Oroscopo dal 15 al 21 dicembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Ecco le previsioni per la prossima settimana, da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025.

Queste giornate per tutti i segni dello zodiaco saranno vissute come con estrema concretezza sia nei fatti, che nelle parole.

I segni di fuoco devono evitare impulsività dannose; i segni di terra saranno coinvolti in decisioni emotive importanti; i segni d’aria saranno impegnati nelle comunicazioni di ogni tipo possibile, nessuna esclusa, anche con La luna se è il caso, e faranno bene ad essere estremamente chiari; i segni d’acqua vivranno una settimana di desideri repressi, anche se ostenteranno una maturità interiore.

Ariete

Cari Ariete, per la prossima settimana armatevi di pazienza, alcune cose vanno bene, altre no, l’importante è che non prendiate le cose di petto. Qualsiasi idea, progetto, proposta va fatta con attenzione, rispettando critiche e pareri diversi, così avrete più possibilità di non perdere nulla di quanto faticosamente avete costruito.

Tra tutto, il lavoro è l’aspetto maggiormente protetto e pieno di soddisfazioni. Concentratevi su fatti concreti, mete possibili, fini giustificati, cose che possono diventare risorse. Bello il fine settimana, quando la fortuna vi sorride.

Toro

Cari Toro, la settimana non vi concede molto spazio, è come se tutto fosse un po’ già predestinato e vi sentirete trasportati senza potere decisionale. Va meglio per le coppie solide, che magari riusciranno a incanalare il bisogno di certezze in progetti comuni a lunga scadenza.

Sul lavoro è il caso per tutti di alzare l’asticella, di stare attenti su questioni pratiche, firme, @, parole: tutto sia filtrato dalla ragione e dai modi ineccepibili. Martedì sarete chiamati a una scelta, che farete più per aiutarvi nella gestione quotidiana che per volontà. Mercoledì possibilità di un confronto sincero, venerdì per attuare quello che c’è in ballo.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana dispersiva sul profilo emotivo, il consiglio è controllare le parole, evitare qualsiasi tipo di confusione e soprattutto di non usare la vostra sferzante ironia, nessuno la gradirebbe e potreste ricevere risposte ancora più taglienti.

Sul lavoro, invece, sbizzarritevi, siate di più, istrionici, accattivanti, arguti, tutto farà brodo e, alla fine, otterrete ciò che vi siete prefissi. Mercoledì potrete ricevere un invito utile o interessante e dovrete dare prova essere capaci di adattarvi. Dopo giorni di scontri e incontri, nel fine settimana sentirete di potervi fidare di voi stessi, di possedere un equilibrio nuovo.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana sarete interessati all’amore, come ascolto reciproco della persona amata, anche se non significa che vi sentirete amati come piace a voi, totalmente.

Dovrete usare tutta la vostra delicatezza e sensibilità con gli altri, che vi percepiranno come confusi e poco realistici. Lunedì è un buon giorno per chiarimenti non più procrastinabili, mentre sabato vi si aprirà una possibilità di lavoro gradita, lavorateci.

Nel fine settimana la Luna in aspetto conflittuale vi potrebbe rendere più sensibili e poco inclini a confronti vivaci, sentirete forse il peso di questioni delicate, che non siete ancora disposti ad affrontare, mostrerete, così, una vulnerabilità che vi potrebbe danneggiare.

Leone

Cari Leone, settimana decisamente passionale, sentirete tutto amplificato, dal semplice incontro quotidiano a quello imprevisto e fortuito. Quindi, fate attenzione, potreste sentirvi sollecitati a esprimervi con più forza del solito, a dare giudizi con parole estremamente dure, a non usare tatto nel dire cose importanti.

Alla fine potreste perdere, anche se avete ragione. Allora, cosa fare? Moderazione è la parola giusta, per tutti e per tutto.

Martedì siate concentrati, si apre per voi un’opportunità unica da cogliere al volo. Lavoro, amore, affetti, casa: prendete e non pensateci più. Domenica otterrete una vittoria insperata per una trattativa che pensavate persa, scegliete di consolidare ciò che conta davvero.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana il vostro particolare spirito critico farà voli iperbolici e vi sentirete come nuovi uomini in un mondo da costruire; la cosa vi aiuterà sicuramente sul lavoro ma complicherà i rapporti interpersonali. Dovete solo imporvi di essere più elastici e tutto andrà bene.

