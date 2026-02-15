Oroscopo dal 16 al 22 febbraio 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 febbraio 2026, è di aperture e partenze.

Favoriti i segni di fuoco e quelli d’acqua, che hanno nuove occasioni di cambiare o di riconvertire le proprie scelte o la loro stessa vita.

I segni d’aria sono presi in questioni pratiche, perché devono risolvere molte cose o decidere cosa eliminare dai pesi che da tempo si portano dietro.

I segni di terra vivono un periodo di interregno, non hanno molte sollecitazioni e alcuni sestili aspetti positivi e sereni che li rendono e aiutano ad essere stabili e sicuri delle proprie decisioni.

Carnevale colora questa settimana e tutti festeggeremo in un modo o in altro, perché le situazioni passate e oramai chiuse ci hanno dato una lezione, che si chiama carpe diem.

Ariete

Cari Ariete, se nella settimana sentirete il desiderio di agire improvvisando, sappiate che state sbagliando e Saturno, appena entrato nel segno, potrebbe farvelo capire senza mezzi termini.

Evitate di fare colpi di testa, sfruttando la rinnovata energia di Nettuno e Saturno nel segno, che vi invitano ad agire prima di riflettere; il cielo vi impone controllo.

Sul lavoro possibili cambiamenti ricchi di opportunità e risultati interessanti. La settimana vi porta innamoramenti o una separazione improvvisa in una relazione che sembrava duratura.

Per i nati nei primi giorni del segno un’annosa questione di famiglia trova una risoluzione pacificatrice e soddisfacente per tutti e, nel fine settimana, una notizia migliora il lato economico.

Per i nati nella terza decade attenzione alle truffe e ai contratti; siate più astuti del solito, mi raccomando. Venerdì 20 febbraio è il giorno adatto per il lavoro, sabato 21 è meglio passare la giornata in famiglia con amici e sul divano.

Toro

Cari Toro, settimana molto concentrata sul lato professionale dove ci sono riconoscimenti importanti e meritati. Potrete contare sulla fortuna, che, con discrezione, ma sistematicamente, vi invita a fare le scelte giuste.

La sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto vi accompagnerà per tutta la settimana, senza mai lasciarvi, rimanete concentrati per evitare piccoli errori.

Molte coppie rinsalderanno il loro legame, anche coloro che, sull’orlo della rottura, non ci speravano. I pianeti veloci in aspetto positivo vi aiutano a comunicare, quindi, a risolvere incomprensioni e litigi; avvicinatevi con gesti significativi che sono più efficaci delle parole.

Venerdì 20 febbraio è un giorno sì, in cui potete fare tutto ciò che di cui avete bisogno. Per i single non ci sono innamoramenti improvvisi, le amicizie sono sotto una buona stella e se deve scattare qualcosa è lì che nasce l’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è molto favorevole, ma non tutti siete disposti a vederlo, perché i passi di Saturno e Nettuno sono lenti e mai improvvisi. Non siete disposti a rinunciare alla vostra stabilità e non accogliete con favore i cambiamenti; sappiate che la fortuna è alle vostre spalle e fate bene ad agire con prudenza.

Il legame di coppia vive momenti felici. I single non cercano relazioni veloci, ma sentimenti duraturi, ed è per questo che saranno più esigenti del solito, preferendo autenticità.

Godetevi il Carnevale, con le persone care che da tempo vi aspettano, spazio da voi. I primi giorni della settimana rimangono i migliori per fare scelte oculate o positive; nel fine settimana lasciatevi andare a tempi e spazi più rallentati, non fatevi vedere presi dalla smania di fare o dal vortice del realizzare ad ogni costo, tipico del vostro segno.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha i suoi lati positivi e quelli negativi. Iniziamo dagli ultimi, i nati nei primi giorni del segno potrebbero avere una battuta di arresto, un impedimento, un ostacolo anche imprevedibile che si frappone e che rallenterà il corso previsto delle cose.

