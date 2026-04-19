Oroscopo dal 20 al 26 aprile 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana da lunedì 20 domenica 26 aprile 2026 si può considerare quella pacata prima del cambiamento.

Da luglio 2025 fino alla prima settimana di novembre ne abbiamo avuto un assaggio, poi il pianeta è rientrato nel Toro per terminare quanto doveva.

Potrebbe finire qui, ma lo stellium in Ariete non è proprio da considerare tranquillo e, in più, lunedì il Sole passa in Toro e diventa ostile a Plutone; dura poche ore, un giorno al massimo, tuttavia consiglio a tutti di esprimere i propri malesseri nel modo più pacato possibile e non abbandonare mai il discernimento civile necessario.

I segni di fuoco possono contare su un momento fortunato a meno che con il Sole ostile l’energia spesa non si faccia sentire rendendoli intransigenti o troppo deboli.

I segni d’aria vivono a varie riprese le opposizioni in Ariete, ma non significa che tutto sia ostile, è un po’ come il proverbio “se le uova non si rompono non si fanno frittate”; solo fatele bene e non bruciate nulla.

I segni di terra sono alla ricerca di un equilibrio e le cose vanno anche bene se non fosse per la grande stanchezza.

I segni d’acqua sono divisi a metà, bene per gli Scorpione e i Pesci, così così per i cancerini tartassati da più parti; resistete, nel fine settimana tutto va meglio.

Per tutti consiglio di affrontare ogni cosa a piccoli passi, non è il momento di alzare le aspettative.

Ariete

Cari Ariete, a inizio settimana il Sole entra in Toro, la vostra seconda casa radix, entrate di denaro, affari interessanti, oltre i pianeti che già sono congiunti al vostro sole e che vi donano energia, intuizioni e di tutto un po’.

Siete instancabilmente alla ricerca di risposte, soluzioni, realizzazione, senza accontentarvi di meno del meglio. Martedì per voi la Luna è propositiva per nuove sfide sul lavoro, in amore, in casa; nulla vi ferma, nessuna incertezza, tra tutto anche l’intuito la fa da padrona, sostenendovi nei momenti più ambigui.

In amore sarete passionali e travolgenti, attenzione a eventuali conseguenze non ben valutate, sforzandovi di capire cosa vi chiede chi vi è vicino. Rammentate che avete una seconda casa ricca e che gonfierà il vostro conto e portafoglio.

Toro

Cari Toro, la settimana ha alcune chance anche per voi che ultimamente vi siete sentiti come l’ultima ruota del carro astrale. Riflessivi e paciosi è da tempo che state riflettendo come rimettervi in riga e blindare tutti quei progetti che accarezzate da molto. Il Sole vi dà una bella carica di energia, contate su questo per continuare a elaborare i vostri progetti.

Mercoledì sarà necessaria tanta pazienza per gestire le emozioni o i confronti con i collaboratori; sul lavoro è meglio far finta di non vedere a volte. In amore va meglio, se saprete equilibrare sia il dialogo che la comprensione, consolidando i legami esistenti.

Venerdì è una giornata che potrebbe stupirvi, farvi cambiare prospettiva sia in amore che nel lavoro; valutate ogni cosa con calma e obiettività, metteteci tutto in un progetto, anche se comporta una fase di cambiamento.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è per voi veramente favorevole, tutti i pianeti sono positivi e nulla vi ferma, pensiamo anche a Urano che domenica entra nel vostro segno.

Potete contare sulla forza di volontà e una buona dose d’intraprendenza su progetti, proposte, gentili ed effervescenti. Siete apprezzati dagli amici e proprio loro potrebbero darvi più di una possibilità per migliorare l’ambiente lavorativo.

Quando avete dei dubbi usate la vostra abilità comunicativa e potrete contare su nuove opportunità professionali. In amore potete confidare sull’intesa costruita con grande sacrificio e dialoghi costruttivi. Qualche piccolo confronto in famiglia sarebbe da evitare, quindi anche lì soprassedete, se potete, non ci pensate e superate le varie sollecitazioni.

Cancro

Cari Cancro, la settimana a cui fare fronte è pesante, troppe le cose a cui badare. Mercurio ostile blocca, per poco, una risposta, un pagamento, un contratto che faticate a realizzare, anzi sarebbe meglio rimandare compravendite o decisioni particolarmente importanti, al momento potreste non avere tutti i dati in evidenza.

Sul lavoro faticate a mantenere la concentrazione, siete stanchi e affrontate le difficoltà con la vostra calma. Martedì potreste avere un confronto con un collega per una critica o una parola di troppo, mitigate gli impulsi, siate diplomatici ed evitate di rovinare i rapporti con una frase o un giudizio di troppo. Durante la settimana mitigate la vostra emotività; una persona vicina vi chiederà tempo per prendere una decisione, accettatelo e procedete a piccoli passi.

Leone

Cari Leone, la settimana è capace di stupirvi. Il lavoro migliora, il denaro è ormai sbloccato, l’intuizione non vi manca ed è essenziale per migliorare le occasioni.

I single troveranno molte nuove possibilità e le coppie avranno progetti condivisi; nel lavoro e nello studio potrete contare su una formidabile concentrazione e non riuscirete a contare i risultati.

Mercoledì è una giornata particolarmente favorevole e piena di energia con iniziative professionali. Ci sono anche possibili riconoscimenti per gli sforzi fatti. Tuttavia, sforzatevi di agire sempre con equilibrio e accettate un compromesso, se necessario. Giovedì è una giornata da dedicare in famiglia smussate angoli ed evitate di creare situazioni amare che poi creano difficoltà e incomprensioni.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana Mercurio è favorevole agli affari e alle trattative, giovedì dovrete collaborare per risolvere i progetti che avete in testa. Già lunedì per voi sarà un bel periodo con il Sole che diventa favorevole e le opportunità saltano subito all’occhio; raccogliete i benefici e tenetevi pronti ad agire.