Da metà settimana Marte diventa positivo e riuscirete a sentire gli altri più umani e simili a voi. Sarete più alleggeriti dai pesi e più disponibili. Giovedì avrete la possibilità di una scelta di lavoro stabile, migliore, interessante e concreta. Anche su piani più intimi sarete propensi e disponibili verso soluzioni possibili. È l’inizio di una crescita personale intelligente.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana necessita di diplomazia, usate il dialogo e la collaborazione con amici, conoscenti, parenti, colleghi, state sicuri che non riceverete un no, anzi, la complicità vi darà trasparenza e visibilità.

Lunedì avrete i nervi a fior di pelle, potreste litigare con una figura maschile, evitate il peggio, limitatevi. Martedì, con un’idea improvvisa, riuscirete a sbloccare un progetto, venerdì entrata di denaro.

Il lavoro è stressante, con pochi margini di riposo, vivetelo così, senza lamenti e insofferenze. Imparate a bilanciare prima gli impegni, la famiglia e il tempo libero, a delegare e, se è il caso, curate solo i dettagli. Scegliete colleghi di cui vi potete fidare, usto può alleggerire il carico e aprire nuove opportunità.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è intensa, turbolenta e costruttiva, anche perché a tutti accadrà di venire a conoscenza di verità scomode, delicate e che non potevate intuire e alcuni potrebbero sentirsi anche feriti dal silenzio altrui.

Mercoledì c’è un chiarimento importante in amore, mentre sabato dovrete fare una scelta coraggiosa. La cosa migliore che potete fare per voi stessi è cogliere ogni opportunità. Alleggerite il peso delle vostre reazioni alle novità che la settimana vi regala, anche perché si svilupperanno nel futuro in positivo. Tutto migliora nel fine settimana, sia in amore che in famiglia.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana entusiasmante e movimentata, possibili piccoli viaggi, esperienze stimolanti che valorizzeranno il vostro desiderio di indipendenza.

Lunedì è una giornata molto favorevole per una scelta, giovedì possibile entrata di denaro, prevista o meno. Sul lavoro tutto va bene, siete tra quelli che catalizzano più consensi; proponete idee nuove, fidatevi di nuovi collaboratori. Nel fine settimana alleggerite anche l’impegno mentale, per non andare in surplus, rallentate e godetevi un meritato riposo.

Capricorno

Cari Capricorno, in settimana siate più riflessivi ma meno rigidi o l’amore ne potrebbe risente. Siate capaci di esprimere il vostro affetto, la stima, il pensiero positivo che nutrite e su chi lo nutrite; le emozioni vanno esternate, anche a chi ce le suscita, per evitare incomprensioni.

Organizzatevi per priorità – affetti, lavoro, amici, riunioni, progetti – non tenetevi tutto dentro e non parlate da soli, palesate i vostri pensieri e le vostre decisioni, vi renderete più interessanti e amabili.

Martedì definite con collaboratori, amici o la persona amata la direzione da prendere. Venerdì riceverete una proposta che farete bene a ponderare seriamente per il futuro.

Acquario

Cari Acquario, la settimana ha un valore emotivo importante: dovrete scegliere tra la vostra autonomia e il desiderio di relazione. La cosa potrebbe essere valida in tutti i campi della vostra vita e non solo su quello affettivo. Potreste allora vivere giornate costruttive, ma anche ambivalenti, dove cosa volete non coinciderà con ciò che farete.

Sicuramente verso venerdì vi sentirete più centrati a scelte consapevoli, decisi a non rimandare più, sarete determinati nel difendere ciò che vi interessa davvero. Mercoledì trasformerete un’idea in una proposta concreta, sabato avrete un contatto con persone che non vedevate da tempo .

Pesci

Cari Pesci, in settimana è necessario mettere ordine nelle vostre emozioni, il cuore vi dirà una cosa, la mente un’altra e voi sarete tra due fuochi. Se vi sentirete poco compresi in amore non ascoltate le paure, affrontate il problema e fate gesti concreti per arrivare alla verità, siate più motivati a non rimandare.

Sul lavoro avrete tante idee originali e, per evolverle al meglio, chiedete aiuto, così potrete contare su risultati ambiziosi. Lunedì c’è un chiarimento importante, una scelta personale; venerdì una conversazione sincera con qualcuno con cui avete litigato da tempo. Contate sul fine settimana per darvi i momenti di serenità necessari.