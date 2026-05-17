Oroscopo dal 18 al 24 maggio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2026, comporta diversi cambiamenti di posizione dei pianeti veloci.

Il Sole martedì passa in Gemelli e si congiunge a Urano, un aspetto che smuoverà le sicurezze dei segni d’aria, offrendo opportunità impensabili per tutti i nati nel segno.

La congiunzione tra Sole e Mercurio in Toro promette una grande chiarezza mentale sin da inizio settimana per i segni di terra, che concretizzeranno un progetto a cui lavorano da tempo.

Per i segni d’acqua il passaggio di Venere nel segno del Cancro a metà settimana, promette nuove aperture emotive e incontri interessanti per i single che cercano l’anima gemella.

L’ingresso di Mercurio in Gemelli coinvolge anche i segni di fuoco, ma ognuno lo vivrà diversamente, positivamente Ariete e Leone, mentre i Sagittario avranno difficoltà a comunicare le proprie emozioni.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è positiva, possibile un colpo di fortuna mercoledì, sia per il lavoro che per l’amore. Chi ha lavorato per una promozione o per migliorare le proprie entrate finalmente potrà contarci. Anche a livello fisico potrete fare affidamento su una bella ripresa che vi vede vincenti.

La settimana scorre velocemente tra belle notizie e successi facili; giovedì si apre una porta, un’occasione che vi accompagnerà per lungo tempo, e, nel fine settimana, potrete fare incontri fantastici.

Ad esempio, i single sceglieranno in base alla serietà e non alla leggera, sull’onda delle emozioni, come gli Ariete sono soliti fare. La difficoltà del momento è sentirsi troppo gasati e divenire dispotici, causando varie provocazioni. Evitare discussioni inutili è la miglior cosa che possiate fare per godere appieno tutte le opportunità che la settimana vi offre. Non vanificate per superficialità la stabilità che vi promettono gli astri.

Toro

Cari Toro, la settimana è piena di cambiamenti, il Sole lascia il vostro segno, il rapporto con l’autorità diventa meno pressante e Marte, a inizio settimana, entra nel vostro segno, parlando di cambiamenti, discussioni e progetti con persone maschili che vi offrono uno spazio d’azione che potrebbe cambiarvi la vita, ma che va monitorato, per non cadere in errori grossolani.

Il momento è estremamente favorevole e fortunato. Il lavoro va alla grande, potete chiedere di più e ottenere il meglio per la vostra carriera: un aumento, un nuovo incarico. Non dimenticate di gestire bene queste risorse, non alla scoperta di nuovi ristoranti, ma di capitalizzare le entrate. Anche l’amore vi sorride, approfittatene per chiudere con vecchi rancori. Godetevi il fine settimana, divertitevi, scoprite l’entità di una passione che vi prenderà direttamente al cuore.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è in continua evoluzione, dinamica oltre ogni aspettativa, siete concentrati sul lavoro, con miriadi di scadenze e responsabilità da portare a termine. Giovedì possibile un chiarimento, una verità che emerge e mette le cose a posto, un malinteso, una vecchia ruggine, un progetto poco chiaro.

Insomma, il Sole che passa nel vostro segno illumina tutti quei piccoli e grandi lati oscuri che ancora erano lì a infastidirvi, a darvi una malinconia che non riuscivate a dissipare.

Questa settimana la dovete considerare come un momento di svolta per occasioni e belle novità; dovete guardare al futuro con entusiasmo. Settimana intensa anche per le coppie, che devono assolutamente cogliere l’occasione per chiarimenti sinceri, progettare il futuro, pensare a strategie condivise. Festeggiate un bel compleanno, capaci come siete di ammaliare il resto del mondo; pieni di fascino potete ottenere tutto ciò che volete.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha uno sprint in più per voi e si chiama Venere nel segno; sarete magnetici, popolari e dolcissimi, nessuno saprà resistervi e, se potete, approfittatene alla grande.

