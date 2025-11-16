Oroscopo dal 17 al 23 novembre 2025

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 17 a domenica 23 novembre 2025.

I segni di terra sono alle prese con l’amore, per i segni di fuoco tante notizie positive, i segni d’aria vivono un momento delicato tra incentivi e separazioni, tensioni per i segni d’acqua, che si trovano ad avere le tasche piene e pensieri da rivedere.

Ariete

Cari Ariete, nella settimana avrete tante notizie positive, accordi importanti sul lavoro e in amore. Tutto si snocciola facilmente, basta un po’ di impegno e di calma, avrete tutto e anche di più.

Bello il fine settimana con il Sole che passa in Sagittario, da sempre a voi positivo. Tanti di voi vogliono costruire finalmente qualcosa di bello, un matrimonio, una convivenza, un figlio, trovare soluzioni definitive, delle vie da percorrere. Domenica con il Sole positivo vi sentirete leggeri e ottimisti per il futuro. Ma non fermatevi, c’è ancora tanto da fare.

Toro

Cari Toro, in tutta la settimana il vostro pensiero va all’amore, coniugale, familiare, filiale; mostratevi più disponibili al dialogo, liberatevi da vecchi ossessioni e nervosismo, costruitevi intorno un clima sereno, fiducioso e collaborativo.

Meno positivo il lato economico, che è rallentato da alcuni pianeti ostili, anche se per poco; la forza che avete dentro vi aiuterà. Trovate le parole giuste per affrontare una bella settimana, impegnativa, ma proficua, per soddisfazioni non soltanto per le speranze.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana la sentirete stretta, averte bisogno di eliminare affetti tossici, relazioni nocive, amicizie approfittatrici. Anche le coppie risentiranno del periodo di crisi. Mercurio e il Sole opposto non aiuteranno la comunicazione e le parole giuste saranno difficili da trovare, solo la pazienza potrà aiutarvi, ma troverete un punto d’incontro.

Magari, se riuscirete ad avere un modo pratico di affrontare le cose o le divergenze, ne trarrete fuori del bene, per voi e per chi vi sta vicino. La giornata migliore è giovedì, con momenti emozionanti e magici da vivere con chi amate.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi vede sempre protagonisti, magari non così lucidi e smaglianti come nelle settimane passate, ma avete ancora molto dalla vostra e riscuoterete tanto. Rimane una grande disinvoltura tra le cose e gli affetti.

Vi districate amabilmente tra appuntamenti e impegni di lavoro e vi sentirete disinvolti anche nelle relazioni sociali. In famiglia, ormai superati i vecchi ostacoli, non percepite nemmeno quel senso di ansia che spesso vi ha accompagnato: vi sentite pronti per un futuro smagliante.

Leone

Cari Leone, in settimana avrete una grande voglia di mettervi in gioco. Tra incontri travolgenti e passionali, le coppie ritroveranno la giusta complicità con il partner. Anche in famiglia riuscirete a ripristinare un’atmosfera serena e ricca di dialogo; tutto diverrà più semplice e amorevole.

Diversa la questione figli, per chi li ha adolescenti: possibili discussioni, anche se la fase è in miglioramento. Nel fine settimana, infatti, l’energia del Sole in Sagittario vi rende inattaccabili e con tanta voglia di divertirvi e fare festa: approfittatene.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi vede concentrati su voi stessi, specialmente negli ultimi giorni, quando il Sole passa ostile e vi toglie l’energia che vi è necessaria per vivere in serenità.

Concentrati su voi stessi, sentite il bisogno di liberarvi da ciò che vi logora e vi deprime, sensi di colpa e pressioni che dir si voglia. Nonostante ciò, alcuni di voi dovranno affrontare per forza decisioni importanti e, magari, prendere una posizione definitiva. Possibili conflitti con colleghi; se non riuscite a tenere la bocca chiusa in situazioni ambigue non fatevi travolgere.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è riflessiva, avrete sempre qualcosa da fare, da decidere, da abbandonare perché nociva. Dovete essere disposti ad alcuni compromessi, anche se non riuscirete a nascondere i vostri sentimenti a lungo.

Controllate le spese, la settimana, con le finanze, richiede molta prudenza e tutto dipende dalle scelte personali o dalle entrate. In alcuni aspetti vi sentirete a un bivio e scegliere non è mai facile per voi; evitate polemiche e discussioni, aspettate il fine settimana quando tutto si chiarisce grazie a un aspetto positivo del Sole.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana vi vede concentrati su di voi, meno disposti al dialogo, in difesa e poco inclini al dialogo. Stranamente, anche con le amicizie siete impegnati a selezionare quelle vere e quelle improvvisate o interessate.

Alcune cose vi puzzano di stantio e qual è se non questo, il momento migliore per liberarvi di tutto il peso che vi appesantisce? Con il passare dei giorni le cose migliorano e, con il Sole in seconda casa, aumenteranno le entrate, cosa che non vi dispiace affatto. Insomma, il momento, pur impegnativo, non vi chiede molto e alla fine si sistema da solo.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è contemplativa, sentirete una forza interna che vi spinge alla riflessione personale, a scapito forse dell’ottimismo che spesso vi accompagna. Siete in una fase ci costruzione interiore, da cui riuscirete a trarre il massimo, tutto migliorerà nel fine settimana, quando il Sole entra nel vostro segno e vi donerà tanta gioia.

Per sfuggire a qualche momento di pressione dedicatevi a qualcosa di pratico; anche su piccole cose domestiche dove risolvere piccoli problemi quotidiani vi aiuta a superare la chiusura di cui siete oggetto.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana è intensa, anche se vi sentite sottotono, dovete affrontare più di una questione difficile, al limite del problematico. Non è che non ci siano occasioni piacevoli che vi daranno opportunità di crescita, ma la verità è che siete più propensi alla critica che all’accoglienza e alcune cose vi faranno montare la collera.

Valuterete la possibilità di cambiare consulenti o appoggi esterni, fatelo solo se vi sentite sicuri. Il fine settimana migliora e potreste ritrovare un vecchio amico.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è divisa in due parti, la prima, fino al venerdì, è ancora impegnativa, con alcuni nodi da risolvere e piccoli problemi a cui trovare una soluzione anche immediata.

Vi sentirete al centro dell’attenzione generale, con chi vi vuole dare a forza consigli e chi vi critica con un sorriso falso sulle labbra.

Non fatevi abbattere da questi piccoli contrattempi, il fine settimana è alle porte e, finalmente, l’energia del Sole in Sagittario, segno per voi positivo, vi regala momenti vivaci, pieni di soddisfazioni e viaggi, cosa che amate fare a prescindere.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è all’insegna dell’amore, camminerete a un metro da terra, avvertirete anche il consenso di amici e familiari, vi sentirete giustamente al centro dell’attenzione generale e sarete propensi a ricambiare tutto questo affetto.

Purtroppo, tutto ha una fine; il weekend porta il passaggio del Sole in un segno a voi poco congeniale ed ecco che tutto si fa difficile, dalla mail che non arriva, all’errore sulla firma, alle piccole cose che si perdono, sciocchezze, ma sono piccoli fastidi. Soprassedete e fatevi cullare dai sogni bellissimi che avete dentro di voi.