Oroscopo dal 13 al 19 marzo 2023

E uscimmo a rimirar il sole e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023. Il Sole è nei Pesci, Venere entra in Toro il 16 e rende pacifiche le relazioni improntate al piacere, con un tornaconto personale, che deve sempre esserci.

Saturno in Pesci sta già facendo sentire i suoi effetti ai segni d’acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. In questa settimana la Luna passa dal segno dello Scorpione a quello dell’Acquario; Mercurio, Marte, Nettuno e Plutone, rimangono nelle precedenti sedi. Gli aspetti della settimana sono favorevoli per Vergine e Toro, pacifici per Capricorno e Sagittario.

Per tutti attenzione al 16 marzo, giornata carica di elettricità, misuriamo parole e gesti di cui ci potremmo poi pentire. Il 19 marzo Mercurio entra in Ariete, rendendo la ‘festa del papà’ interessante e gioiosa, ma con una tendenza all’esagerazione. Gli incontri familiari potrebbero riservare sorprese non gradevoli se ci permettiamo di parlare senza filtri.

Ariete

Cari Ariete dal 16 la settimana è nervosa, piena di voglia di fare, ma frenata da piccole incomprensioni. Guardate lontano e fidatevi dei consigli di una figura maschile che vi è vicina. Marte vi condurrà per mano a scegliere ottime opportunità di lavoro e studio.

Per la vita sentimentale le cose vanno molto bene, tanto che la serenità personale vi premierà anche in campo lavorativo. Per chi cerca l’amore le giornate fortunate sono tra il 14 e il 17 marzo, quando potrebbe nascere un’attrazione; sensazionale il fine settimana.

Fate attenzione a quella strana pigrizia mentale, che, a volte, vi avvolge, dopo qualche successo, o a quel filino di autodistruzione, perché vi piace ricominciare; non è il momento, consolidate.

Toro

Cari Toro, realizzerete molte cose questa settimana e il periodo è piacevole. Venere il 16 marzo entra nel vostro segno, quindi i sentimenti saranno al centro della settimana. La Luna calante vi ricorda di progettare i vostri interventi, sia sul lavoro che in campo finanziario.

Le vostre energie saranno ottime tra giovedì e venerdì, tanto da suggerirvi la migliore strategia per amare ed essere amati. Il 17 marzo avrete Marte in buon aspetto, migliorerà anche il lavoro, apparirete brillanti, sicuri, tanto che, sempre il 16 e il 17, sarà possibile fare incontri interessantissimi.

Gemelli

Cari Gemelli, sono prevedibili alti livelli di stress. La quadratura di Saturno alla prima decade del segno è reale, e vi invita a muovervi con circospezione ed attenzione. Lunedì e martedì sono giorni nervosi; puntate sul 16 e il 19 marzo, quando Mercurio farà un buon aspetto con il vostro segno.

La ricerca dell’amore, che vi tiene svegli e vi fa sentire poco appagati, vi porterà a viaggiare, uscire, incontrare amici e conoscenti, coltivare nuovi interessi, culturali o sportivi. Ottime possibilità di incontri fortunati il 18 e 19 marzo. Attenzione quando dite le bugie, anche quelle a fin di bene, perché vi si ritorceranno contro Silenziatevi al massimo.

Cancro

Cari Cancro, la settimana, il tempo, il cielo vi stanno donando un Saturno amico, che ora illumina di più la prima decade, ma che vi rende liberi di cambiare e di decidere ciò che è veramente importante nella vostra vita. Le qualità che possedete, come l’intuito e l’empatia, vi aiuteranno per ricevere finalmente i meritati riconoscimenti.

Il 14 e 15 marzo potreste avere un successo lavorativo da raggiungere in un prossimo futuro. In famiglia, con Venere nel Toro, potreste incontrare l’amore, la persona giusta per voi, se la cercate. Attenzione a domenica 19, quando la comunicazione si perde e potreste ingigantire le situazioni ed offendervi senza motivo.

Leone

Cari Leone, finalmente potrete riavere quello a cui avete dovuto rinunciare per l’opposizione pesante e severa di Saturno, che vi faceva sentire oppressi. Il pianeta della severità è ormai in Pesci, sarete liberi di perseguire i vostri desideri ed interessi, di spendere e regalarvi piccoli doni che vi scaldano il cuore. Belle le giornate di lunedì 13 e martedì 14 marzo, per concedersi quello shopping tanto desiderato.

Giove veramente favorevole vi aiuta su tanti aspetti, compreso la famiglia, che finalmente accetta la vostra autorevolezza, senza considerarla dispotismo. Mercurio, il 16 entra in Ariete, donandovi un fascino da giocarsi con chi volete ammaliare. Venere in Toro potrebbe farvi diventare polemici con una figura femminile del vostro entourage, ma sono piccole noie. Pensate in grande, è il vostro momento.

