Oroscopo dal 2 all’8 dicembre 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 2 all’8 dicembre 2024.

Settimana rilassante per i Toro e i Cancro, Marte sostiene i Capricorno, mentre Venere dona tanta gioia e serenità ai segni d’aria, gli Ariete troveranno l’anima gemella, gli Scorpione faranno affari molto vantaggiosi. I Leone hanno tante sorprese piacevoli. Interessi economici per i segni di terra, con soluzioni di problemi finanziari.

Ariete

Cari Ariete, in settimana godrete di un’energia inarrestabile, sarà necessario prendere alcune decisioni rimandate da troppo tempo. Grazie al sostegno di Nettuno non avrete problemi a trovare l’anima gemella, sarà necessario ascoltare il vostro cuore per fare la scelta migliore. Manco a dirlo, buttatevi in una nuova avventura. Giove in buon aspetto vi garantisce successi sociali, che vi danno la grinta per affrontare il periodo natalizio.

Toro

Cari Toro, settimana di benessere in famiglia e con gli amici, Venere illumina i vostri pensieri e vi rende meno ombrosi e più compiacenti. Affidatevi all’intuito e non esitate. Anche le finanze miglioreranno, aspetto che vi interessa particolarmente in questo periodo di spese. Nel lavoro la settimana è favorevole per iniziative utili alla carriera. Non fate ingelosire nessuno con i vostri successi, altrimenti potreste pagare lo scotto delle malelingue.

Gemelli

Cari Gemelli, siate pronti ad accettare la settimana così com’è, burrascosa, interessante, frenetica, con tante sorprese, soprattutto in amore. Tra alti e bassi sarete poco propensi ad essere sociali e collaborativi. Concentratevi su un progetto specifico e non distraetevi da esso. Mercurio negativo non vi fa riflettere prima di parlare, per cui evitate di dire cose spiacevoli, siate pacifici per principio con tutti, lasciate stare le emozioni forti.

Cancro

Cari Cancro, cercate ancora l’amore, allora questo è il tempo adatto, potrete consolidare, vivere ed incontrare il grande amore, purché lo vogliate. Avrete un’occasione unica per definire anche vecchie questioni personali, che languiscono da tempo per la vostra inerzia nel risolvere le cose. Sul lavoro si aprono nuove opportunità, il gioco vale la candela. Non pensate a perdere la tranquillità a cui tenete tanto, datevi la possibilità di una svolta.

Leone

Cari Leone, settimana all’insegna dell’impulsività. Mercurio vi invita ad essere determinati e ad andare dritti per i vostri scopi, il che è lodevole, ma attenzione a non essere troppo rigidi, a non crearvi invidie e gelosie.

Usate tutto questo carisma per consolidare amori, posizione e denaro, fortificate amicizie utili e sincere, date spazio ai collaboratori fidati e vedrete che potrete raggiungere più di un obiettivo interessante e desiderato.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio positivo rende la settimana interessante e proficua, le vostre capacità potranno essere valorizzate. Se è il caso chiedete aiuto, assecondate anche quel sottile desiderio di organizzare e pianificare tutto intorno a voi, anche i più piccoli dettagli.

Avrete la voglia matta di spendere, prima di fare degli acquisti costosi, pensate se sono veramente necessari e se, invece, non sia meglio un oggetto meno caro, ma pieno di significato.

Bilancia

Cari Bilancia, trascorrerete un settimana serena, intenti a ritemprarvi dopo i giorni passati veramente impegnativi. Venere, da domenica, diviene amica e vi sostiene in tutto: amore, famiglia, vita sociale.

Sarete intenti a riflettere sui valori e sulle emozioni che governano i vostri sentimenti sia in famiglia che nel lavoro. Anche Mercurio positivo vi permetterà di contare su un colpo di fortuna, magari al gioco. Non esagerate e fuggite da situazioni ambigue.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte, al momento negativo vi sfinisce nell’azione e nella ricerca del meglio per voi. La settimana continua con occasioni da valutare, supportare e rendere realizzabili, tant’è che vi sembra di stare su una giostra.

Sarete attratti dalle sfide personali e professionali. I progetti vanno portati avanti con determinazione, per raggiungere obiettivi importanti. Provate a trasformare le difficoltà in occasioni e controllate le vostre uscite finanziarie.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio positivo vi rende comunicativi. Potrete passare il vostro compleanno nel migliore dei modi, la presenza di tanti pianeti importanti nel vostro segno ancora per tutta la settimana vi rende energici e pronti ad affrontare ogni sfida vi si pari davanti.

Sarebbe opportuno fare un piccolo viaggio e allontanarvi per un po’ dalla routine, magari per festeggiare felicemente il compleanno, giusto per soddisfare il vostro spirito libero.

Capricorno

Cari Capricorno, evitate di cacciarvi in situazioni scomode o ambigue, che per natura non vi appartengono, ne ricevereste più male che bene. Difendetevi da amici poco sinceri, che vi consigliano o male o contro il vostro interesse. Nella settimana pensate, invece, a pianificare il futuro e a riflettere su cosa fare durante il periodo natalizio. Siate più gentili con chi vi sta intorno; date almeno la vostra comprensione se non dimostrazioni di affetto.

Acquario

Cari Acquario, Venere e Marte vi sostengono alla grande, potrete avere un fine settimana bellissimo, dove tutto finalmente va al suo posto. Gli obiettivi e le opportunità si inanellano facilmente, facendovi tirare un profondo respiro di sollievo.

Accettate il cambiamento, migliorate il vostro rapporto con gli altri, rifuggite la superficialità e agite con profonda empatia verso l’esterno. Attenzione alle spese; nella settimana vi sembrerà tutto utile e necessario.

Pesci

Cari Pesci, settimana da sogno per voi, vivete con gli amici, con la famiglia, non vi negate a nessuno, avete bisogno di tutti per essere felici e vivere con gioia questo periodo emotivamente positivo.

Offrite il vostro sostegno a chi ne ha bisogno, ve ne sentirete arricchiti in ogni modo possibile. Buono il momento anche per il settore finanziario, che potrebbe regalarvi qualche inaspetta entrata o colpo di fortuna.