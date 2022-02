Oroscopo dal 14 al 20 febbraio 2022

Cari, abbiamo davanti una settimana densa di novità, tutto inizia in sordina con una Luna che lascia il segno del Cancro e che diverrà Piena opposta al Sole il 16 febbraio, alle 21:42, ora italiana, passando in Leone, per farsi luminosa e sensitiva e, subito dopo il tramonto, illuminerà i nostri cieli.

La Luna chiamata del ghiaccio indica il risveglio della primavera, del tempo, il rinnovarsi delle azioni umani per il futuro. È, per tutti, il momento di fare progetti, organizzare l’approvvigionarsi di risorse, non solo materiali, ma spirituali e fisiche. Fare l’inventario di ciò che ci manca e di quello che può essere utile nella nostra vita.

Nota dolente per tutti: lunedì 14 febbraio, sentiremo un nervosismo generale, in molti saremo più insofferenti, il consiglio è guardare avanti.

Aspetti importanti:

– Una Luna potente, che si oppone prima a Saturno e poi al Sole, ci fa pensare che a livello globale un accordo internazionale scivolerà dai tavoli, la diplomazia mondiale perderà di volontà e potremmo assistere a qualche litigo in diretta TV.

– Il 19 febbraio il Sole passa dal segno dell’Aquario a quello dei Pesci, portando gioie ai nati nella prima decade.

– Venere e Marte in congiunzione, nel segno del Capricorno, si avvicinano a Plutone, non è il momento dell’oscurità, anzi, in maniera rocambolesca, perversa e se vogliamo inesorabile, alcune verità sgradevoli, non potranno essere più nascoste.

– Martedì 15 la Luna in Leone sarà un trigono con Chirone in Ariete, le Agenzie daranno nuovi dati su farmaci che potrebbero dare una risosta alle esigenze della collettività.

– Per San Valentino direi che quest’anno la propensione è godere dei piaceri della vita e della festa in sé, l’impegno e la serietà non saranno le cose più adatte a questa festa. Divertirsi per un giorno, sarà il leitmotiv da perseguire, ma fino in fondo è la regola odierna.

Ariete

La settimana inizia alla grande, in particolare per la prima e la seconda decade. La luna in Leone in trigono al vostro segno e a Chirone, vi rende empatici e protagonisti.

Da evitare di strafare, però, perché gli astri chiederanno il conto su cose strettamente reali e, magari, abbiamo dimenticato di fare o di portare a termine cose importanti e deludendo chi ci sta a cuore. Ricordate: non tutte le cose rotte si possono riparare.

Toro

I pianeti vi sono favorevoli, anche se non durerà per molto. Voi nati della seconda e terza decade godetevi un San Valentino dolce e innamorato pieno di regali. Per alcuni un incontro organizzato sarà una bella sorpresa, non disdegnatelo.

Il nodo Lunare Nord vi invita, nel vostro inconscio, a tirare le somme e prepararvi per grandi scelte; raccogliete esperienze e valutate gli eventi, tra poco sarà il momento di agire.

Gemelli

La festa di San Valentino vi vede seriosi, scontenti e particolarmente litigiosi, attenti; anche il pesciolino rosso potrebbe decidere di andarsene.

Scherzi a parte, la verità è che sentite il peso di Saturno, che vi protegge, donandovi razionalità e intuizione, e, mai come ora, vi chiede serietà, zero compromessi e aderenza alle promesse fatte. Buona Fortuna.

Cancro

La Luna in Cancro vi regalerà un bel San Valentino, godetevi la festa, passatela in compagnia non solo dell’amato bene, ma di cari amici. Rinfrancatevi perché i pianeti veloci sono opposti e vi infastidiscono.

Non vi affidate alla malinconia, parlate della vostra tristezza, troverete una bella spalla su cui appoggiarvi. Il 19, invece, il Sole entra nel segno amico dei Pesci e vi donerà dei momenti bellissimi.

Leone

Inventatevi un impegno improvviso e spostate la festa degli innamorati, meglio iniziare la settimana da martedì 15, in maniera favolosa, ponetevi un progetto e vedrete che lo porterete facilmente a termine.

Vi ricordo che ora è un ottimo tempo per piccoli interventi e/o vaccini. Anche chi vi sta intorno riconoscerà il vostro fascino, fatelo valere. Per chi cerca l’amore è il momento giusto: siete dolci e sornioni ammalierete tutti.

Vergine

I pianeti veloci vi sono sempre amici e anche la Luna vi è amica dal 17 al 19, dandovi pazienza e gentilezza con tutti, cosa insolita per voi. Qualche contrattempo familiare, tuttavia, potrebbe esserci: un disguido, roba da poco, non state lì a sottolineare.

La forte presenza di pianeti nel Toro vi rende meno minuziosi, ma più bisognosi degli altri e del loro affetto, arrendetevi anche a questo, sentire il calore dell’amicizia è importante e salutare anche per voi verginiani.

Bilancia

La settimana è un po’ altalenante e vi sconvolgerà. San Valentino sarà diverso dal solito o da come lo avete programmato, per la calma e l’equilibrio a cui siete abituati. Dovrete aspettare a domenica 20, quando il cielo vi darà una sosta e vi farà riprendere fiato.

Molti i pianeti fastidiosi per la terza decade, ma sono solo da rifletterci un po’. Non dovete dare nulla per scontato, le cose, però, stanno per migliorare, lo vedrete già dal 19.

Scorpione

Lunedì 14 sarà fantastico, un San Valentino come piace a voi, tenebroso, carico e denso di seduzione, peccato che arrivi il martedì, quindi non fate eccessi, la Luna piena per voi è pesante e non vi fa sconti.

Per fortuna, i pianeti lenti vi vengono in aiuto, mantenendo le posizioni che vi siete conquistati. Attenzione, non scambiate biglietti di San Valentino, potrebbe essere pericoloso.

Sagittario

La settimana è gioiosa, un bellissimo San Valentino vi aspetta, anche con qualche giorno fuori in gita con l’amato bene, cosa che potrebbe farvi dimenticare o fuggire da qualche responsabilità.

Sabato si potrebbe affacciare un problema economico, una multa non pagata, ma potrebbe esservi l’aiuto provvidenziale di un amico.

Capricorno

Una settima bella serena, con la voglia di vivere un San Valentino fuori dagli schemi. Gli amici e parenti non vi riconosceranno, ma voi godetevela lo stesso anche tutta la settimana.

Le cose scivolano via semplici, facili, grazie ai pianeti veloci e Plutone vi regala la forza di essere sinceri e più aperti verso gli altri, sociali, amicali, richiesti da tutti. Vi sentirete amati, non è cosa da poco.

Acquario

Il compleanno della terza decade è difficile, solitario per molti, ma non è un male, Saturno vi rende ipercritici, esigenti e poco propensi a capire il genere umano nelle sue debolezze. Se avete un amore consolidato state con lui e ricordate i momenti felici passati insieme.

Agli altri chiedo di essere sottotraccia, niente di insolito, tutto sarà più bello tra poco e le battaglie per la verità universale non avranno il sapore della sconfitta.

Pesci

La settimana è molto bella empatica, bella la festa di San Valentino passerà con il vostro amato bene e tanti cuoricini, proprio come piace a voi. Come se non bastasse il 19 il Sole entra nel vostro segno, dove già transitano Giove e Nettuno.

Di tutto questo parleremo poi, l’attenzione va messa però sull’avviso di non esagerare nei giorni centrali della settimana, qualche fastidio, piccole noie, non dategli peso, vi aspettano sempre dal 19 un mese fantastico.

La vostra Urania