Per i nati nella seconda e terza decade le cose vanno decisamente meglio e potrete realizzare molto grazie all’aiuto di parenti o amici che vi sosteranno in tutto ciò che decidete di fare.

Il lavoro per tutti va bene, potrebbero arrivare degli extra economici, ci sono intuizioni brillanti per chi è sopra di voi o collabora con voi; possibili entrate impreviste di investimenti o rimborsi o eredità.

La settimana vi dà la possibilità di vivere gioiosamente la quotidianità. Nel weekend organizzate una gita o un piccolo viaggio con la persona amata.

Leone

Cari Leone, la settimana ha due aspetti. L’uno positivo, grazie a Saturno e Nettuno in un segno molto amico, oserei dire fraterno come l’Ariete, che vi sostiene, vi aiuta e vi dà quella forza che da qualche mese manca. Vi sentirete di ruggire forte e dimenticherete quella pigrizia dovuta ai pianeti in opposizione dei giorni passati.

L’altro aspetto sono i pianeti nei Pesci, che vi riguardano, in quanto, molti di voi hanno per fase astrale qualche pianeta nel vicino Cancro, posizione che oggi ci fa comodo. Tutti questi aspetti vi vogliono meno rigidi e suggeriscono una vostra flessione verso l’altro che non vi può tornare che favorevole nelle relazioni, di qualsiasi natura esse siano.

Le entrate, tuttavia, sono il lato meno positivo di tutta la settimana: possibili spese impreviste, per un’auto o per la casa o per qualche miglioramento che volete fare, ma dovete pagare.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi chiede ordine e pacatezza, non siete sostenuti, ma la cosa non deve farvi che piacere, troppi pianeti ieri vi hanno sollecitato e Urano lo fa ancora con i nati negli ultimi giorni del segno.

Questo è un periodo veramente calmo, in cui rilassarvi, prendere le vostre decisioni, soppesando pro e contro, proprio come piace a voi, senza fretta o timore, dando valore ad ogni cosa.

Questa settimana è necessario capire cosa vi mette troppa tensione, sia nella coppia, sia sul lavoro che in famiglia. Comunque, siate capaci di godervi la stabilità della settimana con serate tranquille, evitando quella vita sociale in cui, a volte, vi sentite un pesce fuori dall’acqua.

La giornata veramente no della settimana è, senza dubbio, mercoledì 18; il Sole passa nei Pesci e una riunione salta, un appuntamento è cancellato, dei documenti non si trovano, ma voi non pensateci, è tutto passeggero.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana le relazioni sono fondamentali, sotto ogni punto di vista, ogni giorno, per tutti e 7 i giorni, sarete destinati a cercare il vostro equilibrio.

Avete bisogno di esprimere un confronto; dialogare, esprimere i vostri necessità senza la paura di essere incompresi è il vostro desiderio primario. Molti di voi sentiranno l’urgenza anche profondo di migliorare il proprio aspetto o la propria immagine, a tutti i livelli, fisico, sociale, in amore e in famiglia. La verità è che sentite forte l’esigenza di rinnovarvi e la presenza in Ariete di Saturno e Nettuno non migliora le cose, anzi, le agita.

Aspettatevi qualche richiesta di chiarimento in famiglia, la vostra abitudine a dire una parte della verità potrebbe favi trovare in difficoltà; siate più che sinceri o sopportatene le conseguenze, sarà necessario prendere posizioni, cosa che non è mai facile per voi. Un consiglio: fatevi coinvolgere dal Carnevale, vi sentirete in pace con tutti.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è concentrata sui vostri sentimenti, non necessariamente solo l’amore, ma soprattutto sulle vostre emozioni, ciò che sentite dentro e non dite a nessuno.

Siete abituati a leggere tra le righe e per voi è facile intuire ciò che gli altri pensano o tentano di nascondervi, infatti, sapete bene come tutto sia in fermento e in perenne cambiamento.

