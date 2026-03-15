Oroscopo dal 16 al 22 marzo 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2026.

Il 20 marzo il Sole entra in Ariete, portando nuove forza e idee e più energia; la voglia di fare si modula a seconda dell’indole dei vari segni.

I segni di terra sono impegnati su questioni lavorative, la performance è al centro di tanti dei loro progetti.

Situazione pesante per i segni d’acqua che dal fine settimana dovranno mantenere la calma, poiché comincia una fase complicata che li vede opporsi a vario titolo a continue difficoltà.

I segni di fuoco iniziano una settimana all’insegna del buon umore, che si rafforza nel fine settimana, il Sole che passa in un segno positivo, donando nuovo vigore e tanta solarità.

I segni d’aria sono i grandi protagonisti della settimana; tutto va bene e il periodo è pieno di stimoli e buone occasioni, solo un po’ di attenzione agli eccessi di ottimismo, lo diciamo ai nati nei giorni centrali del segno, evitiamo illusioni e manteniamoci concreti. Stimolanti esperienze e incontri.

Ariete

Cari Ariete, la settimana introduce alla primavera e voi aspettate sempre questo momento, vi mette di buon umore, vi sentite pieni di idee e iniziative, di risveglio.

L’imperativo è socializzare, chiamate amici, colleghi, uscite e divertitevi, fate nuove conoscenze. Anche in amore siete vincenti, potete dichiararvi o fare conquiste, esprimete i vostri sentimenti e parlate con il cuore, non con l’orgoglio.

Il Sole e Venere nel segno vi caricano di fascino, è il momento di osare, martedì 17 è la giornata migliore per dare il via ai vostri progetti più ambiziosi o avviarne di nuovi. In amore siate determinati a chiudere ambiguità e delusioni, dando spazio ad amori nuovi e accattivanti sotto l’aspetto sentimentale. Il fine settimana è da vivere in famiglia, godendo di tanti momenti dolci e sereni.

Toro

Cari Toro, la settimana è tutta da programmare con attenzione per poter raggiungere il massimo degli obiettivi e dei risultati. Fate una revisione dei vostri progetti, alcuni vanno semplicemente rivisti e attualizzati, altri eliminati, perché ormai superati, altri ancora configurati in una nuova cornice più utile.

Sappiate che tutta la settimana è impegnativa, su molti fronti; in famiglia molti vogliono un parere, un consiglio o che prendiate una decisione. In amore vi chiederanno di agire con determinazione, mentre voi volete solo fuggire.

La parte centrale della settimana è abbastanza chiara, tutti hanno qualcosa da chiedere e voi che vi sottraete. Il fine settimana è diverso, avrete voglia di divertimenti e di festa, comunque qualsiasi cosa decidiate di fare fatelo in modo riservato, non mettete in piazza legami e segreti.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi spinge a muovervi senza sosta e senza tralasciare nulla, il vostro maggiore interesse, però, sarà per il mondo del lavoro. Infatti, mentre alcuni pianeti nei Pesci si oppongono ai vostri progetti, Venere e il Sole in Ariete, come per incanto, nel fine settimana vi offriranno soluzioni inaspettate e interessanti.

Usate sempre il vostro dono migliore, la comunicazione; più sarete socievoli e più diventerete brillanti e accattivanti. Giovedì 19 è la giornata più idonea per prendere decisioni importanti e che vi vedono coinvolti in prima persona. Venerdì 20 è un giorno adatto per concludere accordi vantaggiosi o trovare soluzioni a questioni in pausa.

In amore bisogna che siate aperti e riflessivi, portati alla critica personale e a chiedere scusa se è il caso. Potrebbe arrivare il momento di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso, chi vive già un rapporto difficile può trovare la forza di chiudere e ricominciare; a volte è una liberazione per tutti.

Cancro

Cari Cancro, la settimana inizia bene e si dipana con facilità, quando da venerdì 20 il Sole passa in Ariete e si congiunge a Venere e tutto si fa oscuro, in particolare per i nati nei primi giorni del segno, che vedranno all’improvviso cadere le proprie aspettative o progetti. Non allarmatevi, il tutto è molto veloce, ma gli inconvenienti sono all’ordine del giorno.

Le questioni lavorative richiedono attenzione, dovrete valorizzare quanto già fatto: è il momento di dimostrare il vostro valore e non nascondete i contributi dati. Per fortuna alcuni pianeti che stazionano ancora nel segno amico dei Pesci vi sostengono e vi impediranno gli scivoloni che l’emotività potrebbe causare.

Dedicate forza ed energia a risolvere questioni casalinghe che stagnano da tempo, il momento nel fine settimana è propizio.

Leone

Cari Leone, la settimana è divisa in due, fino a giovedì alzate muri di protezione, non esagerate con il cibo o alcolici. Venerdì 20 il Sole passa in Ariete e, come avete sperimentato ogni anno, tutto diventa facile, gestibile, propizio.

Ottimo momento per gli studenti, che godranno di una forte volontà e grande lucidità mentale, che può regalare successi scolastici e sviluppi futuri. Mercoledì 18 è la giornata giusta per intese e momenti romantici, se dovete chiedere scusa o proporvi come partner.

Da giovedì, poi, i passi in avanti sono tanti, in ambito lavorativo, sociale e familiari. Le tensioni si sciolgono e il dialogo corre veloce risolvendo facilmente le dispute o i malintesi. Non sprecate il fine settimana, vivetelo con amici e in compagnia di persone piacevoli con cui condividere momenti rilassanti e gioiosi.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è serena, molti pianeti piano piano non sono più opposti e il loro passaggio in Ariete per voi è neutro. Il risvolto della medaglia è che non dovete sottovalutare il lato finanziario, muovetevi con molta cautela, non investite, anzi, differenziate entrate e uscite nei modi più sicuri possibili e non fate nessuna speculazione.

