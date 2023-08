Oroscopo dal 14 al 20 agosto 2023

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 14 al 20 agosto 2023.

Siamo arrivati alla settimana di ferragosto, quando tutti pensiamo a divertirci, desideriamo sentirci bene con noi stessi e con gli altri e vogliamo sole e mare.

Per questo mercoledì 16 ci viene in aiuto la Luna Nuova nel segno del Leone, che si congiungerà sia con il Sole che con Venere e donerà un periodo di serenità, per chi saprà coglierlo.

Non solo, ma gli aspetti positivi tra gli astri, Urano e Giove in trigono a Marte e a Mercurio, Saturno con la Luna prima del novilunio, sono tanti e riguardano tutti, ma proprio tutti i segni. Il consiglio è godiamoci ciò che abbiamo, per il rientro alla vita di tutti giorni ci penseremo al momento opportuno.

Ariete

Cari Ariete, riceverete un’offerta, scoprirete nuove emozioni, grazie ad una Venere in aspetto positivo, sarete pronti ad accogliere ciò che gli astri vi offrono.

Anche l’amore vi darà grandi soddisfazioni, periodo giusto per risolvere delle questioni familiari, come genitore – figlio. Nonostante tutta questa energia, vi consiglio di tenere i piedi per terra.

Tra mercoledì a sabato ottimo momento per farsi notare e raccogliere quanto avete seminato. Ricordo che, a fine mese, i pianeti che vi sono favorevoli andranno via e sarà il momento dell’attesa.

Toro

Cari Toro, avete chiesto aiuti, sostegni pratici, ci sarà qualcosa da sistemare, un lavoro, un impegno, un viaggio, un figlio. Nettuno, attivo sul vostro Sole, vi fa sognare agi e lussi, che difficilmente potranno realizzarsi; rimanete nel concreto, dove siete imbattibili, e non vi mancheranno opportunità che non dovete lasciare al caso.

Ferragosto si annuncia come una giornata di totale relax. In questa settimana ce la metterete tutta per farvi apprezzare, eppure, a fine settimana, una notizia dal passato potrebbe infastidirvi; non fatevi prendere dal desiderio di rendere pan per focaccia.

Gemelli

Cari Gemelli, darete l’impressione di essere frettolosi e inclini a chiudere gli occhi, userete le vacanze come un’occasione per nuovi legami, anche se qualche sorpresa inaspettata a livello lavorativo vi movimenterà il Ferragosto, strano ma vero.

Se poi volete pensare al rientro, cercate degli alleati, persone fidate che possano aiutarvi ad individuare gli ostacoli che avete incontrato nel passato. Potreste sentirvi un po’ capricciosi a fine settimana, invece organizzatevi per una gita.

Cancro

Cari Cancro, focus sulla sincerità. Con la Luna Nera nella seconda casa, ottime entrate, magari piccole some al gioco. L’amore è interessante solo per i nati nella prima decade; siate sicuri di essere accettati, prima di dichiararvi o l’orgoglio ne potrebbe risentire.

I transiti positivi di cui gode il vostro segno in questo momento vi faranno passare ottimi giorni, quindi niente pensieri oscuri o recriminazioni, accogliete tutti con un sorriso, non date retta a quel tratto melanconico, che vi contraddistingue, anche se vi rende affascinanti.

Leone

Cari Leone, il Sole, Venere e, dal 16, anche la Luna Nuova, vi favoriranno in ogni modo, anche se Giove e Urano potranno infastidire i nati nella terza decade.

Avrete solo da scegliere, sia nel settore professionale che in quello sentimentale. Che sia un resort, un hotel, la casa di campagna o di un amico, sarete ricercati e irresistibili, assoluti protagonisti di quest’estate. Sarete dotati di charme e carisma. I giorni dal 15 al 20 saranno il culmine della vostra estate, in cui vi sentirete e sarete diversi, più genuini, meno arroganti.

Vergine

Cari Vergine, la risalita economica, che tanto aspettate, è decisamente una realtà. Per Ferragosto dovreste essere in grado di notizie positive. Vi renderete conto che anche se è ferragosto volete divertirvi, cosa che le stelle renderanno possibile tra lunedì, giovedì e venerdì, quando vedrete attuarsi un progetto.

