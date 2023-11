Oroscopo dal 13 al 19 novembre 2023

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 novembre 2023.

Siamo in autunno inoltrato e la nostra prospettiva è cambiata, dobbiamo coprirci per evitare fastidi stagionali, per così dire siamo in difesa.

La settimana inizia lunedì 13 alle 9:47 con una potente Luna Nuova in Scorpione, Luna che a qualche ora di distanza, incontra Mercurio in una congiunzione che promette idee giuste e facilità di comunicazioni.

Sempre in questa settimana è ancora lo Scorpione il segno protetto dello Zodiaco, anche se qualcosa inizia a cambiare. Mercurio in Sagittario da pochi giorni, regala ai segni di fuoco fortuna, soldi, contratti e compravendite. Venere in Bilancia non urta la suscettibilità di nessuno e ci ricorda di essere rispettosi delle opinioni altrui.

Ariete

Cari Ariete, siete in brodo giuggiole grazie a Mercurio positivo, non solo nel lavoro, ma anche nella vita sociale: apritevi alle novità che potrebbero esserci. In questo periodo sentite il bisogno di essere liberi e spensierati, senza quei legami che vi obbligano a delle rinunce, evitate di crogiolarvi con qualche malumore.

L’energia di Mercurio vi obbliga a comunicare con tutti, anche in modo compulsivo, e potrebbe crearvi problemi con alcuni colleghi, o in famiglia. Rifuggite dai riflettori, ma lasciate spazio a chi vi sta vicino, che, comunque, pende dalle vostre labbra.

Toro

Cari Toro, Venere in sesta casa radix parla di occasioni, progetti e lavoro. Il pericolo è Nettuno, pianeta della confusione e dell’illusione, potreste essere troppo ottimisti, non valutando bene la realtà e mettendo speranze su cose e su chi non merita.

Siate più pazienti, soprattutto in famiglia, dove potrete aspettarvi una sorpresa. Il Sole, opposto al vostro segno, si fa sentire con qualche noia sul lavoro, ne uscirete comunque vincenti, grazie alle vostre capacità professionali. Evitate discussioni in settimana, non raggiungerebbero alcuno scopo.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana non è al massimo. Con Mercurio negativo considerate le sfide per ciò che sono, uno spreco di tempo. Non scoraggiatevi, trovate la motivazione giusta per essere concentrati sugli obiettivi e combattere per essi.

Plutone vi aiuterà a vedere il vostro compagno o compagna, con gli occhi della passione. In questi giorni, pur vivendo tante esperienze, sarà necessario valutare il cammino che avete fatto finora, ma soprattutto quello che volete percorrere. La Luna Nuova vi rende nervosi; attenzione agli scatti d’ira.

Cancro

Cari Cancro, in questa settimana regalatevi una pausa e prendetevi cura del vostro partner, della vostra famiglia, approfittate del momento fortunato che andate a vivere, non avete di che lamentarvi.

Gli affetti vanno alla grande, così come la professione: sarete talmente vitali che gli altri non vorranno fare a meno di voi. Non rovinate tutto con quella sottile insoddisfazione che vi accompagna, non pensate a possibili preoccupazioni infondate. La settimana prevede nuovi inizi, allora lasciate aperte le porte, entrerà la gioia.

Leone

Cari Leone, la prossima settimana per voi porta buone notizie con dei cambiamenti, che, grazie a Mercurio positivo in Sagittario, vi facilitano le cose. Innanzitutto pensate alle vostre finanze, alla carriera, alla possibilità di averla vinta su tutto e tutti.

Date retta al vostro istinto, nelle cose importanti della settimana, riuscirete a trovare l’idea giusta al momento giusto, guadagnando la fiducia di soci, collaboratori, amici. Un consiglio: non strafate, non proponetevi sempre di più, questo è un vostro limite, mantenetevi un piano: ci sono, ma non opprimo.

Vergine

Cari Vergine, giornate intense, che vi vedranno esigenti verso voi stessi e gli altri. Con Mercurio in Sagittario il lavoro può diventare complicato, pesante, difficile da gestire.

