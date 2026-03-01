Oroscopo dal 2 all’8 marzo 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana astrologica da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2026, ha molti aspetti emotivi e tante novità per ogni segno.

Tra tutti i segni d’acqua hanno il pieno sostegno dei pianeti.

I segni d’aria risentono della stanchezza di settimana che li ha visti sempre a rincorrere obiettivi e super lavoro.

I segni di terra perdono la protezione di Marte, che, a fine settimana, passa nei Pesci, e dovranno riprendersi i propri spazi e riflettere sul futuro.

Venere a fine settimana entra in Ariete e i segni di fuoco saranno bellissimi e molto attraenti, oltre che richiestissimi, privilegiando la collaborazione lavorativa e la cautela nei sentimenti prima di un finale di mese sereno.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è divisa in due parti, l’inizio vi vede sereni, stranamente calmi con la voglia di rimboccarvi le maniche senza esagitarsi. Nel fine settimana, invece, con Venere nel segno che incontra i pianeti lenti tutto cambia e si fa strada la precisa volontà di raddrizzare una relazione traballante o collaborazioni problematiche sul lavoro.

Mercoledì 4 sarete determinati a cambiare qualche cosa, senza remore per ottenere quanto riteniate sia assolutamente necessario; giovedì 5 vi sentirete molto distratti e, anche sul lavoro, sarete stranamente impreparati; la colpa è di Mercurio, retrogrado, l’effetto estremamente veloce non deve preoccuparvi.

Coloro che cercano la persona giusta devono trovare ogni occasione per uscire, poiché gli incontri fortuiti accendono il cuore a vere emozioni. Voi studenti non improvvisate e, a esami e prove, andate estremamente preparati. Venerdì 6, sarete impegnati a eliminare problematiche sul lavoro, per un futuro di vittorie durature.

Toro

Cari Toro, nella settimana nulla vi travolge e vivrete tutti con la vostra proverbiale serenità, solo i nati negli ultimissimi giorni del segno, per la congiunzione di Urano sul Sole di nascita, dovranno barcamenarsi tra notizie improvvise e cambi di direzione.

L’obiettivo principale di molti tra voi rimane il lavoro, chi lo cerca, chi lo deve consolidare, chi è indeciso e cerca l’ispirazione giusta. I nati i primi giorni del segno stanno affrontando un vecchio problema per trovare una soluzione valida per ottenere il massimo.

Mercoledì 4 è una giornata fortunata, allora chi di voi ha interesse che un contratto di lavoro prenda la strada migliore, inizi oggi e non se ne pentirà.

Giovedì 5 è una giornata positiva per chi lavora lontano e vuole che qualcosa si muova, sia come rientro che come miglioramento. Domenica 8 le emozioni camminano veloci e profonde nel vostro cuore; più di uno sentirà forte il desiderio di amare e di essere amato.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi vede in una grande confusione mentale, in amore è possibile qualche incomprensione, sul lavoro desiderate ciò che non avete e Mercurio retrogrado vi fa vivere in uno stato di scontento generale.

Nel contempo, sarete attratti da ciò che è difficile, improbabile, un po’ come quei bimbi che desiderano tutto ciò che vedono anche se sanno di non poterlo avere, tipo le stelle, o l’arcobaleno. Unico modo per difendersi dalla settimana è resistere, con un sorriso, con un’alzata di spalle, le soddisfazioni ci sono e arriveranno, non oggi, domani.

Meglio l’amore per le coppie solide, che sperimenteranno una comprensione profonda, Marte in Pesci vi fa sentire più leggeri e vi libera dal desiderio di fare ad ogni costo. Il fine settimana e domenica 8 sono incentrati alla soluzione di un problema familiare senza drammi o litigi, cosa che vi sta benissimo.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è un po’ così, un po’ colì, nel senso che ci sono cose che vanno bene o normali e altre che non vanno. Chi è in coppia soffre di mancanza di sentimenti espressi; desiderate essere capiti e farvi capire diventa problematico, allora bisogna che vi armiate di tanta pazienza. Il Sole in aspetto positivo vi può aiutare, ispirandovi a dire le parole giuste al momento giusto, anche a chiedere scusa sé è necessario.

Sul lavoro per chi ha ben lavorato le settimane scorse, cambiano il ritmo e le risposte arrivano, lentamente, ma arrivano, e sono buone.

Un capitolo a parte va detto sulla salute, il momento è adatto per uno sguardo approfondito a qualche malanno, quei doloretti vanno chiariti e risolti, senza che alcune cose divengano croniche e difficili da curare nel tempo.

Leone

Cari Leone, nella settimana siete il segno più sostenuto, riuscirete persino a essere molto concreti, Saturno vi addomestica facendovi tralasciare quella pletora di teatralità che vi piace indossare per abbagliare gli altri.

Preparatevi, perché la settimana è senza sosta, al cardiopalma, impegni di lavoro e di famiglia, incontri sociali, piccole o grandi imprevisti a cui far fronte, tutto lì, in sette lunghissimi e velocissimi giorni.

Nel fine settimana vi sembrerà di aver viaggiato su una nave con mare forza otto, qualcosa non andrà per il verso giusto, non preoccupatevi, la recupererete più avanti, per voi anche questo è possibile con gli aspetti planetari in asse. Finalmente continuerete a brillare tra incontri, feste e serate, senza risparmiarvi, nemmeno negli aspetti pratici della vita e del quotidiano.

Vergine

Cari Vergine, in questa settimana vi servono potenti iniezioni di fiducia e meno satira, sappiamo che avete l’inclinazione a sottolineare gli aspetti negativi di chi vista intorno, colleghi o compagni o famiglia che sia, a scapito di un rapporto sereno e paritario.

