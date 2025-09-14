Oroscopo dal 15 al 21 settembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 15 a domenica 21 settembre 2025.

Tanto entusiasmo per i segni d’acqua, imprevisti per i segni di fuoco, una vera spinta emotiva per i segni di aria, mentre i fortunati delle stelle sono sicuramente i segni di terra.

Ariete

Cari Ariete, settimana all’insegna degli imprevisti positivi per cui è importante affrontare le giornate con grande calma e metodo. Spesso la vostra impulsività vi stimola a chiudere rapidamente le questioni, senza valutare le eventuali conseguenze, ma queste giornate vi potrebbero insegnare che la prudenza spesso è una preziosa alleata.

Nella settimana sarà importante comunicare in modo chiaro per risolvere qualche piccolo malinteso tra parenti e familiari. Bene il lavoro e lo studio per i giovani.

Toro

Cari Toro, per voi la settimana è frizzante e dinamica, le stelle vi guardano con positività, sarete coinvolti in piccoli e grandi avventure o con qualche flirt che vi faranno sentire più che fortunati, anche se la vostra concretezza vi farà mantenere i piedi ben piantati a terra e vi eviterà possibili voli pindarici.

Bello il settore lavorativo, dove avrete conferme e tante novità positive. L’amore va alla grande con dolci momenti di serenità. Per chi cerca un’occupazione, possibili offerte ma lontano dal luogo di residenza.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana inizia con qualche incertezza, per arrivare mercoledì a una nuova consapevolezza, vi sentirete sbloccati e guarderete al futuro con fiducia.

Venerdì giornata particolarmente favorevole per progetti o per fare nuove considerazioni economiche. Nel fine settimana cercate di fare un piccolo viaggio o una gita con gli amici che vi faccia rilassare e ritornare alla quotidianità con il solito buonumore. In questa settimana attenzione alla sfera familiare, dove gli equilibri sono fragili.

Cancro

Cari Cancro, la settimana non è facile, vi impone i suoi ritmi e va assecondata, non osteggiata. Accettate tutti quei nuovi inizi che avrete davanti e che vi sconvolgono sempre, siete un segno che ama rannicchiarsi al sicuro nelle tradizioni e mal digerite i cambiamenti.

Tuttavia, sarete affascinati da queste nuove avventure, vivrete momenti importanti, anche le emozioni saranno intense, anche se, alla fine, riuscirete a gestire tutto con successo. Bella la giornata di domenica in cui vi sentirete vincenti.

Leone

Cari Leone, sarete presi da mille cose, necessarie e importanti, pagamenti, decisioni, acquisti, tutto verrà a galla e deve essere affrontato. In questo panorama è chiaro che stanchezza e stress saranno in agguato e ogni giorno ha il suo punto di fusione.

Il lavoro, la casa, la famiglia e finanche lo studio per i giovani leoncini richiedono attenzione continua. Consiglio importante: non forzate nulla, evitate le critiche per non rovinare le vostre amicizie.

Vergine

Cari Vergine, in settimana vi sentirete pieni di energia e grinta, pronti per affrontare qualsiasi problema. Anche in amore ci sono momenti di grande passione, le emozioni vi governano completamente, non sembrerete nemmeno voi.

Allontanate le paure ancestrali che vi attanagliano nel gestire le emozioni, inizierete a pensare a nuove risorse o nuove scelte, come un matrimonio, un figlio, un lavoro diverso. Potrete dedicarvi anche allo shopping per comprare qualcosa di eccessivo, in linea con il vostro animo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è lenta, non avrete voglia di agire, allora cercherete l’aiuto e la comprensione di chi vi vuole bene o dei colleghi con cui più vi sentite adeguati.

Possibili tensioni sia nella famiglia sia d’origine che quella he vi siete creati; attenzione al rapporto con i figli adolescenti, che risente di Marte nel segno.

Sapete usare il compromesso come nessuno, fatelo anche questa settimana e tutto andrà bene. Finalmente arriverà weekend in cui vi potrete rilassare e dimenticare le difficoltà dei giorni precedenti.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana, per voi, è frizzante, intensa e ricca di entusiasmo. Grazie alla leggerezza che pervaderà nei prossimi giorni riuscirete a essere molto equilibrati e sereni, capaci di grande gentilezza e bontà.

C’è la possibilità di nuove amicizie, allora accettate tutti gli inviti possibili e partecipate a occasioni che potrebbero diventare preziose sotto ogni punto di vista. Anche l’amore avrà momenti particolarmente interessanti per coloro che ancora cercano l’anima gemella.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana da affrontare con spirito positivo, sia sul lavoro che negli affetti, accettate qualche imprevisto che potrebbe diventare un’opportunità gratificante. Sentirete di essere favoriti dalle stelle e avvertirete tutti gli stimoli necessari per introdurre una marcia in più.

In amore vi sentirete attratti dalla passione, l’importante è non stancarvi troppo. Trovare l’equilibrio tra il fare e il piacere è categorico per arrivare a fine settimana.

Capricorno

Cari Capricorno, siete i più fortunati dello zodiaco, le stelle son dalla vostra parte e vi coccolano. Dopo tanti mesi di incertezze, avete voglia di una svolta e la troverete in settimana, magari concedendovi più spazio e tempo personale. Approfittatene per concentrarvi su un progetto personale che avete dovuto rimandare ma che avete custodito gelosamente. Anche l’amore va alla grande, dovrete solo affidarvi alle stelle.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è stimolante, ci sono decisioni importanti da prendere, è anche il momento migliore per fare la cosa giusta. Il desiderio di conoscere, di indagare e di dare risposte sarà molto presente in voi e guiderà ogni vostro passo.

Sentite il bisogno di voler di più dalla vita, accettate i fatti salienti della settimana come una crescita personale, ma anche professionale, attenzione solo ai dettagli, anche se sarete tentati di accelerare, non dovete trascurare il lato pratico – quotidiano.

Pesci

Cari Pesci, settimana positiva, con tante nuove possibilità, che non avevate considerato, le giornate diverranno promettenti e piene di nuove responsabilità. Da evitare, però, le decisioni affrettate.

Se qualcuno vuole impegolarvi in situazioni ambigue, sganciatevi fermamente, con la vostra solita eleganza. Fate attenzione a possibili incontri in contesti diversi dai soliti dove siete soliti muovervi. Finalmente la domenica ha il sapore del riposo e della serenità.