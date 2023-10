Oroscopo dal 2 all’8 ottobre 2023

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni astrologiche dal 2 all’8 ottobre 2023. Con il Sole e Marte giovedì 5 anche Mercurio arriva in Bilancia e riusciremo a fare più uso della nostra intelligenza, delle nostre capacità diplomatiche.

Nella settimana i segni d’aria saranno al top, i Vergine e i Gemelli potranno decidere di fare qualcosa di nuovo nella loro vita. Per gli Acquario la settimana sarà ideale per trovare risposte a vecchi conflitti.

Martedì 3 ottobre risulta essere la migliore giornata della settimana.

Lilith passa in Vergine, cambiando di segno per i prossimi mesi, ma di questo ci occuperemo le prossime settimane.

Ariete

Cari Ariete, la prossima settimana prevede ben tre pianeti opposti al vostro segno, Sole, Marte e Mercurio in Bilancia. Alcune cose rallenteranno e le giornate potrebbero avere una vena polemica. Mercurio, da giovedì 5 ottobre, vi renderà la vita difficile sul lavoro e in amore.

Evitate le distrazioni e di spazientirvi facilmente, dovrete controllare i vostri impulsi e le vostre reazioni. Il bello è che, grazie a Venere positiva, potrete contare su di un forte carisma e il fine settimana vi porterà momenti indimenticabili, ricchi di passione.

Toro

Cari Toro, dal martedì 3 ottobre, oltre a Giove, Urano, Lilith entrerà in Vergine e avrete una forte alleata. Sarà il momento in cui tante cose del vostro passato troverà una spiegazione, un perché. Anche la carriera potrebbe risentire dei nuovi ingressi, regalandovi voglia di fare e di progettare.

Mettete in campo la vostra capacità di comunicare per risolvere problemi o contrattempi e investire nel futuro. Attenzione ai piaceri della tavola e agli eccessi, altrimenti aumenterà anche il peso corporeo.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è molto positiva, tre pianeti favorevoli sono il modo migliore per iniziare l’autunno. Mercurio vi aiuterà nell’esprimere al meglio le vostre doti diplomatiche, di comunicazione e creatività.

È il momento di riflettere sul rapporto di coppia, state da tempo pensando di stabilizzare una relazione o un matrimonio. Anche sul lavoro dovete imparare a usare le vostre doti di diplomazia, comunicare con gli altri sarà il miglior modo di passare questa settimana.

Cancro

Cari Cancro, tre pianeti sono in forte quadratura, uno per ogni decade, e allora siate capaci di guardare oltre e pensare a prendere il meglio delle situazioni. Contrattempi e possibili imprevisti, vanno affrontati senza recriminazioni o inutili stress.

Avrete come aiuto il potente Nettuno, che vi regala ispirazione, grande intuizione. Coltivate le amicizie sul lavoro e in amore. Se proprio dovete prendere una decisione in questo periodo, valutate bene tutti i pro e i contro.

Leone

Cari Leone, la settimana prossima è densa di successi, saprete gestire al meglio le vostre cose con serietà e impegno. Venere, sempre positiva, vi aiuterà anche sul lavoro e in amore, l’importante è mantenere un basso profilo, in modo da non destare gelosie e invidie tra amici e colleghi.

Mercurio in Bilancia da martedì 5 ottobre sarà particolarmente positivo e vi consiglierà di non trascurare i piccoli dettagli della vita quotidiana. Dovrete essere capaci di fare scelte essere pratiche non sentimentali. Nel fine settimana fate una piccola vacanza.

Vergine

Cari Vergine, al centro dei vostri pensieri ci sono tutti quei progetti che hanno tante possibilità di riuscita, proprio in questa settimana. Ritagliatevi momenti di intimità con la persona amata. Lilith, con il suo ingresso nel vostro segno, vi dona una carica in più per i prossimi nove mesi.

Sarete capaci di una forte intuizione, qualche vicenda del passato potrebbe tornare per trovare finalmente una soluzione. Per tutto ciò che riveste la vita pratica le prospettive sono buone, sarete capaci di fare la cosa giusta al momento giusto, unendo razionalità e senso pratico, due qualità su cui vi sapete sempre appoggiare.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento del vostro compleanno, siete sostenuti dal Sole, Marte e Mercurio, che vi donano ottimismo e creatività. Non dovete temere le sfide che avrete davanti.

La settimana è positiva, piena di opportunità, e vi regala un cambiamento in meglio, sia a livello professionale che personale. Anche Venere, dalla vostra parte, potrebbe farvi avere un incontro importante, dovete avere fiducia in voi stessi. Il fine settimana sarà interessante e pieno di eventi importanti.

Scorpione

Cari Scorpione, nella prossima settimana sarà difficile mantenere la calma e la diplomazia; mi raccomando, nessun conflitto o polemiche. Potrebbero affidarvi un incarico, un progetto, un’opportunità di grande responsabilità, che dovrete condurre a termine.

Questi nuovi impegni potrebbero incidere sulle vostre abitudini o attività quotidiane. Magari dovrete modificare le vostre consuetudini, con dei cambiamenti nella vostra vita. Diciamo che questa settimana non vi annoierà. Grazie a Mercurio in Bilancia dal 5 ottobre, le vostre amicizie saranno più presenti e importanti per voi.

Sagittario

Cari Sagittario, questa settimana dovete dedicarla più alla riflessione che all’azione, anche perché potrete contare sull’intuito, come un prezioso alleato, e sarete attratti da ciò che è diverso, insolito.

Vecchi amici vi coinvolgeranno in nuove attività e Mercurio positivo vi aiuterà a prendere le decisioni giuste. Alcune nuove informazioni e notizie per voi particolarmente importanti vi coinvolgeranno a tal punto da maturare nuove scelte e una cernita tra le persone di cui fidarsi. Nel fine settimana godetevi una festa, divertitevi, ve lo meritate.

Capricorno

Cari Capricorno, gli aspetti negativi che interessano il vostro segno vi suggeriscono la calma, perché nei prossimi giorni dovrete curare affetti e lavoro.

Sappiate che le difficoltà che incontrerete dovete trasformarle in opportunità, magari per rinnovare la vostra vita, sia sul piano professionale che sentimentale.

Con Lilith dal 3 ottobre in aspetto positivo potrete anche fare delle scelte importanti o dei cambiamenti radicali, magari un amore a prima vista nell’aria o qualche divertimento insolito.

Acquario

Cari Acquario, in questa settimana potrete ritrovare voi stessi, sentirete il vostro spirito d’avventura salire alle stelle e, finalmente, potrete gestire le vostre relazioni. Saprete essere più chiari, calmi e diplomatici e i vostri rapporti amicali miglioreranno.

Al solito il vostro primo pensiero sarà per programmare delle vacanze future, magari immersi nel verde, per ritrovare voi stessi. Cosa non di poco conto la settimana è positiva per delle entrate economiche, sia extra sia in aumento; non spendete tutto, realizzate per tempi futuri.

Pesci

Cari Pesci, settimana che scorre lenta, ma vi offrirà spunti di riflessione e vi preparerà a momenti futuri molto coinvolgenti, con tante occasioni. Nei rapporti interpersonali il vostro innato scetticismo potrebbe portarvi a problemi di comunicazione.

A causa dell’opposizione di Mercurio, vi sentirete più nervosi, irritabili e impulsivi, siate pazienti e flessibili. In settimana cercate di risolvere quei problemi pratici a cui sfuggite da tempo. Guardare avanti, anche se con tanti pianeti in opposizione non sarà facile, ci vuole la vostra proverbiale pazienza.