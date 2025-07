Oroscopo dal 14 al 20 luglio 2025

E uscimmo a rimirarla Luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025.

I più fortunati dello zodiaco sono i segni d’acqua; i segni di fuoco si barcamenano tra piccole vittorie e qualche sconfitta che ferisce l’orgoglio; tutto alla grande per i segni d’aria, che camminano nella settimana su petali di rose: momenti complessi per i segni di terra, che non risentono delle continue sollecitazioni, ma hanno perso punti di riferimento.

Settimana veramente intensa, piena di opportunità per tutti coloro che vorranno cogliere quei piccoli segnali che i pianeti lenti mandano e per chi saprà coglierli.

Ariete

Cari Ariete, settimana faticosa e nel trascorrere dei giorni lo sarà ancora di più, potreste dover prendere una decisione scomoda senza possibilità di rinvio. Anche sul lavoro dovrete affrontare qualche rogna e imporvi.

Giove potrebbe togliervi quel sorriso ottimista che in genere avete stampato sul viso; non arrendetevi e non date di matto, passerà, ve lo assicuro. Stringete i denti e credete in voi stessi. Bello il fine settimana, da vivere con chi vi ama e vi comprende.

Toro

Cari Toro, in settimana vi dovete dare da fare per recuperare opportunità, fare chiarezza sul lavoro e non perdere la pazienza, sforzatevi di comunicare meglio che potete con tutti.

Gestire le vostre finanze sarà un altro dei problemi che dovete affrontare. Possibile qualche imprevisto che vi farà rivalutare le vostre scelte; chiedete e affidatevi a qualcuno che sappia guidarvi nelle scelte. Sul lavoro, siete veramente in gamba, con tenacia raggiungerete obiettivi, superando piccoli e grandi ostacoli. C’è anche un bel fine settimana da vivere sereni.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra settimana è fatta per la comunicazione, per i contatti, lo scambio di idee e progetti. Mercurio vi rende lucidi e convincenti, Venere desiderabili e affidabili; un potente mix grazie al quale potete ottenere tutto ciò che desiderate o vorrete. Fatene buon uso, non mentite, non usatelo a scopi che non siano più che nobili, perché, alla lunga, se non sarete sinceri vi si potrebbe ritorcere contro, specie in ambito professionale. L’amore ha luci e ombre; nuovi incontri romantici, se li volete, o tanta gioia con l’anima gemella.

Cancro

Cari Cancro, il Sole nel vostro segno vi dona tante intense emozioni, le coppie rafforzano il legame e i single hanno tante occasioni per accasarsi. Organizzatevi, martedì 15 luglio è il giorno migliore per prendere appuntamenti e avviare progetti.

Anche sul lavoro tante opportunità richiederanno la vostra supervisione. Fate leva sul vostro punto di forza, la sensibilità, per fare chiarezza con chi sparla di voi o vi toglie il sonno. Fate attenzione all’alimentazione, il vostro punto debole; lo stomaco è sotto stress.

Leone

Cari Leone, la settimana va affrontata con maturità, parole d’ordine essere selettivi e attenti al mondo intorno a voi. Intanto, in campo finanziario, se saprete lavorare sodo, avrete la possibilità di percepire guadagni extra. Questa ambivalenza potrebbe farvi sentire insicuri, poco organizzati o addirittura vulnerabili.

Adattatevi alle situazioni, anche a ciò che vi risulta strano; non sono giorni difficili, ma richiedono lucidità, poco sentimentalismo e tanto sangue freddo, cosa che avete da vendere. Weekend molto energico e passionale.

Vergine

Cari Vergine, la settimana non va persa dietro a ennesimi progetti che poi non vi sforzate di portare a termine. Siate determinati, precisi, chirurgici nel darvi tempi, modi e azioni, solo così riuscirete a trarre dalla settimana tutto il meglio che potrà offrirvi.

Anche in amore sappiate essere cerebrali, ma fiduciosi e senza sottolineare tutto ciò che vedete e sentite, manco doveste fare l’elenco della spesa. Se poi accadono dei piccoli imprevisti, non fatene una tragedia, guardate avanti con fiducia. A migliorarvi l’umore ci sono alcune entrate impreviste.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana porta brillanti intuizioni e proposte, per il sociale e il lavoro. Chiedete ciò che vi serve per avanzare lì dove volete e sapete che c’è spazio. La musica cambia nella praticità quotidiana, dove qualcosa potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza.

Una bellissima Venere in trigono vi favorisce rendendovi magnetici affascinanti, tanto che sperimenterete il consenso di amici e colleghi. La salute va tenuta sotto osservazione. Evitate di strafare con il cibo e, se siete al mare, proteggete la pelle, è a rischio scottature.

Scorpione

Cari Scorpione, vi sentite stanchi per le opposizioni passate e ancora non avete realizzato che Urano non vi è più ostile. Per voi Marte e Luna sono positivi e riusciranno a farvi cambiare idea questa settimana; se non sarete proprio entusiasti almeno comincerete ad essere meno guardinghi.

La passione in amore non manca, ma evitate di essere troppo impulsivi, non state sempre in difesa, non date voce alla paura di perdere, valutate le diverse situazioni con calma e risolverete ogni complicazione. Nel fine settimana avrete voglia di compagnia; una pizzata in allegria o una festa, vi faranno guarire più in fretta.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è all’insegna dell’imprevisto, non arrabbiatevi e sappiate agire con pazienza, nulla di grave, piccoli fastidi, un rubinetto che non va, una mail che non arriva, una visita noiosa che invece vi sorprende quando stavate per uscire, cose così.

Intanto, evitate sicuramente transazioni o acquisti, affrontate tutto con calma dandovi tempo per elaborare e riflettere e, soprattutto voi che siete inguaribili ingenui, non fidatevi senza aver prima valutato attentamente ogni aspetto. Se poi vi sentite di malumore fate introspezione, curate voi stessi, imponendovi la tranquillità, magari immersi nella natura.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è serena, alcuni pianeti sono in aspetto neutro e non sollecitano più sorprese inattese, potrete ricominciare a gestire fatti e accadimenti con la vostra proverbiale tenacia.

Vero è che i mesi passati vi hanno insegnato a dare la giusta importanza alle cose, magari prima preferivate accumulare, piuttosto che relazionarvi e oggi sapete che le relazioni umane e gli affetti vengono prima di tutto. Tenetevi stretti sia la famiglia che il lavoro e, infatti, la scelta migliore sarà un fantastico fine settimana in famiglia, o una piccola vacanza tutti insieme, in armonia.

Acquario

Cari Acquario, settimana intensa, positivamente movimentata da tanti stimoli, aspettatevi anche di dover prendere importanti decisioni, sia sul lavoro, che in famiglia o per voi stessi.

Magari, per chi lo cerca da tempo, sabato potrebbe arrivare l’amore, ed anche in forme inaspettate. Bisogna dire che sentite forte dentro di voi una voglia di cambiamento, di trasformazione, soffrite la monotonia degli ultimi tempi, sono solo le insicurezze degli ultimi dettagli, che ancora vi fermano a non fare scelte repentine.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è dinamica e stimolante, vi sentite carichi di nuova energia e, stranamente, siete veramente intenzionati a sperimentarla, per affrontare le sfide con spirito combattivo.

Molto importante è non farsi prendere dalle emozioni, la realtà deve essere il vostro mantra, la bussola su cui orientarvi. Tutto va gestito con ordine, il lavoro come gli affetti. Riuscirete ad otterrete ciò che meritate, anche la fiducia nelle vostre capacità. Non dovete avere paura di mettervi in gioco e di mostrare ciò che siete o sentite nel cuore.