Vergine

Cari Vergine, l’inizio settimana è all’insegna della polemica, della critica troppo avanzata e solo domenica Mercurio vi renderà più sensibili alle emozioni di chi vi sta accanto. Ricordatevi di non esagerare. Giovedì l’entrata di Venere nel segno amico del Toro, vi aiuterà ad essere più sereni, oserei dire amabili.

La prima decade, con Saturno contro, si sente pronta per le sfide e il 14 e 15 marzo potrebbero esserci delle spese o delle perdite di denaro, attenzione. La famiglia, l’amore vanno bene. Venere è la vostra fata madrina, avrete molte occasioni per conoscere una persona o avrete la prova di un amico. Vigile attesa è il consiglio giusto.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è ricca di eventi piacevoli, anche di imprevisti, tutti a lunga gittata. Giove e Venere vi fanno girare in tondo, scompigliando e riprogettando i vostri impegni e i vostri programmi e non vuol dire che sia una cosa negativa. Martedì 14 marzo, inoltre, dovrete prevedere delle uscite di denaro necessarie per la casa o anche l’acquisto di beni che considerate necessari.

Periodo positivo per l’amore; chi è solo si guardi intorno, molto probabilmente conoscerà qualcuno. La terza decade può contare su Marte positivo fino a fine mese, pronto a donare quella grinta di carattere che, al vostro segno, diplomatico di natura, manca.

Scorpione

Cari Scorpione, nelle giornate di mercoledì e giovedì, con la Luna favorevole, l’amore funziona, vi sentirete motivati, positivi, pronti ad essere protagonisti. Chi aspetta una proposta sul lavoro l’avrà a metà settimana, cosa che darà il via ad un nuovo stato, a prendere delle nuove e necessarie decisioni; sentirete anche l’esigenza di concentrarvi sulla famiglia o sugli affetti.

Per gli Scorpioni della terza decade possiamo prevedere un litigio con una figura femminile, un malinteso, un segreto che viene a galla. Per chi è solo, ottime iniziative per conoscere persone, avere flirt o amori seri; sta a voi decidere.

Sagittario

Cari Sagittario, un inizio settimana con la Luna in aspetto positivo; è il momento di mettersi in gioco, l’ottimismo, che vi accompagna in ogni vostro pensiero vi sosterrà anche ora. Giove, amico di tutti, ma particolarmente della seconda decade, tra martedì e mercoledì potrebbe farvi arrivare una risposta in amore, positiva sul lavoro. Buoni gli affari e da ogni punto di vista.

Nella prossima settimana, con Venere positiva, alcuni potrebbero rivedere qualcuno che non vedevano da tempo, magari una storia interrotta. Le giornate tra il 18 e il 19 saranno strane, melanconiche, sempre belle, ma sentirete un’eco del passato che vi riporta ricordi e profumi lontani.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana piena di energia e di amore, tra il 16 e il 18 sarete propensi anche a qualche trasgressione, mentre il lavoro è tranquillo, ci sono alcune occasioni da prendere al volo.

Le giornate tra il 18 e il 19 saranno pacifiche, gioiose, senza grandi cambiamenti. Anche migliore la seconda parte della settimana, quando Venere dal Toro vi porta un periodo veramente sereno, con occasioni per conoscere persone e avere qualche bel flirt.

Potete contare su di una grande comunicativa, su un consenso da parte degli amici, che influenzerà non poco le vostre azioni future. Incontri interessanti potrebbero farvi propendere verso investimenti finanziari, il momento non è male, tuttavia, prima verificate.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è carica di stress e nervosismo, con qualche discussione; se potete, evitate di polemizzare. Ascoltate Saturno, che nella vostra seconda casa radix, vi regala energia da vendere, sul lato finanziario.

Martedì potrebbe arrivare nella vostra vita la persona giusta e potrebbe essere la settimana della svolta. Avrete, infatti, l’occasione di imbattervi in qualcuno. Se siete single, anche il 18 e il 19 marzo avrete molte chance per un incontro fortunato, la Luna potrebbe offrirvi una conoscenza con una persona giovane. Se avete una relazione, riproponetevi in modo diverso. Venerdì sarà una giornata difficile, attenzione.

Pesci

Cari Pesci, la settimana inizia con una Luna molto favorevole, poi anche voi dovrete fare i conti con lo stress. Cercate di raggiungere un punto di chiarezza sui vostri obiettivi e, grazie a Venere, risulterete anche molto affascinanti.

Attenzione allo spreco delle vostre risorse, soprattutto quelle finanziarie, non sperperate soldi. Nella seconda parte della settimana, con Venere in buon aspetto con il segno, avrete l’occasione di fare conoscenze importanti per il vostro futuro. Buone aspettative per il 16 e il 17 marzo; bello il fine settimana, con emozioni che arrivano alle stelle.