La settimana è ideale per migliorare le amicizie e i rapporti sociali, se volete potrete avere confronti seri e produttivi senza che gli altri si adombrino. Chi deve ancora risolvere qualche insicurezza o una vera e propria disputa chieda il consiglio di un amico fidato che potrebbe dare una mano a recuperare modi e intenti.

La settimana prevede il ritorno di una persona del passato con cui ricordare momenti felici e non, ma riuscirete a chiudere nel cassetto definitivamente vecchie questioni familiari.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha più di un’anima per voi, fino a mercoledì tutto è normale, sereno e senza problemi, dopo le cose cambiano e, in particolare, per i nati nei primi giorni del segno.

Cosa accade? Quello che accade ogni anno di questi tempi. Il Sole passa in Ariete, e tutto d’un tratto, la forza si estingue, molte cose diventano pesanti e vi sentite soli, oppressi da una strana inquietudine che cercherete di circoscrivere in un angolo del vostro cuore.

Come difendersi da sensazioni poco piacevoli? Sicuramente attraverso il vostro dono, la diplomazia, che riuscite a coniugare amabilmente, facendola diventare vera e propria arte. Rivedete accordi e collaborazioni. In amore rimanete spontanei e intriganti per interessare chi vi interessa; sarà vincente anche avere un dialogo aperto.

Scorpione

Cari Scorpioni, nella settimana funziona il lato finanziario e delle entrate, potrete contare su nuovi gettiti o vecchi pagamenti che incasserete, i soldi che stagnavano finalmente arrivano, grazie a stelle favorevoli.

Un generale ottimismo, a torto e a ragione, vi accompagna per tutta la settimana, forti di voi stessi prenderete decisioni che avete rimandato da tempo. Anche in campo sentimentale un’amicizia potrebbe avere la sua naturale evoluzione in amore e con tanto romanticismo.

Chi di voi si sentirà solo organizzi serate, feste piacevoli; anche in famiglia mantenete un atteggiamento disteso, per rasserenare gli animi. Per i lavoratori dipendenti possibili apprezzamenti o riconoscimenti per l’impegno sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana inizia bene e finisce meglio, grazie a intuizioni brillanti, ma attenzione al sovraccarico di impegni. La settimana ha tanta energia positiva ed è piena di avventure, le giornate sono dinamiche con cambiamenti profondi, sia nel pensiero che nell’agire.

Martedì 17 è il giorno più intenso, potreste anche trovarvi a chiedervi cosa conta di più nella vostra vita, la famiglia, il lavoro o gli amici. Questo perché proprio in famiglia sarà necessario un confronto sereno ma definitivo su questioni monetarie e pratiche, oltre a dover definire responsabilità e mansioni.

Il lavoro rimane l’aspetto più soddisfacente della settimana. Compresi eventuali hobby e attività ricreative, le cose che fate per voi vi daranno molte soddisfazioni in questa settimana. Il Sole che passa in un segno amico ma energetico potrebbe attivarvi verso manifestazioni eccessive, mantenete l’equilibrio.

Capricorno

Cari Capricorno, l’inizio settimana si mantiene neutrale e sembra passare in sordina, ma venerdì 20 le cose cambiano, il Sole passa in Ariete e qualcosa inizia a infastidirvi, un progetto si ferma, una @ non arriva e il cellulare si imballa.

Non andata in escandescenze, lo sapete questo periodo dell’anno per voi è sempre un po’ nervoso, pieno di piccoli fastidi, nulla di preoccupante, cose passeggere, voi metteteci tutto il vostro impegno e andrà bene.

Insomma, se qualcosa vi sta a cuore, agite nei primi giorni della settimana, per il resto mantenete un sereno equilibrio, con tempismo, per raggiungerlo.

Oculatezza con il denaro, gestite attentamente le azioni, è necessario essere precisi e usare un adeguato realismo. In amore preferite la chiarezza dei sentimenti, rispettando quelli degli altri e chiedendo lo stesso per i vostri.

Acquario

Cari Acquario, in settimana sentirete un vento di novità e ripresa sui vostri progetti e sulle sfide che da tempo rimandate. Il momento è ideale per chi di voi è in cerca di lavoro, il segreto è sforzarsi di concretizzare gli orizzonti e i progetti che avete a cuore di realizzare.

I giovani studenti si sentiranno sotto pressione, avvertendo il peso delle regole di studio, evitate di allontanarvi troppo dal sentiero, seguite, come previsto, le verifiche e gli esami, a volte accettare le regole non è piegarsi, ma attenersi al metodo.

La parte migliore della settimana sono le relazioni sia sociali che amicali, siete generosi, accattivanti e diplomatici, cosa strana per voi, ma il Sole in Ariete vi aiuta a smussare le parti più difficili del vostro carattere. Possibile per i single un incontro casuale con una persona del passato, siate sereni prima di decidere il da farsi e riaccendere un legame.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana potreste sentirvi stanchi fisicamente, venerdì 20 sentirete una grande intuizione sia verso il futuro che sulle vostre questioni personali. Non è il momento delle decisioni, sia ben chiaro, siete molto concentrati sugli aspetti della vostra vita personale.

Fortunati gli studenti e chi sviluppa progetti personali, che otterranno soddisfazioni e successi. Il Sole in Ariete e nella vostra seconda casa radix parla di entrate economiche che si consolidano e vantaggiose offerte di affari, occhio al momento fortunato.

Avrete incontri casuali e nuove presentazioni che potrebbero portare a collaborazioni o belle esperienze. In amore molti devono ancora superare qualche difficoltà o litigi non ancora perdonati; non siate troppo emotivi e dove potete andate avanti.