Iniziamo col dire che per superare la settimana con qualche buon risultato, non dovete pensare al piccolo, ma guardare al grande, all’intero quadro che avete davanti e agli obiettivi lungimiranti che vi siete prefissati.

Vi farà piacere sapere che uno degli aspetti che va bene è quello economico, i vostri conti quadrano e le vostre entrate sono promettenti e, grazie al vostro intenso impegno, le cose migliorano sul piano professionale ma anche personale.

Giovedì 5 bisogna avere più tempo per voi stessi e per gli affetti; domenica 8 i rapporti consolidati avranno una grande occasione di approfondimento e anche qualcosa di più.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana vi sentirete insicuri su più di un aspetto della vostra vita, non è che le cose vadano male, di più; il passaggio dei pianeti lenti, con la Luna e Venere, vi darà filo da torcere e vi dovrete conquistare ogni singolo passo che farete.

In amore desiderate conferme che non arrivano, o che per avere vi faranno sudare le classiche sette camicie; usate le vostre capacità di dialogo, eviterete così fraintendimenti. Il lavoro va organizzato, tenuto sotto controllo e se da un lato dovete farvi rispettare, dall’altro evitate di essere attaccati alle sottigliezze o di scappare davanti alle verità.

Una cosa è certa, non è una settimana che passa inosservata, anzi, alcuni aspetti vi accompagneranno a lungo e anche in senso positivo. Ancora un consiglio: mercoledì 4 andate avanti per la vostra strada e per ciò che ritenete giusto.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è tanta roba e con tanta intensità emotiva anche per voi sempre impassibili, ma con un cuore d’oro. Previsti per voi alcuni necessari chiarimenti importanti; infatti, riuscirete e vorrete eliminare dei sospetti che vi hanno messo in testa o che vi ronzano da un po’.

La settimana inizia da subito alla grande, con voi che vi sentite sotto pressione per le tante responsabilità che vi capiteranno tra capo e collo, ma la cosa bella sarà il successo che vi accompagna come un piccolo e docile pet.

Il lavoro è in fase costruttiva, non tutti successi sono palesi, per cui lavorate sodo e guardate avanti, non vi scoraggiatevi e abbiate fiducia in voi. Mercoledì 4 nuovi potenti stimoli vi confermano che il vostro momento è arrivato e che è necessario perseguire e non cambiare obiettivo, non cammino continuamente.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la settimana una sensazione di chiusura vi rimane appiccicata addosso, senza andar via, un piccolo fastidio, un malessere diffuso che, nonostante le cose vadano benino, vi rimane dentro e non scompare.

I primi giorni evidenziano un momento delicato, qualche delusione lavorativa potrebbe portare a una rottura, forse eccessiva: ragionate. In amore, per fortuna, le cose vanno meglio e sarete disposti a trascorrere qualche tranquilla serata domestica, perché impegnati a organizzare un viaggetto futuro.

La comunicazione non va alla grande, state molto attenti se dovete firmare contratti, acquisti a rate o finanziamenti; per superficialità o stanchezza potreste trovarvi con una situazione diversa da quella immaginate, chi può rimandi alla fine del mese. Venerdì 6, volente o nolente, potreste essere trascinati in una discussione familiare, sarete comunque perdenti, scegliete di fare il minimo dei danni, trovando un signorile compromesso.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi vede più disponibili del solito, sia con i colleghi, sia in amore. Nelle ultime settimane avete capito che per riprendere un ruolo apicale e, perché no, un posto che sapete di meritare, bisogna ispirare fiducia e rispetto, non basta essere stakanovisti negli affari.

Venere, nel fine settimana diviene rigorosa e pretende di più in amore. L’aria è piena di passione e chi vorrebbe la persona giusta sarà portato a cercare in ogni modo un incontro.

La settimana favorisce la firma di contratti, acquisti, mutui, quindi chi ha questo desiderio troverà la modalità giusta e ottime condizioni. Giovedì 5 è la giornata migliore per inviare richieste di lavoro, collaborazioni e contratti, o anche definire vecchie questioni; la serietà delle proposte è la scelta giusta.

Acquario

Cari Acquario, la settiimana vi vede freddi e concentrati su determinati obiettivi, non ci sono aspetti negativi per voi e avete un grande spazio di decisione e di manovra.

Venere è positiva dal fine settimana, vi spingerà a uscire e a divertirvi, aiutandovi anche nelle relazioni, che saranno gentili, morbide, senza eccessive richieste di libertà di spazio, ma dolci momenti insieme tutti da vivere.

Anche il lato finanziario va bene, una nuova entrata, un rientro o un rimborso, cose che fanno sempre piacere. Sul lavoro le cose vanno diversamente, sempre tutto bene, ma le giornate sono faticose da portare avanti. Possibile stress da decisioni improvvise da prendere al volo. Non litigate e misurate le parole, pensate bene a chi vi riferite e avete davanti, prima pensate e poi parlate. Con Mercurio retrogrado potreste accumulare ritardi e qualche dimenticanza, organizzatevi.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è positiva, piena di idee, occasioni e cose da prendere al volo, Mercurio vi rende sensibili, partecipi ed emotivamente capaci di comunicare più del solito.

In amore fortunate le coppie solide che vogliono rafforzare il legame con progetti a lungo termine – il matrimonio, un figlio, una convivenza -, e tanti incontri promettenti per chi cerca l’anima gemella.

Mercurio nel segno vi regala un bel compleanno da festeggiare con tanti amici, soprattutto quelli sinceri. La settimana, diversamente dal solito, non vi vede timidi o esitanti su decisioni da prendere.

Marte da lunedì 2 vi dona il coraggio necessario per ottenere ciò che desiderate. Possibili sogni ispiratori o delle belle intuizioni da prendere al volo; perché non giocare in modo responsabile?!