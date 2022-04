Oroscopo dal 18 al 24 aprile

Uscimmo a rimirar le stelle

Le previsioni astrologiche da lunedì 18 a domenica 24 aprile. Questa è una settimana che potrebbe apparire meno vivace, in confronto alla precedente; gli aspetti sembrano deboli, positivi in molti casi, anche se c’è un Saturno portato alla pignoleria, che non perdona cadute di stile a nessuno.

Non tutti hanno percepito l’impatto della scorsa settimana, gli aspetti dei pianeti lenti, sono lenti appunto e non sempre il tempo, nostro e quello astrologico, vanno a braccetto.

Le cose accadono, ma si proiettano dopo, quando quel sestile, quella congiunzione, quel quadrato richiama ciò che deve nascere ed avverarsi nella nostra vita, quando siamo pronti ad accoglierlo nella nostra esistenza.

Posso dirvi che la settimana ci impegnerà comunque, perché il Sole, passando in Toro, come accade in questo periodo, chiede un diverso passo dell’esistenza, proiettata verso bisogni umani e piacevoli.

Il Sole in Toro non combatte, è testardo, ma vuole anche essere spensierato. Per il resto, la Luna e gli altri pianeti ci accompagnano serenamente verso altri momenti unici della nostra vita sociale, personale, nonché internazionale, di questo, però, parleremo al momento opportuno.

Aspetti importanti

Il 18 aprile Mercurio forma due aspetti positivi: sestile con Venere si congiunge a Urano. La comunicazione per i segni d’acqua sarà più facile, mentre con Urano saranno favoriti i patti, i contratti, gli scambi sociali, la comunicazione sulla rete.

Il 18 Venere sorride ad Urano, di nuovo la figura femminile si porterà al centro della dinamica mondiale, sia per importanza che per capacità. Nuove vedute al legate al genere prenderanno forma nella attuale società.

Il 20 aprile alle 02:25 il Sole passa nel segno del Toro, in buon aspetto con Lilith, la routine quotidiana, il lavoro metodico la cura di noi stessi, la ricerca del piacere che pensiamo di meritare, saranno al centro del pensiero umano.

Il 23 aprile avremo l’ultimo quarto di Luna Calante, attenzione ai polpacci, alle caviglie e ai talloni, che, in questo periodo, sono più fragili.

Il 21 Saturno quadra il Nodo Nord, la vita quotidiana diventerà pesante, dovremo dare alla realtà il giusto peso, anche se i desideri non coincidono con le scelte personali.

Il 24 Saturno quadra Mercurio, penso ai disguidi internazionali che faticano a trovare un loro sbocco positivo, vedremo una rigidità in mancanza di opinioni, la pazienza sarà la scelta migliore, Mercurio è velocissimo, se attendiamo tutto si dissolverà in poche ore.

Ariete

Anche se non siete riusciti a fare quella vacanze che desideravate, niente paura, martedì e mercoledì vi restituiscono il buon umore, saranno giorni deliziosi, che vi daranno la carica per tutta la settimana, densa di appuntamenti a cui non andrete, troppo impegnati per risolvere i problemi degli altri. Quello a cui dovrete stare attenti è un confronto aspro con una donna, vecchi rancori, amori finiti mali, debiti di qualsiasi genere potrebbero chiedervi il conto durante il fine settimana, sarebbe meglio avere toni più pacati, mi raccomando.

Toro

La settimana è tutta per voi, le cose vanno bene, saprete trovare le energie giuste e, da mercoledì 20, portare avanti i vostri progetti, con il Sole nel segno, sarà più gratificante. Anche la comunicazione si farà fluida, magari scarna, in certi momenti. Dovete pensare che su di voi pesano le aspettative di Urano, che, vostro malgrado, vi coinvolge in programmi piccoli e grandi che mai prima di ora vi avrebbero interessato, anche se questo non è un male. Plutone aiuta i nati negli ultimi giorni nel segno, i quali farebbero bene ad approfittarne per realizzare un importante progetto nella loro vita.

Gemelli

La prima parte della settimana vi può regalare qualcosa di positivo, in particolare agli amici della terza decade, che continueranno ad avere Saturno in aspetto positivo. Quello a cui dovrete stare attenti sono le scelte azzardate, i progetti solitari, fatti scientemente, a discapito di altri. Non pensate di barcamenarvi tra un tiro mancino e un altro, non mettete alla prova la vostra arte oratoria a doppia ipotesi, non otterrete alcuna formula magica, solo brutte figure. Ciò che potete fare e anche al meglio è pensare a come far soldi, aumentare il bilancio: i primi a goderne i frutti sarete voi.

Cancro

Amici cancerini, per voi una parola e un monito, la congiunzione Giove Nettuno, che continua per tutta la settimana, sta mettendo a dura prova il vostro sistema nervoso, pacifici, calmi, portati alla difesa del proprio io, subite tante sollecitazioni da influenze astrali così elusive, dove la realtà si confonde con il sogno, il desiderio con la necessità. Tutto ciò non vi aiuta a mantenere una linea divisoria precisa con la realtà e finite per vivere in maniera ansiogena questo periodo. Non fate nulla, aspettate, lasciatevi cullare dalle immagini o dai sogni che questo transito vi porta oltre ai desideri. Tra poco la nebbia sparirà e tutto vi sarà più chiaro, anche quei doni che questo aspetto vi porterà comunque.

Leone

Tutto ciò che dovete fare, amici del Leone, fatelo prima del 21, poi il Sole passa in Toro, segno non proprio amico. Nulla che non affrontiate ogni anno di questi tempi, e poi brillantemente superate, anche perché a farne le spese è la vostra capacità di comunicazione, di ascolto, rischiando di prendere decisioni affrettate. Dalla prossima settimana sarete più sereni e tutto si ridimensionerà. Non esagerate con le dolcezze, di qualsiasi tipo siano, vi porterebbero altri problemi. I leoncini afflitti da un malanno ormai cronico potrebbero provare la medicina alternativa ed avere un buon risultato: Chirone in aspetto positivo vi aiuta nella salute.

