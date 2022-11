Oroscopo dal 14 al 20 novembre

E uscimmo a rimirar le Stelle

Cari, le previsioni per la settimana dal 14 al 20 novembre risentono ancora dell’influsso dello Scorpione che, grazie al trigono di acqua, ha la forma di un aquilone con la punta rivolta a Plutone in Capricorno. Indica un forte magnetismo, tipico dei segni d’acqua, che avranno sempre ruoli importanti nel futuro. Il senso magico, il sentire e prevedere le cose, che è proprio di questi segni, li porterà, infatti, ad agire nei propri ruoli, senza sconti per nessuno. Non sarà possibile. in questi ultimi mesi del 22, ignorarli o non fare i conti con le loro azioni e desideri. Molti di loro faranno scelte importantissime e saranno a loro volta fortunati e guidati nel farlo. Intanto, una settimana fantastica sta iniziando, la fortuna, come una ruota, gira elargendo favori a tutti, ai segni di fuoco che potranno avere ciò che desiderano, ai Gemelli che rivaluteranno le proprie posizioni in positivo, mentre i Pesci avranno un periodo di benessere fisico e mentale, i Bilancia dovranno fare i conti con un momento molto impegnativo.

Aspetti importanti della settimana

• Il 14, la Luna è in aspetto positivo con Giove e Mercurio, anche se quadrata a Plutone, nonostante gli sforzi profusi e le belle parole di apprezzamento, noteremo che le cose non si muovono, unanime la critica negativa.

• Il 15, giornata di riflessione, con toni pubblici pacati, tendenti alla comprensione degli schemi, notizie su nuovi vaccini e terapie di interesse generale.

• Il 16, giornata di boa per tutti, Venere passa in Sagittario, la voce femminile diventa combattiva e selvaggia, poco incline alla diplomazia, anzi vuole recuperare i propri insegnamenti. Gli argomenti naturalistici saranno al centro della giornata.

• Il 17, Mercurio entra a sua volta nel Sagittario e quadra una Luna in Vergine, che non accetta né i discorsi, né l’idea di aumentare le spese belliche.

• Il 18, giornata nervosa e piene di striscianti insofferenze, si profilano degli scollamenti tra l’opinione pubblica e la Governance.

• Il 19, La Luna passa in Bilancia, in buon aspetto a Saturno, ma negativa a Giove, anche Marte è quadrato a Nettuno, ci saranno nuove tasse e contestazioni sui criteri di spesa pubblica, possibili inasprimenti della scena internazionale, possibili scoppi d’ira.

• Il 20, Una voce autorevole interverrà sulla scena pubblica, prospettando soluzioni e linee di trattazione positive per il prossimo futuro.

Ariete

La settimana è positiva, nel mondo del lavoro qualche noia. Bella la vita amorosa, il fine settimana vi regala una nuova conoscenza, tra le più interessanti dell’ultimo periodo sia in ambito lavorativo che sentimentale. Venere, amica dal 16, quando entra in un trigono di fuoco, accenderà pensieri e tentazioni. E Mercurio, dal 17 sempre in trigono, vi dona loquacità e la capacità di persuadere chi vi sta intorno, avrete idee che movimentano, che accendono chi vi gravita intorno. Allontanate i dubbi di Nettuno, il 19 qualcuno o qualcosa cercherà di farvi sentire in colpa, e attendete che il Sole, dal 22, riscaldi il vostro presente.

Toro

Cari Toro, è il momento per rimboccarsi le maniche ed agire: nel corso della settimana chiarite situazioni spinose e alleggerite la mente. Vi aiuta Giove sul piano professionale, e Venere favorisce nuove amicizie. Da metà mese i pianeti veloci non saranno più in opposizione e vi sentirete meglio, più in pace con voi stessi e con gli altri e con le cose del momento. Ritornato il vostro proverbiale ottimismo, vi riterrete soddisfatti delle scelte fatte, dimenticandovi di episodi poco piacevoli che vi hanno afflitto nei precedenti due mesi.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete problemi durante la settimana che comunque riuscirete a risolvere, anche con l’aiuto della famiglia. Possibili successi economici vi risolleveranno il morale e il portafoglio nel fine settimana. Il 14 il bisogno d’amore si fa più forte e vi spingerà ad essere ancora più sorridenti ed empatici. Lasciatevi andare alla passione, scaricando la tensione che Marte vi fa accumulare. Il periodo è propizio, se non cercate di essere troppo permalosi e aggressivi, come vuole Marte nel segno. Mettete da parte le discussioni inutili ed allontanate le persone oppositive.

Cancro

Cari Cancro. la settimana porta ripensamenti e dubbi, soprattutto in amore. attenzione allo stress, in quanto si svilupperanno delle incertezze su decisioni prese. Sul lavoro affidatevi alla routine, c’è la possibilità di qualche sacrificio di troppo. il Cancro ha buone possibilità di vincere la sua sfida di novembre, mettendo in gioco il suo ottimismo naturale, quel sorriso che rende ogni cosa più facile e piacevole. Concentratevi piuttosto su quelle cose che possono fare la differenza, su percorsi e priorità che danno peso e spessore a tutto.

