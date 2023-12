Oroscopo dal 18 al 24 dicembre 2023

Cari amici, a tutti voi va il mio sincero e gioioso augurio di felicità. Ed eccoci alle previsioni dal 18 al al 24 dicembre 2023.

La settimana che precede il Natale 2023 vede diversi aspetti interessanti: il Sole passa dal Sagittario al Capricorno il 22, Mercurio retrogrado torna in Sagittario, Venere abita le acque dello Scorpione.

La settimana è fortunata per i nati in Ariete, litigiosa per i Vergine e vede in Pesci in fase di recupero, i Bilancia che hanno piccole tentazioni e i Cancro che avranno belle sorprese.

Ariete

Cari Ariete, settimana fortunata, con belle notizie e tante opportunità che accrescono le vostre conoscenze. In amore la fortuna non mancherà. Amate il Natale, che per voi è un periodo magico, la vigilia del 24 dicembre brillerete.

Tra cenoni e pranzi, famiglia e amici sarà come piace a voi, di corsa e spumeggiante. Le responsabilità che state aspettando potrebbero arrivare, proprio durante il periodo natalizio e l’impegno vero sarà riorganizzarsi alla meglio.

Toro

Cari Toro, dovete staccare la spina e godervi le feste e gli incontri. Tanti cambiamenti vi aspettano e alcuni richiedono coraggio e nervi saldi. Venere è in Scorpione; ragionate con i sensi e non con la mente, perciò, in ambito lavorativo, evitate di percorrere strade ambigue e poco chiare, consolidate le certezze e la stabilità.

Avete abbastanza ragioni per non fidarvi di nessuno, ma aiutate voi stessi e pensate al futuro come una casa da costruire.

Gemelli

Cari Gemelli, fuggite da dispute familiari, o anche da tensioni nell’ambiente lavorativo, armatevi di pazienza e, per Natale, potrete liberarvi dei pianeti che vi infastidiscono, recuperare energia ed entusiasmo, in modo da godervi finalmente brindisi e baci sotto l’albero.

Non è neanche il momento di buttare all’aria una relazione, scegliete attentamente le parole e allontanate le negatività, avrete la serenità a portata di mano.

Cancro

Cari Cancro, sistemate cose in sospeso, trascorrete in serenità le prossime festività, circondati dalle persone che vi vogliono bene. Godetevi le feste in famiglia e sappiate che, tra poco, tutti i pianeti opposti andranno via, compreso Plutone, che vi ha creato tanti problemi e tante difficoltà.

Nella professione la sincerità è d’obbligo, dovete dire le vostre ragioni senza rabbia e rancori. In amore, grazie ad una Venere passionale siete ricercatissimi, sforzatevi di avere atteggiamenti positivi e sinceri, potrete consolidare le vostre amicizie, anche le più facoltose.

Leone

Cari Leone, settimana difficile, con incomprensioni varie, dovrete più volte imporre il vostro pensiero per essere ascoltati. Se volete per forza tracciare un bilancio dell’anno, riflettete bene, non è il momento delle valutazioni.

Pensate al Natale: le spese, gli inviti, le giornate in famiglia, i menu delle feste, la tombola; insomma, pensate a divertirvi. Prendetevi cura di voi stessi in questi giorni. Anche a voi fa bene essere coccolati per riacquistare vitalità e la giusta energia per affrontare le feste.

Vergine

Cari Vergine, il 22 dicembre il Sole passa in Capricorno e la settimana si colora di rosa, il vostro colore preferito, è il caso di accettare inviti e divertirsi in queste feste.

Potrete contare anche in qualche buona notizia e su impegni professionali remunerativi, con una possibile svolta positiva, grazie a Giove e Urano favorevoli. Combattere per la vostra posizione è necessario per alcuni, più facile per altri, ma per tutti è un periodo di crescita.

Bilancia

Cari Bilancia, qualche possibile disagio sul lavoro, dovrete fare una scelta strategica per il vostro futuro. Anche se non vi sentite pronti a lasciar andare ciò che avete creato fino ad ora, sappiate che la decisione sarà quella giusta e che non ve ne pentirete. Contate sull’aiuto di chi vi fidate, cosa che non guasta.

In questo periodo di Natale, il lato denaro va a gonfie vele, approfittatene subito, sia per ricordarvi di chi vi ama, sia per regalarvi qualcosa che desiderate da tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana annuncia un periodo importante per tutti quelli che hanno investito nel loro futuro, nel proprio lavoro. La Venere nel vostro segno vi mantiene passionali e seduttivi, sarete ricercati e inseguiti da chi vi vuole tutto per sé. Attenzione ad essere sinceri con tutti, eviterete musi lunghi e recriminazioni. Una necessità tra i vari impegni delle feste è rilassarvi, perché il vostro corpo e la vostra mente sono molto provati dagli aspetti importanti del mese.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi invita ad essere ben predisposti ai cambiamenti, questo è un momento magico, chiedete all’universo quel che volete e lo trasformerete in realtà tutta vostra.

Anche alcuni progetti che avevate messo da parte potrebbero essere completati, siate aperti alle nuove proposte. Il vostro segreto è il persistente buon umore che sapete trasmettere intorno a voi e che vi farà vivere questo periodo in maniera spontanea e naturale.

Capricorno

Cari Capricorno, una settimana intensa, da vivere tutta d’un fiato. Natale 2023 vi porterà tanta fortuna ed energia per il vostro compleanno. Avete tanti pianeti nel segno e tanti aspetti positivi, quindi guardate avanti e alle cose serie, come siete sempre abituati a fare.

Ingegno e sagacia vi apriranno nuove porte sul lavoro, possibilità economiche, che non avete prima. Chi vi segue da lontano da mesi scoprirà le vostre qualità, facendovi partecipi di progetti che vi entusiasmeranno.

Acquario

Cari Acquario, nella settimana prossima la vostra proverbiale onestà vi farà avere successo in tutti i campi, in amore come nella professione, potrete realizzare tanti dei vostri progetti. La difficoltà sarà organizzarsi e, magari, non sarà semplice, dedicate un po’ di spazio e un po’ di tempo per fronteggiare i giorni, così come verranno. Prendetevi cura della vostra salute e supererete questo periodo intenso..

Pesci

Cari Pesci, la parola d’ordine della settimana è uscire ed incontrare nuove persone, tanto le buone notizie arrivano da sole. Anche se vi sentite indecisi e dubbiosi sul lavoro, avrete sempre qualcosa di bello da scoprire e ottenere.

Siete carichi di intuizioni, troverete il modo giusto per risolvere qualche problema finanziario, che, comunque, scomparirà a breve dalla vostra vita. In questa settimana vi mancherà probabilmente quell’atmosfera surreale e da sogno che vi lega al Natale, ma considerare una realtà senza ostacoli o paure è di gran lunga migliore.