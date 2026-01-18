Oroscopo dal 19 al 25 gennaio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari amici, queste le previsioni per la settimana da lunedì 19 a domenica 25 gennaio 2026.

Il Sole martedì 20 entra in Acquario, sostenendo tutti i segni d’aria insieme all’Ariete e al Sagittario. Lo straordinario della settimana è lo Stellium che viene a verificarsi, sempre in Acquario, quando al Sole e a Plutone si aggiungono Mercurio, Venere e Marte. Avremo, nel segno più libero ed emancipato dello Zodiaco, una configurazione particolare che influenzerà sia la politica e la diplomazia internazionale che quella interna, oltre a tutti noi nel bene e nel male.

Inutile dire quanto i sentimenti e le decisioni possano dipendere da questi aspetti di per sé forti. Molti Leone dovranno fare i conti con situazioni che non avevano previsto, i segni d’acqua non potranno scappare dalle proprie responsabilità, nemmeno con un fiume di lacrime. Mercurio stimola i nati in segni di terra, che, loro malgrado, dovranno decidere da che parte stare.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi vuole indipendenti, desiderosi di limitare i vostri confini ed esprimere la vostra personalità, o raggiungere un obiettivo significativo. Momento decisivo per scelte importanti; non rispondete a lusinghe o a stimolazioni che non siano proprio corrette, possibili cadute di stile per eccesso di passionalità.

Per i single che cercano l’amore vero questo è il momento giusto per fare proposte ed accettare inviti. Anche in ambito economico entrate che arrivano da rimborsi o appelli, finalmente la risoluzione di una pratica su cui non ci speravate più.

Potete aspettarvi un aiuto qualificativo e quantificativo su vertenze, promozioni e risoluzioni di dispute e incombenze. Piccoli viaggi o brevi gite nel fine settimana da godere con rinnovato entusiasmo, che non vi farà pensare al portafoglio.

Toro

Cari Toro, la settimana inizia con la voglia di rimettervi in gioco, purtroppo qualcosa di imprevisto e delicato vi sbaraglierà, facendo prendere una piega diversa ai fatti. Determinati a dare il massimo, non vi accorgerete delle conflittualità che da mercoledì 21 arrivano a raffica, usate i primi giorni della settimana per mettere ordine nelle questioni sospese e chiedete concretezza a chi vi sta intorno.

Sicuramente rapporti, amicizie e collaborazioni andranno riviste e rimodulate e, soprattutto, sdoganate dalla routine. Guardatevi intorno, poiché un grande merito degli aspetti planetari sarà quello di richiamarvi alla necessità di cambiare alcuni livelli o rapporti nella vostra vita che ormai sono arrivati al capolinea. L’importante è che ogni scelta sia ponderata con maturità. Fiducia in sé stessi e calma sono le parole chiave.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana, a partire da martedì 20 è eccitante, formidabile, al di sopra delle righe in ogni senso. Vi invita a rallentare il ritmo e a ritrovare un dialogo più profondo.

Non mancano le occasioni, lavorare per ottenere successi futuri che si realizzeranno nell’arco di una settimana, un mese, un anno, per i prossimi sette anni. Insomma, pensate alla grande e non fatevi influenzare dal pessimismo di chi vi sta intorno, orientatevi verso il di più, verso il magnifico e riuscirete a realizzare ciò che vi sta veramente a cuore.

Smaglianti i rapporti sociali che nei periodi trascorsi si erano appannati, magari deludendovi un po’. I single imparino a usare quel magnetismo particolare, di cui sono ben consapevoli. Sul piano emotivo trovate momenti di confronto e ricerca e calma.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è da vivere con gioia, gridando vittoria per i pianeti che non vi sono più opposti e vi regalano finalmente momenti di serena stabilità. Sarete fiduciosi e meno diffidenti, pronti ricostruire rapporti e legami che avevano avuto momenti di rottura e perdita.

Anche chi deve risolvere problemi legali, finalmente vede la luce o un avanzamento dei fatti. Migliorano, per qualcuno, le questioni di proprietà e notarili, con buone notizie per il fine settimana. Finalmente sentirete l’affetto e la vicinanza di chi vi vuol bene e la sensazione della solitudine scomparirà come neve al sole.

Passerete sopra anche alla selezione naturale delle amicizie avvenuta nelle settimane scorse e ve ne farete una ragione. Convergerete ogni sforzo per un miglioramento costante e continuo che vi porterà più lontano di quanto pensiate.

Leone

Cari Leone, settimana impegnativa sotto molti punti di vista. Possibili spostamenti e brevi viaggi, non fatevi avvelenare da malintesi o vecchi rancori che potrebbero riaffiorare sia nella famiglia d’origine, sia in quella che vi siete ostruiti. Bisogna che mettiate da parte voi stessi, evitando prese di posizione a torto o a ragione e scegliate o il silenzio o il dialogo.

Possibili decisioni da prendere poco piacevoli. Sarete coinvolti, probabilmente, in una discussione che, tutto sommato, non vi riguarda, tenetevene fuori quanto più potente. La settimana non è di quelle utili, anzi, il pericolo di fare mosse sbagliate è reale. Attenzione alle firme giuste, ai contratti, alle mail e agli invii sbagliati, controllate sempre tutto su ciò che firmate, se potete rimandate le decisioni per evitare multe o sanzioni derivanti da dimenticanze banali nelle scadenze fiscali. Tutto migliora nel fine settimana.

Vergine

Cari Vergine, dalla scorsa settimana vi portate addosso un forte senso di stanchezza e siete sul chi vive; per la prossima, invece, tutto diventerà più tranquillo con il passare dei giorni, già mercoledì le nubi si saranno diradate, donandovi spazi di serena tranquillità.

