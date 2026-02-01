Oroscopo dal 2 all’8 febbraio 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, vediamo cosa dicono le stelle per la settimana da lunedì 2 a domenica 8 febbraio 2026, dove un ciclo dinamico agisce premiando, al momento giusto, soprattutto i segni d’aria con intuizioni che si trasformeranno in veri e propri successi.

I segni d’acqua avranno in Mercurio, che venerdì entra nel segno dei Pesci, qualche buona opportunità di notizie e comunicazioni interessanti. I segni di terra, che finalmente potranno contare su un po’ di fortuna visto che Nettuno non è più opposto, godranno di momenti passionali ed emozionali. I segni di fuoco, sempre sollecitati dalle presenze in Acquario, segno opposto, ma in posizione debole, subiranno uno stress più emotivo che reale, e saranno sfiniti.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è fortunata, specialmente per i nati nei primi giorni del segno, anche se avrete molte impennate caratteriali e il rischio è quello di agire in modo impulsivo. Una serie di notizie interessanti potrebbe cambiare alcuni progetti, accettate tutto e fate attenzione ai dettagli.

Sarete attratti dal desiderio di modificare il vostro aspetto o il modo in cui vi volete mostrare agli altri, Nettuno è anche questo. Il nero potrebbe divenire il vostro colore preferito, in linea con i passaggi epocali che state vivendo. Migliorerete l’ambiente domestico, rendendolo più in sintonia con chi siete.

Sul lavoro comportatevi in modo astuto, siate diffidenti e, per fare qualcosa di diverso, sappiate difendere prima di attaccare, il contrario di ciò che fate normalmente. Tant’è vero che, sorprendendo prima voi e poi gli altri, potreste trovarvi a fare veri e propri programmi che seguirete alla lettera. Fine settimana gioioso, da passare lietamente con amici e l’amore.

Toro

Cari Toro, la settimana è concreta, economicamente interessante con piccole entrate di denaro o risposte inattese, che vi fanno sentire finalmente più sereni. Il passaggio di Nettuno e Mercurio in aspetto neutro vi darà il tempo di recuperare energie e pensieri, di godervi qualche incontro con amici che da tempo non vedevate; sentirete allargare la nube oscura che, da tempo, vi ha tolto energie.

Potete scegliere di essere attenti al mondo intono a voi, osservando senza giudicare, evitando anche di agire per la settimana. Molto bene l’amore, che è un lato della vostra vita che può funzionare bene e darvi momenti di passione. Anche i single possono cercare con fiducia occasioni sentimentali interessanti. Nel weekend un evento inatteso vi regalerà una buona dose di ottimismo, risvegliando idee e pensieri.

Gemelli

Cari Gemelli, nella settimana vi sentirete messi alla prova, soprattutto Mercurio vi farà lo sgambetto in tanti modi diversi, siate pazienti. Il consiglio è quello di non forzare nulla, anche se lo desiderate e ne siete tentati, aspettate che alcuni transiti lascino il vostro segno e potrete godere appieno dell’aiuto di Plutone, che vi dona pensieri e soluzioni innovative, ma che devono attendere il tempo giusto per divenire realtà.

Il fine settimana è un po’ monotono, possibili confronti familiari che vi faranno riflettere. Quello che potete fare davvero in questo periodo è darvi tempo che ristabilire quella forza che serve a dimenticare vecchie ferite e rinnovarsi per nuove vittorie. Sul lavoro le mosse vincenti saranno il dialogo e l’ottimismo, bisogna però che siate prudenti nell’esporre idee e i vostri giudizi, il momento è poco sereno per il consenso a cui siete abituati.

Cancro

Cari Cancro, la settimana, sotto una cattiva stella per i nati della prima decade, si aggiusta grazie a Mercurio, che, in posizione ottima da venerdì, vede prendervi finalmente qualche soddisfazione, qualche bella notizia che vi regala buone intuizioni.

Il modo migliore per usufruire del passaggio di Mercurio è quello di ascoltare i consigli delle persone di cui vi fidate, di chi vi è amico veramente, per evitare errori grossolani nel quotidiano, dove spesso sentite la pressione delle scelte.

Nella settimana i più giovani potrebbero farsi coinvolgere da ideologie troppo estreme, o meglio, subire manipolazioni e non rendersene conto; è compito degli adulti vigilare. Bisogna che giovani e adulti riflettano su cosa funziona e cosa va trasformato per aumentare il benessere; prendersi cura di sé è il primo mattone della propria sicurezza.

Leone

Cari Leone, la settimana è fortunosa, un po’ fortunata un po’ noiosa, non siete riflessivi di natura e, invece, questo è il momento giusto per agire con lentezza. Soprattutto sul lavoro ci sono momenti positivi che dovete proteggere in ogni modo, senza atteggiamenti esuberanti; lavorate anche per piccoli vantaggi, che nel complesso non guastano mai.

Occhio alle spese, abituati a spendere, spesso non vi rendete conto del flusso di denaro che va via senza tornare in altro modo, chiudete i cordoni della borsa per passare in modo sereno i prossimi giorni, soprattutto i primi giorni della settimana. Fine settimana con tensioni più o meno serie, evitate di farvi coinvolgere in relazioni di per sé complicate, preferite rapporti chiari, trasparenti, insomma, quelli che vi danno fiducia.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è impegnativa su molti punti di vista e si complica da venerdì con Mercurio opposto, non contate sulla fortuna ma sulla prudenza. La settimana inizia da subito con l’obbligo di misurare parole e giudizi, dosate le parole, perché non necessariamente ciò che pensate va condiviso.