Leone

Cari Leone, il periodo compreso è intrigante e allo stesso tempo complicato da gestire. Sul lavoro piccoli problemi, attenzione a quelle paroline di troppo con i colleghi. Saturno opposto vi rende insofferenti, poco tolleranti con gli altri, meglio contare su se stessi. Dal 16, invece, tutto si risolleva, si scioglie. Ad un tratto, con i pianeti veloci in Sagittario, la vita diventa godibile, le liti si appianano, i pensieri negativi e le paure scompaiono. Ancora il Sole, a breve, formerà un trigono di fuoco, portando fantasia e passione e vi farà capire di avere fatto la scelta giusta.

Vergine

Cari Vergine, si prospetta un Giove produttivo che vi rende vincenti, l’amore ha per voi svolte interessanti, il lavoro ha scelte proficue per il futuro. Dal 16 in poi avremo qualche noia, vostre certezze potrebbero essere messe in discussione dagli altri. Dovrete scendere a qualche compromesso, provare a farvi coinvolgere in cose nuove, in situazioni diverse. Per chiarire questi dubbi avrete bisogno del passaggio di Giove e di Mercurio, vostri alleati nella comprensione reciproca. Per un po’ mettete da parte le precisazioni e le forzature.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è altalenante, la profonda riflessione vi aiuterà a prendere le decisioni giuste. Sul lavoro potete contare su qualche occasione produttiva economicamente, che arriva improvvisa e gradita. La strategia da adottare è l’armarsi di ottimismo. Dal giorno 16 tutto cambia, molti sestili vi aiutano a gestire le nuove connessioni, le nuove opportunità di dire e di parlare. Vi capiterà, così, di avere le idee chiare, nuove proposte e le vostre sfide potranno finalmente avere le risposte positive che cercavate.

Scorpione

Cari Scorpione, sforzatevi di trovare un dialogo con quegli amici che sapete sinceri e di cui vi fidate, loro sono la chiave di volta della settimana. Preparate, con il loro aiuto, il terreno per i vostri progetti futuri. Novembre è da sempre il vostro mese fortunato e non smentisce neanche quest’anno la sua vocazione. Sole, Venere e Mercurio abiteranno con voi fino al 16, concedendovi intelligenza, logica, e fantasia. Sarete così concreti, più logici e precisi, meno amanti del caos. Questo è il momento in cui dare un obiettivo concreto ai vostri desideri.

Sagittario

Cari Sagittario, una settimana densa di desideri e opportunità vi si prospetta. Venere dal 16 vi aiuterà negli affari, in qualche accordo, con l’intesa di coppia. Sarete creativi come non mai; in questo periodo potrebbero esserci tante soddisfazioni e guadagni. Venere e Mercurio, in aspetto positivo con voi, ristabiliranno affari di cuore, un momento luminoso per gli amori, pieni di entusiasmo e passione. Novembre è ottimo per sperare, per credere in quel pizzico di fortuna che non deve mancare a chi, come voi, è avventuroso per natura.

Capricorno

Cari Capricorno, qualche piccolo cavillo che vi angustia si risolverà nella settimana, che sarà ricca di emozioni e cambiamenti, per tanti motivi. Le coppie consolidate possono ora decidere di rendere stabile il proprio rapporto. Buoni propositi anche sul lavoro, con notizie e proposte da valutare per bene, scelte consapevoli possono darvi la solidità economica che per voi conta molto. Saturno vi rende liberi e speciali. Soprattutto, non smettete di sperare nei vostri sogni e, nel futuro, dal 16, fino a quando sarà, cioè, bellissimo guardare in avanti.

Acquario

Cari Aquario, avrete dei contrasti con colleghi, attenzione allo stress che potrebbe giungere di soppiatto. Aspettate il 16, quando Venere e Mercurio, e poi il Sole, saranno in buon aspetto, regalandovi speranze e colorando i sogni che avevate messo da parte tempo fa. Saturno vi sostiene e tutto diventa facile e spontaneo da realizzare. Superate i malumori, che rimangono dalla scorsa settimana, ora è il momento di credere e agire, le soluzioni sono a portata di mano, siete degli stacanovisti, datevi da fare per realizzare ciò che vi sta a cuore.

Pesci

Cari Pesci, periodo interessante e positivo per voi, riuscirete a portare un po’ di chiarezza nelle varie situazioni che vi interessano, sia nel lavoro, che in amore. In questo momento è importante fare qualche nuovo progetto. In amore avrete delle perplessità molto grandi, dovute al passaggio dei pianeti veloci a voi ostili nel segno del Sagittario, mentre la presenza di Giove nel vostro segno vi regala una fortuna e un sostegno, sìi che qualsiasi decisione prenderete sarà quella giusta. Evitate bronci, malumori e pesantezze verso gli altri, il tempo passerà più velocemente e magari riuscirete anche a divertivi.