Giovedì, complice anche una Luna favorevole, percepirete le cose a pelle e, fidandovi del vostro istinto, potrete concludere buoni affari o un migliore profitto oppure ottenere un appuntamento con chi inseguite da tempo.

Anche se la famiglia e la casa vi hanno dato non poco grattacapi, finalmente o li avete risolti o li risolverete in questa settimana, riuscendo, con un colpo da maestro, a chiudere ogni falla, ogni perdita. Da tempo siete preoccupati per la famiglia e la casa, ed ecco che tutto andrà a posto, oserei dire quasi da solo, come tasselli che si incastrano.

Leone

Cari Leone, la settimana è super, preparatevi ad avere tanti motivi per essere felici, orgogliosi. Già da lunedì qualcuno vi chiama per il vostro impegno nel lavoro, che viene ampiamente ricompensato.

Evitate di essere diffidenti con queste nuove opportunità, avete più di un pianeta favorevole e, da qualsiasi parte vi giriate, finalmente riuscirete a concludere tutti i progetti e gli avanzamenti che non credevate possibile si avverassero.

In amore magari vale la pena di stare più attenti, di evitare di pontificare o sottolineare ogni virgola che dice l’altro. Nei sentimenti la tolleranza è sempre la scelta migliore; a torto o a ragione, tendete la mano e il cuore a chi vi è stato vicino nei momenti più difficili, decidete per la chiarezza e se alcuni rapporti non vanno proprio, ditelo con sincerità e misurate le parole.

Vergine

Cari Vergine, la settimana prossima sarà assolutamente fortunata, Venere, ma soprattutto Marte favorevole, vi garantiscono energia, determinazione e lucidità mentale. Questi aspetti saranno di grande aiuto per voi.

Il Sole, come ogni anno, entra in Gemelli e diventa antagonista e, sommato a Urano, rende instabile una parte del vostro entourage. Attenzione a ciò che fate, non esagerate in parole e opere, ma, soprattutto, seguite il prezioso suggerimento di un uomo.

Quest’ambivalenza tra cose che vanno bene e quelle che vi impensieriscono vi potrebbe rendere scarichi e nervosi, concedetevi momenti di vero relax – un libro, una serata a lume di candela, un film – qualcosa che vi piace e vi dia voglia di fare e fare bene.

Bene chi lavora in affari economici o è imprenditore di sé stesso, ci sono vari spazi di rendimento, dati e progettazione. In amore tante coccole e tenerezza. Per non essere liquidati in quattro e quattr’otto, riflettete.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è generosa con voi, ma talmente inaspettata che ognuno lo vedrà nella propria vita come un fulmine a ciel sereno. Il sole passa in Gemelli a inizio settimana, congiunto a Urano in trigono a Plutone, i vostri sogni più reconditi potrebbero avverarsi, senza che ve ne accorgiate e in maniera così immediata che potreste faticare a capacitarvi.

Possibile un incontro fortunato e piacevole, che riporta leggerezza e allegria nel vostro ménage quotidiano; ne risentirete positivamente uscendo dalla noia che, ultimamente, è stata il vostro spauracchio più frequente. Dovete assolutamente usare questo periodo per mettere in ordine in senso pratico ed emotivo; liberatevi del superfluo, del di più, di ciò che vi appesantisce e vi tiene ancorati al passato. Anche le coppie nuove o consolidate devono usare questo momento favorevole per rinsaldare i sentimenti e il rapporto.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è senza infamia e senza lode, se non per la presenza di Venere che entra nel Cancro, segno amico, ed è un aspetto che durerà per qualche tempo, bisogna approfittarne. Significa che la settimana è piena di tante cose da fare, impegni da mantenere, scadenze da rispettare, questioni da risolvere.

Martedì, invece, vi offre una soluzione, possibile arrivi da una donna, giovane e a voi vicina, che vi permetterà di superare un vero impasse, di vedere oltre le apparenze e trovare la soluzione per una situazione spinosa.