Usate la vostra razionalità e, con Giove sempre favorevole, nel lavoro e in amore, potrete mettere in ordine sia quello che per voi è importante che quello che non lo è.

Non abbiate paura di muovervi e di fare, perché, in questi giorni, le stelle sono con voi, anche se dovrete fare attenzione a Saturno e Mercurio che vi stimolano gli imprevisti.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana trascorre serena. Ottime la forma e le vostre potenzialità. Affronterete qualsiasi battaglia sereni e tranquilli, sostenuti da una Venere che vi farà vincere ogni confronto, con modi eleganti e comunicativi.

Evitate, però, il giudizio altrui, particolarmente quello negativo a cui siete troppo sensibili ed esposti, non lasciatevi condizionare. Andate dritti per la vostra strada, che ritenete meritevole e utile. Non badate alle difficoltà, sappiate che siete protetti da Saturno e da Mercurio in Sagittario, che vi procurano aiuti preziosi che vi aprono strade inaspettate; siete supportati per raggiungere traguardi importanti sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, lo Zodiaco brilla per voi, pieno di fortuna e soddisfazioni, esprimete un desiderio, aspettate che si realizzi e godetevi tutti i doni che arriveranno. Sarete sorpresi di avere questo successo, forse, ma lo meritate comunque.

Attenzione solo alla gelosia dei colleghi, non siate superficiali o affilati con la lingua. Marte vi inclina a vivere incontri appassionati e, se ci sono stati dei disguidi, recuperate ora, che siete credibili e fascinosi. Avete un tempo molto favorevole ancora, non sprecatelo: è il consiglio migliore che posso darvi.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vede Mercurio nel segno che vi fa partire alla grande, soprattutto nel lavoro e nelle iniziative personali, che sono molto fortunate.

Accettate tutto quello che vi capita con un sorriso. Mercurio vi darà una mano amica nella famiglia, nelle amicizie e nei vari aspetti della vita sociale, cosa che vi porterà guadagni e successi insperati sul lavoro.

Spazzate via l’indecisione delle scorse settimane e agite: è tempo di darvi da fare, siate precisi e ligi nel portare avanti i vostri compiti, o ciò che vi siete prefissi.

Capricorno

Cari Capricorno, siete di ottimo umore, buona la forma fisica, pronta la lucidità mentale, per andare avanti con sicurezza sulla vostra strada. Le cose vanno bene sul lavoro, grazie a Giove, mentre in amore dovrete rivedere i vostri atteggiamenti.

Marte vi rende poco delicati, più tendenti allo scontro, rischiate di attraversare una fase di litigi. In agguato alcuni sbalzi d’umore: veicolateli. Per chi cerca l’anima gemellaci sono opportunità di incontri, cercate di coglierli, i risultati non vi dispiaceranno. Nel concreto, se volete troverete.

Acquario

Cari Acquario, una bella Venere in trigono vi annuncia grosse soddisfazioni in amore, con amici, parenti e colleghi per tutta la settimana, che, tra l’altro, vi regala, finalmente, un po’ di aiuto nelle vostre faccende quotidiane. Approfittatene per affrontare cose rimandate, che sono diventate delle montagne da scalare.

Dato che sarete più efficienti, portate a termine tutto ciò che vi assilla e non vi piace. Anche in amore l’importante è chiarire delle cose in sospeso: tagliate i rami secchi e usurati dal tempo. Nel lavoro potreste prendete decisioni per il vostro futuro.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vede indaffarati e felici: è il momento di costruire i vostri sogni, Mercurio dal Sagittario vi guarda in cagnesco, ma, alla fine, i pianeti in Scorpione vi aiuteranno a realizzare ciò che vi sta veramente a cuore.

Pensare positivo, ecco il consiglio adatto alla settimana, la vita vi sorride, dimenticate il passato. Anche Venere vi sorride, dandovi quel non so che di adolescenti inquieti che tanto intriga chi vi sta vicino. Lo Zodiaco vi invita ad essere pazienti. Nella settimana non mancheranno momenti sia alti che bassi, date il giusto risalto ai fatti nuovi che accadono nella vostra vita.