Previlegiate risultati concreti e accordi interessanti e sistemate questioni irrisolte. Non ponete limiti e, soprattutto, non cercate la strada più facile, perché questo è un buon momento per rimettersi in gioco.

Quest’anno le stelle sono a favore e anche in un momento di crisi come questo sarà più facile risollevarsi. In amore una Venere negativa vuole forzarvi la mano. Per ritrovare un po’ di tenerezza e complicità contate sulla Luna, che vi rende sensibili ai gesti romantici e coinvolgenti.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana tanto va bene, tanto c’è da faticare, palmo a palmo. Sarete chiamati a decisioni professionali che richiederanno attenzione e valutazione approfondita dei pro e contro.

Anche in amore dovrete far fronte a dei chiarimenti, soprattutto nelle relazioni nate da poco, risolvendo eventuali incomprensioni; le tante sollecitazioni potrebbero far insorgere insoddisfazioni e dovrete offrire un po’ più di presenza per rinnovare i sentimenti e con sincerità dire ciò che sentite davvero.

Bisogna che facciate attenzione alle spese, mercoledì è necessario usare oculatezza. Mercurio opposto crea confusione, storie intricate, situazioni ambigue; la pazienza rimane la scelta migliore per superare momenti incresciosi, che possono creare discussioni.

Scorpione

Cari Scorpione, nella prossima settimana siete il segno più salvaguardato tra quelli d’acqua, infatti, non avete grosse ostilità, soltanto un sottile malcontento per chi non è stato all’altezza delle vostre aspettative.

Il periodo per voi è pieno di opportunità, di nuove responsabilità da gestire con accortezza. Sarà il momento, per alcuni di voi, di rivedere un rapporto sul lavoro, ma non venerdì, poiché sarete col cappello sulle 23 e troppo permalosi anche per gli amici più cari.

Vi sentite carichi emotivamente, passionali più del dovuto, non vi azzardate a dare ultimatum alla persona amata, rischiereste di provocare reazioni che non desiderate; chi, invece, ha relazioni ambigue non deve esagerare con le pretese.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana inizia alla grande, siete molto motivati e sollecitati dalle tante presenze in un segno amico che vi fanno sentire invincibili, desiderosi di strategie ottimistiche.

Nell’ambiente familiare, attenzione, perché le troppe sollecitazioni rischiano di creare un ambiente dove le scelte improvvisate sono pericolose. Mercoledì arrivano benefit fortunati e si mescolano a conoscenze importanti che hanno dimostrano fiducia in voi, apprezzatele.

La settimana ha tante idee da sviluppare, qualcuno ha anche la possibilità di distrarsi dalle tante preoccupazioni con un bel viaggio in compagnia di amici fidati. Bello il fine settimana, tutto da vivere con amici e la persona amata, per rinsaldare legami; evitate sempre di spendere più del dovuto e sempre meno di quello che guadagnate.

Capricorno

Cari Capricorno, nella settimana potrebbero esserci novità importanti, possibile un nuovo lavoro, un progetto, un’occasione unica che non vi aspettate. Mercoledì, invece, è una giornata nervosa per le coppie in crisi che potrebbero arrivare al capolinea e chiudere un rapporto ormai compromesso.

Il lavoro in settimana prevede una nuova gestione organizzativa che vi permetta di avere risultati concreti, che, ultimamente, ristagnano. È un momento che prevede molte spese e più responsabilità; se è il caso, chiedete consiglio a qualcuno di cui vi fidate e che ha più esperienza di voi nel settore.

Giovedì, invece, è una bella giornata; potrete raccogliere qualche bel successo e capitalizzare qualche vittoria. Fine settimana da dedicare ai vostri hobby preferiti o in compagnia di un caro amico.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è straordinaria, potrete sentire il soffio di genialità che vi avvolge e vi fa agire in modo rivoluzionario ma assolutamente soddisfacente per la vostra vita.

Le situazioni più ingarbugliate e oscure troveranno finalmente una soluzione, sia in amore che sul lavoro. Le scelte possibili e a voi utili verranno fuori così e saranno valide e unicamente possibili, quindi non dovrete sopportare l’angoscia della verità.

Farete scelte coraggiose, tagli e cambi di direzione, tutto non vi porterà che buone cose, forse dolorose al momento, ma assolutamente necessarie.

Per i single molti gli incontri interessanti, superate la fase di allontanamento da chi vi intossicava, finalmente liberi di scegliere, consapevoli delle scelte giuste da fare. Da domenica, poi, Urano vi regala uno spartiacque positivo; intanto godetevi il fine settimana.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vuole liberi dinamici ed energici, dovete uscire di casa e guardarvi intorno per realizzare tutto ciò che desiderate. Vi sentite in una fase di crescita, siete capaci di mettervi da parte se è giusto, ma i vostri obiettivi sono belli chiari nella vostra mente e non vi discostate da essi.

Giovedì sarete al centro di una proposta, di una risposta di lavoro per migliorare la vostra posizione o scegliere un cambiamento che stavate aspettando. Sul lavoro dovete ascoltare le vostre intuizioni con una lungimiranza che vi stupirà e vi premierà con il tempo, trasformando dubbi in certezze. Il fine settimana è meglio che lo viviate serenamente, riposandovi e preparandovi ai cambiamenti che vi attendono.