In amore potete contare su una settimana intensa e riuscirete a dimostrare il vostro valore. Sul lavoro e nello studio avrete contezza delle vostre qualità e preparazione, non pensate ad alcune difficoltà, portate avanti i vostri progetti. Si delineano incarichi di prestigio, che porteranno un miglioramento nel budget economico, e una futura stabilità serenità economica invidiabile. Momento positivo per le coppie che intendono fare progetti per il futuro, con miglioramenti nelle questioni pratiche.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha momenti molto importanti per voi, tutti i giorni si dipanano con sollecitazioni profonde su più aspetti e a più riprese. Questioni che si trascinano da tempo, e che vi hanno creato non poco danno, troveranno una soluzione. Ricordatevi di essere presenti e di guardare l’insieme con acutezza e determinazione a farvi valere.

La settimana è positiva per le coppie, in particolare per quelle che hanno subito momenti di flessione, l’amore, troverà il modo migliore per salvarsi con il dialogo e l’equilibrio sarà ritrovato.

Anche se positiva la settimana porta con sé un numero esorbitante di responsabilità da gestire, risentirete di avere poco tempo per voi, ma parlate chiaro, il fatto è passeggero. Non trascurare affetti e l’ambiente domestico. Finalmente nel fine settimana riuscite a staccare la spina. I single potranno contare su incontri interessanti.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana risulterà ambigua, visto che sarete divisi in due tipologie, chi è nato a fine segno non risentirà dello Stellium in Acquario, gli altri, invece, sentiranno di sollecitazioni continue su più livelli e ambiti.

Tutti dovrete risolvere problemi legati alla vita domestica, a una ristrutturazione, al cambiamento di residenza, acquisto o ricorso per alcuni rimborsi che non vogliono concedervi.

Per alcuni un episodio improvviso, o un imprevisto vi porterà fuori dagli schemi, ricordate di affrontare le decisioni con maturità e riflessioni, non siate più imprevedibili e affrontate con lucidità e raziocinio ciò che vi accade. Momento fortunato per chiedere un mutuo o un prestito e avere le migliori condizioni e interessi più vantaggiosi. Nel fine settimana tutto migliora, particolarmente l’umore.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana intensa con tante cose da sistemare in famiglia, ricordatevi di evitare i cali di energia dovuti a discussioni spesso inutili, siate più determinati con tutti. Bel momento per le relazioni, dove sono presenti sincerità e dialogo.

Nella difficoltà di prendere una decisione vi verrà in aiuto un caro amico con un prezioso consiglio volto a stabilire un clima di fiducia e rafforzare il legame.

Le innumerevoli sollecitazioni dei pianeti vi doneranno un desiderio di evadere dal quotidiano e vivere a pieno il vostro tempo libero. Sarete pronti a cogliere molte opportunità, vivendo momenti coraggiosi per chiudere aspetti della vostra vita. Portate a termine ciò che avete iniziato prima di pensare a nuovi progetti.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana nervosa, è necessario dimostrarsi più che disponibili verso gli altri: amici, famiglia, amore. Le cose migliorano se parliamo di lavoro, infatti un incarico, un avanzamento o un miglioramento, sarà finalmente a portata di mano o diventerà effettivo.

È possibile che nel fine settimana in questo panorama vi sentiate sfiniti sia fisicamente che mentalmente, allora sarà il momento di rallentare i ritmi, riposare, godersi la casa, centro di legami e fondamento di serenità.

Risoluzione di problemi legati a genitori anziani e o a figli adolescenti, troverete aiuti e soluzioni che avete da tempo cercato inutilmente. Momento felice anche per le coppie collaudate che pensano a costruire un futuro valido, progetti di vita comune come un figlio, un matrimonio, un acquisto immobiliare da fare insieme.

Acquario

Cari Acquario, la settimana va alla grande, con lo Stellium nel vostro segno nulla vi può fermare, tutto vi è concesso. Tanti gli impegni e gli imprevisti, evitate di reagire fuori dalle righe però, i danni potrebbero essere incalcolabili.

Scegliete con cura le occasioni da cogliere e quelle da rimandare, le decisioni utili e quelle da verificare, con un panorama astrologico così ricco ci sarà chi cercherà di sopraffarvi e chi, preso da invidia, vorrebbe nuocervi. Comportatevi come sempre, fermatevi prima di esplodere, parlate poco, non fatevi trovare indifesi.

Iniziate a organizzare un bel viaggio da fare con amici e con la persona del cuore, fare nuove esperienze vi farà bene; è da tempo che per lavoro o impegni di famiglia non vi dedicate a voi stessi. Anche per gli Acquario più giovani le situazioni migliorano, riuscite a trovare amici validi e l’amore. Rimettete ordine lì dove vi sentite confusi da tempo, ritrovate il coraggio e la voglia di fare.

Pesci

Cari Pesci, la settimana non è più frenetica, il passaggio dei pianeti nella vostra seconda casa astrale vi lascia liberi e vi concede entrate sostanziose. Potrebbe accadere che nell’ambito lavorativo qualcosa non torni, sarà necessario fare più chiarezza nei rapporti e non idealizzare i legami.

Nel fine della settimana gli impegni si accumuleranno, facendovi desiderare calma e tranquillità, ma non è il momento di mollare nulla. Tenete da conto tutti gli obiettivi che vi interessano e non fatevi distogliere né da paure, né da imbonitori falsamente amici e fate di tutto per avvicinarvi al risultato desiderato.

Vi farà piacere sapere che la morsa dei pianeti si allarga, per cui anche i legami familiari possono vivere momenti di grande serenità e alcuni litigi possono trovare finalmente una soluzione.