Da giovedì anche l’amore si fa audace e interessante, tante coccole e dolci momenti da condividere; se riuscirete a mettere da parte l’orgoglio saranno costruttivi anche per il vostro futuro di coppia. Domenica è una giornata spettacolare, godetevela con incontri, sperimentate tanta attrazione per affascinare e per essere affascinati.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana non proprio felice, non problematica, ma con il Sole opposto e Marte che non vi sostiene più, l’insofferenza è dietro ogni vostra azione. Già mercoledì le cose si accendono, dovrete muovervi all’improvviso, affrontare un cambiamento che disturba i vostri progetti, un piccolo viaggio che avevate in mente, e, si sa, non amate ciò che scompagina i vostri piani.

Comunque, alla fine vi ci ritroverete e, con ottimismo, affronterete la prova che vi ha colpito improvvisamente. Organizzate un corso di formazione, oppure se lavorate con attività all’aperto siete fortunati e protetti, troverete sponsor e nuove entrate.

Non date molto peso a tensioni familiari o discussioni domestiche, siete sempre molto sensibili al vostro ménage familiare, ma non lasciatevi coinvolgere in giudizi o discorsi che vi si ritorcerebbero contro. Autodifesa è la parola giusta.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è bella, con pianeti che diventano favorevoli e vi sostengono dal segno del Toro, che sapete è un segno amico. Il lavoro è straordinario, raggiungerete molti dei vostri obiettivi e tanto altro lo porrete in essere nelle prossime settimane.

La settimana vi regala stabilità, concretezza e chiarezza, tutto ciò che avete inseguito con alterne fortune nei giorni passati. Anche l’amore funzione alla grande e non è poco, avrete e darete conferme sui sentimenti e sulle emozioni che provate e che farete provare; liberi da paure, con Venere favorevole, riuscite a usare le parole giuste per consolidare i rapporti e concretizzare quelli nuovi. Nel fine settimana non frenatevi, trovate e sperimentate momenti piacevoli in compagnia di amici e anche solo con la persona del cuore; un ti amo o una carezza sono d’obbligo.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è una vera e propria tregua dalle noie degli ultimi giorni. Il Sole passa in Gemelli, segno a voi favorevole, e si congiunge a Urano, in trigono a Plutone. Finalmente tutto si appiana e, se avete un desiderio, un acquisto, una compravendita immobiliare, un debito da riscuotere o da togliervi, è questo il momento giusto. La parola adatta è osare, cogliere al volo opportunità da non lasciarvi sfuggire.

Sul lavoro riceverete notizie estremamente positive attraverso il telefono. Non solo ci saranno successi professionali e proposte interessanti, ma anche la possibilità di un recupero economico, una sentenza vinta, un adeguamento economico che si era fermato nei meandri della burocrazia.

In amore vince chi saprà adattarsi a un improvviso cambiamento, sappiate essere veramente flessibili nella vita quotidiana e non dite no al partner per principio o senza nemmeno ascoltarlo; a volte riuscite a essere dispotici senza accorgervene.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è veramente fortunata, Venere diventa amica ed entra nel segno amico del Cancro, donandovi magnetismo, bellezza, affabilità, fascine e intuito. Cosa potrà mai spaventarvi se potrete e saprete usare tutti questi doni gratuiti di cui potrete usufruirne e piene mani? Nulla, se non voi stessi e, presi dalla paura del fare o di sbagliare, potreste rintanarvi in voi stessi senza agire.

Sforzatevi di vivere i prossimi giorni con i colori più belli dell’arcobaleno, perché è proprio questo che vedrete nel vostro orizzonte se alzerete il vostro sguardo e agirete. Sul lavoro possibile una promozione o un aumento che stavate aspettando e che meritate appieno.

Siete riconoscibili grazie alla vostra proverbiale gentilezza che questa settimana sarà la chiave giusta per aprire i cuori più schivi e convincere i collaboratori più sfuggenti. Dovete alimentare la speranza nella vostra vita; è un buon momento per i sentimenti e l’amore e per vivere momenti speciali con partner.