sono in aspetto negativo ai nati a fine segno, Giove e Venere, in buon aspetto, vi fanno rincorrere l’amore.

Data la situazione è chiaro vi sentiate senza bussola, alle prese con istinti diversi e differenti appetti. Calma, il tutto durerà ancora per poco. La famiglia è il luogo che dovete privilegiare in questo momento, dove attingere le forze per uscire da altalenanti situazioni in cui non avete e non dovete ancora prendere decisioni.

Cancro

Cari Cancro, la settimana sarà pesante per i nati nella prima decade. L’amore vi darà qualche riflessione in più, un litigio, una bugia che viene a galla, non contate sul perdono facile. Magari concentratevi sul lavoro, che non dovrebbe risentire tanto delle quadrature del momento.

E proprio sul lavoro è arrivato il momento di dare via libera alla creatività. C’è sempre l’energia di Urano che aiuta i nati a metà segno e offre qualche spunto d’intervento e di impegni. Fidatevi del vostro senso pratico e di quella intuizione che vi salva sempre dal commettere passi falsi. Leggete, rilassatevi, aspettate.

Leone

Cari Leone, non bisogna lasciare nulla di intentato questa settimana, Venere vi ama sempre di più e vi dona quel consenso di cui sentivate la mancanza. Nelle giornate di martedì e venerdì dovrete realizzare tanti nuovi progetti. Le nuove conoscenze e molte belle notizie che verranno vi impegneranno, anche con le dovute attenzioni.

Solo i nati nella terza decade sentiranno ancora la pesantezza di Saturno e Mercurio contrari. Per loro la lucidità può fare capricci, il pessimismo potrebbe vincere qualche volta. Andate avanti, il tempo vi darà il conforto che meritate e, dalla prossima settimana, tutto si rasserena.

Vergine

Cari Vergine, con il vostro fiuto sentite che i tempi stanno per cambiando, chi è in coppia si accontenta della dolce intimità. Il lavoro prosegue senza danni e questo già va bene. Non pensate a ciò che non va nella vostra vita, anche se il momento ha risvolti importanti e state maturando scelte notevoli.

Aspettate tempi migliori, come la primavera, per prendere decisioni e fare le vostre scelte. Piuttosto che passare una serata tra una folla di amici che non condividete, state da soli a leggere un libro o con la dolce metà, o in famiglia. Sarete felici con le piccole cose che amate tanto, ma che sono anche il vero senso della vita.

Bilancia

Cari Bilancia, Giove e Venere in Ariete vi invitano a stare attenti alle parole, alle bugie. Non è il momento di indulgere nelle faccende dubbie, sareste smascherati in un nulla. Di più, attenzione a non farvi scoprire vecchie situazioni, con qualche parola di troppo. Nel lavoro alcuni imprevisti per la prima decade, ma è tutto così passeggero che non durerà più di tanto.

Decidere se combattere o rinunciare sarà il vostro dilemma. Non fidatevi del vostro istinto, Saturno, che sta dando una mano ai nati nell’ultima decade, invita tutti a fidarvi della razionalità.

Scorpione

Cari Scorpione, anche il Sole vi è diventato amico e vi dona un ottimismo sconosciuto da tempo e una voglia di socializzare che non fate mai intravedere a nessuno. Manco a dirlo, salute e lavoro vanno a gonfie vele.

Tutti i pianeti concorrono a portare avanti i vostri progetti e Venere vi suggerisce strategie per organizzare le mosse migliori per la prossima primavera, che sarà di rinascita e di recupero.

Persino il vostro inconscio, stranamente riposa e non è impegnato a recriminare e a cercare spiegazioni nascoste. Potrete contare sul vostro fascino dolce e sensuale per ottenere tutto ciò che desiderate.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere nel segno vi dona eloquenza e modi eleganti, oltre che una bellezza di cui, in genere, non vi importa, tranne quando il pianeta dell’amore vi solletica e vi rende magnetici e irresistibile, come profumi orientali di cui non sappiamo il nome, ma che affascinano i sensi.

L’amore vi guarda con fiducia, donandovi una serata magica, piena di passione. Non è che tutti gli ostacoli siano stati superati, Marte è ancora opposto, il Sole inizia un passaggio stagionale a voi poco propenso, ma Giove e Venere, Chirone e Lilith non vi abbandonano, riuscirete a portare a termine quei progetti a cui tenete tanto e ad interessare anche coloro che vi sono più ostili.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana nasce con un senso di insofferenza esistenziale che vi attanaglia da tanto, almeno dall’inizio dell’anno. Chi più chi meno, avrete una serie di imprevisti da superare e davanti a voi ci sono più scelte da valutare.

Non è una questione di qualità, sentite solo il bisogno di concretizzare i vostri sogni. Ciò che vi preoccupa è il futuro, che oggi, sentite incerto per le continue sollecitazioni astrologiche a cui siete stati soggetti.

Giove e Venere quadrati non sono semplici da affrontare, ma sono veloci nel passaggio, prendetela con filosofia. Ciò che va bene è Urano, che vi regala strani momenti di gioia, inviti improvvisi, incontri insoliti. Andate, prendeteli, vi faranno bene.

Acquario

Cari Acquario, è il momento di prendere tutti quegli aspetti positivi tra i pianeti che vi coinvolgo in prima persona e di uscire dall’ombra, di non nascondere più i vostri desideri e le vostre ambizioni. Parlate con gli altri, sarete stupiti delle cose che riuscirete a sapere e che tanti saranno contenti di raccontarvi. Scoprirete che, intorno a voi, ci sono persone che vi ammirano e a cui piacete; questa consapevolezza vi darà il coraggio che vi è mancato. Una Venere positiva che vi guarda con amore vi rende irresistibili e pronti per l’amore. Anche Giove e Marte dai Gemelli in trigono, vi regalano nella settimana tanti momenti felici: godeteveli.

Pesci

Cari Pesci, la settimana inizia con Luna Nuova nel vostro segno e che vi dona ottime giornate per essere felici. Bene il denaro e il lavoro. Vi affiderete con goliardica forza al Sole, nel vostro segno fino al compleanno. Dato il momento molto positivo è anche l’ora di muoversi per raggiungere il punto più alto possibile.

Il periodo è positivo, vibrante di ulteriori sviluppi, a cui, però, dovrete ancora lavorare. Dovrete prepararvi a tanti doni nel prossimo futuro, che non immaginate nemmeno. Gli astri guardano al vostro segno con favore e, quindi, siate desiderosi di cogliere tutte le possibilità.