I nati nella prima e nella seconda decade, invece, non siano troppo critici con parenti e amici, meglio rilassarsi e magari dite la vostra opinione solo se richiesta. Evitate discussioni, in quanto avere ragione a ogni costo si rivelerebbe pesante e poco utile ai rapporti sociali.

Bilancia

Cari Bilancia, nei prossimi giorni spegnete tutto, rilassatevi, riposatevi e godetevi le vacanze. Ritagliatevi qualche giorno con gli amici più cari e la famiglia e sforzatevi di mantenere alto l’umore e le energie.

Ottimi incontri a fine settimana vi potrebbero portare interessanti novità per il futuro. La luna Nuova in Leone vi rende sensibili. A qualcuno potrebbe capitare di fare sogni premonitori. Un’intuizione vi aiuterà particolarmente nel fine settimana. Evitate di fare da giudice in situazioni che non vi porterebbero nulla di buono.

Scorpione

Cari Scorpione, se riuscirete ad evitare di litigare durante il Novilunio di mercoledì 16 potreste anche godere di una settimana interessante, le opportunità di vivere bei momenti e passare serene serate con gli amici ci sono.

La settimana di ferragosto vi invita solo ad essere molto prudenti nel dire la vostra opinione, usate le parole con parsimonia e non per ferire. Se ci riuscite, mandate anche la vostra mente in vacanza, e accettate un piccolo compromesso con il vostro gruppo di riferimento; la stima e la considerazione di chi vi sta intorno ne trarranno giovamento.

Sagittario

Cari Sagittario, bisogna che lavoriate sul carattere o almeno sulle relazioni, i passaggi in Vergine vi destabilizzano e non vi permettono di vedere chiaro in voi stessi. Tra il 17 e 19 agosto potreste trarre conclusioni affrettate, per fortuna l’amore vi risolleva e il Novilunio del 16 vi dovrebbe regalare delle belle serate tra amici. Nonostante tutto, la malinconia potrebbe essere in agguato per qualcuno, difendetevi con qualche piccola gita con gli amici quando potrete ritrovare il vostro proverbiale buon umore.

Capricorno

Cari Capricorno, i transiti di questi mesi, stranamente, vi rendono più capaci nell’esprimere i vostri sentimenti, e non solo, pretendete anche dagli altri più certezze di quanto avete mai chiesto. Siete affettuosi, calorosi e disponibili e passerete un ferragosto in serenità, sarete accomodanti e metterete da parte l’orgoglio. Godetevi questi momenti di relax, senza perdere le staffe, il che è tutto dire. Qualche discussione potrebbe nascere nel fine settimana, quando Plutone vi rende più insofferenti; lasciate andare e godetevi le vacanze in serenità, lo dovrete a voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, dovete superare il novilunio di mercoledì 16, quando i tre pianeti in Leone vi sono opposti e vi destabilizzano. Ritagliatevi momenti in cui fare solo quello che vi piace, dedicate qualche attimo a voi: è questo il suggerimento delle stelle.

Potrete scegliere tra l’amore o un flirt a lungo termine, siate audaci e se potete scegliete tutto. Possibili litigi in famiglia, con un po’ di agitazione, magari isolatevi un po’, ma non ne fate un incontro di boxe verbale. Il consiglio: aspettate la Luna del fine settimana, a voi favorevole, per prendere qualsiasi decisione.

Pesci

Cari Pesci, godetevi il ferragosto con tanto relax. Per i cuori solitari c’è la possibilità di innamorarsi, la gioia di vivere è dentro di voi e vi guiderà per l’intera settimana.

Avrete giornate interessanti, con dei bei momenti da vivere, e avrete anche la possibilità di confrontarvi con un amico/a fidata a cui chiedere consiglio in una incertezza, magari di cuore. Fatevi tentare da serate in riva al mare, il vostro elemento naturale, e, in buona, compagnia ricaricate le energie per affrontare il rientro alla normalità.