Vergine

La settimana è impegnativa, l’inizio non è dei migliori, se non fosse per Mercurio che vi aiuta a dialogare con il sé e l’altro. Poi, il 20, le cose cambiano, come sempre di questi tempi, il Sole passa nel Toro e tutto si fa più calmo ed equilibrato per voi, tutto ha un suo posto. Le presenze in Toro questa volta però sono molte: Mercurio, Urano e Nodo Nord fanno capolino per aiutarvi, a sostenere una sollecitazione astrologica senza pari. Venere Marte e Giove e Nettuno si oppongono al vostro segno in Pesci. Significa che siete letteralmente divisi a metà o almeno vi sentite tali; un po’ come per Erich Fromm in ‘Avere o essere?’. Ve la caverete alla grande, siete dei razionalizzatori, saprete cogliere il momento, non dovete temere, anzi, capirete quanto valete e dove potete arrivare.

Bilancia

Direi per fortuna che c’è Saturno, che non vi lascia a piedi, interpreta, traduce e salvaguardia aspetti che, altrimenti, andrebbero persi. È il vostro maestro in questi momenti fondamentali, dove tutto si muove a vostra insaputa e senza il vostro consenso, forma aspetti positivi al vostro segno, vi aiuta e vi sostiene, andando a produrre sestili ed aspetti che, altrimenti, potrebbero essere più pesanti. Siate rigorosi, seguite il rasoio di Occam, la via più semplice, e supererete questi momenti, anche con brillanti risultati. Nulla di trascendentale per voi, solo la semplice verità vi darà credito, comprensione e stima, che è quello a cui tenete di più.

Scorpione

Niente paura, so già che state pensando ai pianeti in Toro, in questo periodo la frustrazione vi attanaglia e l’insofferenza regna sovrana nelle vostre azioni. Quest’anno, però, ci sono aspetti diversi, lo Stellium in Pesci vi addolcisce e vi fa dimenticare la vendetta per un’incomprensione che diviene schermaglia amorosa e si finisce con il fare la pace. Siete più dolci, più arrendevoli, insomma, volete sperimentare la via della comprensione, senza lasciarvi andare troppo. È la scelta adatta a voi, amici dello Scorpione, scoprirete i vostri mille altri talenti, quelli che non sperimentiamo, perché la preda è già scomparsa prima di proferire parla. Adesso è il momento di superare la linea della maturità, di essere migliori; sono sicura che vincerete anche questa sfida.

Sagittario

Molti di voi dovranno rinunciare ad una gita programmata per un imprevisto, un contrattempo, che vi rovinerà l’umore, salvo essere più felici da martedì 19, quando aspetti particolari vi faranno tornare il buonumore. I giorni centrali della settimana, infatti, sono molto positivi, il sestile con Saturno vi porterà soddisfazioni inaspettate, quanto meritate. I mali stagionali di cui soffrite, allergia, raffreddori, debolezza ai polsi e alle gambe, quest’anno dovrebbero farsi sentire molto meno o magari troverete anche un farmaco a voi più congeniale. La presenza di Chirone, in ottimo aspetto, vi aiuterà, rendendovi più forti e resistenti, Saturno sa essere un caro maestro se si rispetta il suo insegnamento.

Capricorno

Siete quelli dello Zodiaco baciati dalle stelle, sì proprio così. In questi mesi siete stati impegnati in lunghe riflessioni, spesso silenziose con voi stessi e non siete stati magnanimi con nessuno, nemmeno con voi. Ora è il tempo giusto per mettere a frutto tutto questo pensare, il Sole ve lo chiede. Urano, Mercurio vi spronano a fare quei passi a lungo meditati e progettati. Amore, economia, lavoro, viaggi: non c’è limite a ciò che potete fare, avete quasi un mese e tante sorprese, amici del Capricorno. Se ci riuscite, metteteci il cuore come sempre, ma fate in modo che anche gli altri capiscano che volete se non l’approvazione, almeno il consenso gioioso.

Acquario

Dobbiamo contare sulla politica dei piccoli passi cari amici, gli aspetti belli ci sono, sestili in abbondanza, decisivi pochi, Saturno è un maestro severo, non vi perdona e vi frena qualsiasi entusiasmo. So che a volte non vi riconoscete, indipendentemente da qualsiasi età abbiate, pensate più e più volte a come agire e una voce interiore vi dice “non ora”. Se ci ricordiamo, poi, che siete il segno anticonformista per eccellenza, capiremo tutti quale trasformazione interiore Saturno, maestro del tempo, sta operando in voi. Non abbattetevi, è necessario maturare a più livelli, per essere validi scienziati e, tra poco, lo Zodiaco vi chiederà di agire in nome di ciò che amate di più: i diritti universali.

Pesci

Cari, mi farebbe piacere dirvi che potreste tornare alla vita che amate, silente, gioiosa, ma lontana da occhi altrui. Purtroppo, non è così, continuate ad essere sotto i riflettori, capitanate intere folle, famiglie, amori e altro. Siete percepiti come solidi, intensi, trascinatori di folle, intelligenti e avanzati nel pensiero e nelle azioni. Non è sempre facile, lo so, i vostri nervi, molto delicati, sono sottoposti ad un contino tira e molla, ma state sicuri che ce la potete fare, avete la carica, lo stimolo e le risorse giuste. Giove e Urano vi aiutano, vi rendono unici per un momento unico, il vostro sul teatro della vita.