Da mercoledì 18 febbraio e via via a seguire, i pianeti veloci passeranno in Pesci, creando uno Stellium in un segno amico che vi fa gioco alla grande. Cosa significa? Vi verrà rivelato un segreto, vi daranno responsabilità importanti a cui ambivate segretamente, le aspettative sono alte e voi volete l’opportunità di raggiungere al meglio i vostri obbiettivi.

Momento molto positivo per gli studenti e per chi si laurea; la cosa veramente utile è essere organizzati, per raccogliere quegli sviluppi che vi interessano e averne un miglioramento.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana inizia alla grande. Saturno da poco è passato in segno amico e vi rimarrà per lungo tempo a proteggervi, ad aiutarvi a trovare soluzioni o a chiudere definitivamente situazioni penose. Certo, ne usufruiranno, per il momento, solo i nati nei primissimi giorni del segno.

Saturno porta anche un rinnovato ottimismo ed ecco ritornare il sorriso, il vostro, quello malandrino e accattivante che conquista alla grande.

Per le donne del segno il momento è favorevole ai progetti a lunga scadenza o a quelli che implicano cambiamenti di vita definitivi: una nuova residenza, un acquisto immobiliare, un matrimonio o anche una separazione a lungo rimandata.

Anche in famiglia ci sono novità e avrete il coraggio di affrontare questioni sepolte o difficili, che troveranno la loro naturale soluzione.

Capricorno

Cari Capricorno, dobbiamo distinguere la settimana in due parti. Nella prima ai nati nei primi giorni del segno, purtroppo, i nodi verranno al pettine, per cui dovranno affrontare più di una problematica alla volta, combattendo per ogni piccola vittoria da ottenere.

Gli unici amici su cui potete contare sono Urano, che ancora vi tende la mano, e la Luna, che, dal fine settimana, vi regala momenti sereni e costruttivi.

La seconda è da valutare, anche se mancheranno aspetti negativi generali. Seppur infastiditi da imprevisti di varia natura, weekend vivrete momenti sereni e gioiosi da condividere con chi vi amate.

Proponetevi di vivere festosamente il Carnevale, cosa che non fate mai, ma che ora potrebbe esservi di aiuto nel darvi qualche piacevolezza.

Acquario

Cari Acquario, la settimana continua a mantenere le promesse, certo, non sono i fuochi d’artificio delle scorse settimane, ma il cielo ha ancora molto per voi.

Saturno sestile al vostro segno vi regala tempi maturi, riflessioni e introspezioni profonde; qualcosa che magari avete volutamente rinviato ora trova una soluzione o una soluzione, in modo inaspettato, trova voi. Questo è e sarà per qualche tempo il motivo generale delle vostre cose, razionalità e un pizzico di fortuna, che non guasta mai nella vita.

Molti degli impegni che avete procrastinato per vivere di libertà oggi ingombrano la vostra scrivania e il telefono suona senza sosta, ma se ci lavorate gli astri vi faranno tornare ad una maggiore stabilità.

Seguite le passioni per ritrovare l’entusiasmo e il buonumore, anche perché di sogni da realizzare ne avete tanti ancora e tutto il tempo di realizzarli.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è bella, sa di leggerezza, di atmosfere giocose, di incontri ed emozioni, proprio come piace a voi. I pianeti che passano nel vostro segno vi donano momenti indimenticabili.

Saturno è appena uscito dal vostro segno, la sua presenza per tre anni vi ha segnato profondamente, non siete più scanzonati e sentimentali, ma anche se le percezioni sono le stesse avete imparato a interpretarle con la giusta razionalità.

Grazie a Giove, in aspetto positivo per i nati nella terza decade del segno, molte cose vanno a posto da sole: un concorso, un acquisto, delle entrate tardive che finalmente si concretizzano.

Belle notizie o decisioni gioiose per chi vuole stabilizzare un sentimento di cui ormai si sente sicuro. Saturno nella vostra seconda casa radix può fare anche questo.

Giovedì 18 sentirete tutto il peso di dovervi adeguare al cambiamento, ma ci vuole poco per ritrovare il sorriso; abbandonate il pessimismo del passato e godetevi il compleanno.