Sarete tentati di modificare la vostra immagine, di migliorarla perché il bisogno di cambiare è molto forte, ma poco realizzabile sul lato umano. Diverso l’aspetto di coppia, che regge alle pressioni, quindi sereni e stabili vivete le vostre relazioni con belle aspettative. Per fortuna anche le entrate sono protette dal sestile di Giove che vi regala entrate parsimoniose, ma numerose; capitalizzate, avere autonomia finanziaria rafforza la vostra indipendenza a prescindere dalla vostra età.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana molto equilibrata, basta che non vi facciate affondare dall’immobilismo, evitate l’indecisione, perdereste alcune occasioni interessanti. La quotidianità della settimana vi coinvolge, vostro malgrado, in molte responsabilità, sentirete il peso delle richieste e degli altri che si affidano a voi per aiuto o consiglio. Non è il momento di tirarsi indietro, amate essere protagonisti e intessere relazioni anche quelle amicali.

La presenza di Nettuno, opposto ai nati i primi giorni del segno, detta nove regole e per voi nati alla fine di settembre è il caso di rivedere convinzioni, atteggiamenti e difficoltà ad esprimere i propri sentimenti. Nulla di grave, ma da tempo molti di voi sentono il bisogno di uscire dagli schemi della diplomazia, dell’essere sempre gentili per dire chiaro e tondo i propri pensieri. Per tutti la settimana invita a prendere decisioni chiare e strutturali, in amore e in famiglia. Attuate una giusta valutazione delle entrate, che non sono poche, ma è necessario non disperderle in cose futili.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è serena e migliora verso il fine settimana, perché Mercurio venerdì diventa positivo e porta buone notizie, contratti, occasioni, una bella storia e la fortuna si palesa anche per i più scettici.

Tuttavia, dovendo arrivare alla fine della settimana, evitate assolutamente di impegolarvi in discussioni, soprattutto in quelle che non vi appartengono, raccogliete le vostre energie su obiettivi che avevate lasciato in sospeso, ma che ora tornano a interessarvi.

Anche l’amore riesce ad aprire una breccia nel vostro cuore, dandovi frizzanti emozioni che non farete trapelare, ma che vi intrigano comunque; per qualcuno con forti valori un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, per tutta la settimana avrete la sensazione di trovarvi nel posto giusto al momento giusto, riuscirete a risolvere molti nodi, sia quelli sospesi che alcuni nuovi che non avevate considerato, che andrebbero risolte al più presto.

Sentirete il bisogno di evadere da schemi imposti dagli altri, sia dalla famiglia che dai soci e colleghi, la presenza di Nettuno in buon aspetto rafforza opinioni e desideri, dandovi anche una visione chiara di come volete agire nel futuro.

Se qualcuno attraverso dubbi o timori vi dovesse fermare, agite d’istinto e ragione secondo il vostro intuito; non è che non vi dovete fidare, ma il sentire, il percepire, è vostro e lo dovete valutare secondo il vostro giudizio. Il fine settimana è caratterizzato da nuove conoscenze con cui ampliare orizzonti; verificate le firme messe senza controllore, a contratti poco chiari, Mercurio nei Pesci potrebbe confondervi.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana serena, come da tempo non accadeva, sarà d’aiuto attuare una strategia così come evolvono le situazioni, onde evitare piccole difficoltà, ma avete una mente lucida capace di mantenervi sul pezzo.

Fin dall’inizio della settimana sarete determinati su obiettivi precisi di lavoro che volete assolutamente portare a termine, per migliorare affari e contatti. Ottimo momento anche per chi cerca l’amore o la persona giusta, avrete molte possibilità di incontro, basta non chiudersi ai sentimenti per paura di soffrire o sbagliare nella valutazione.

Per i più giovani che devono fare scelte per il futuro sarebbe meglio, per chi può, aspettare tempi più adeguati, Mercurio opposto e Nettuno ostile, nel fine settimana, potrebbero non aiutare o confondere sull’obiettività. Le coppie più solide non devono farsi trasportare da vecchi rancori, ma trovare punti di forza per sentirsi unite.

Acquario

Cari Acquario, questa settimana siete pronti per farvi entusiasmare dalle posizioni astrologiche che vi coinvolgeranno sempre di più, non sarete mai passivi, ma estremamente coinvolti negli accadimenti. Avrete giornate movimentate, potrete smuovere circostanze ferme da tempo, che non pensavate potessero trovare una soluzione.

Contesti che migliorano con nuove prospettive, che vi faranno rivedere opportunità professionali. Con il garbo che vi contraddistingue riuscirete ad avere ragione di chi tenta comunque di remarvi contro. Anche in famiglia potreste trovare difficoltà o intralci, portate avanti le vostre decisioni senza farvi forviare dagli altri. È un buon momento per progettare un bel viaggio, immaginare e pensare a posti nuovi che non avete mai visto, vi farà bene e sorriderete.

Pesci

Cari Pesci, la settimana all’inizio si svolge con tranquillità su binari normali, ma, a fine settimana, tutto cambia. Mercurio nel segno vi porta tanta fortuna ed è lì che dovete puntare. Riuscirete a intuire le buone occasioni da cogliere al volo, potete usufruire di una buona energia che dovrete usare per guardare il quadro generale della vostra esperienza, valutate cosa dovete migliorare, cosa dovete eliminare e riconsiderare.

Le coppie consolidate hanno un buon momento per definire il futuro – matrimonio, figli, convivenza – e sentiranno il desiderio di esprimere un consenso condiviso su progetto positivo. Mercurio nel fine settimana entra nel segno e vi sosterrà su molti aspetti della vostra vita quotidiana e a medio termine; è il momento giusto per firmare contratti, mandare curriculum, iniziare un’attività nuova, comprare o vendere per realizzare e costruire il futuro.