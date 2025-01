Oroscopo dal 13 al 19 gennaio 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, la settimana mantiene molti degli aspetti precedenti, anche se già si intravedono gli spostamenti futuri.

Intanto, Scorpione e Toro hanno molte energie positive, Venere e Giove sostengono la Bilancia, i Capricorno fanno i conti con Marte opposto. Il momento è favorevole per i Pesci, il Cancro soffre di solitudine e l’Acquario è impegnato ad eliminare alcuni ostacoli.

Giornate difficili per i Sagittario, che subiscono alcune opposizioni dai Gemelli. Mercurio congiunto al Sole in Capricorno appoggia i segni di Terra. Novità importanti anche per i segni d’acqua, grazie al sostegno di Venere, in Pesci e Marte in Cancro.

Ariete

Cari Ariete, la settimana passa all’insegna dei conflitti più stupidi ed improvvisi, Marte negativo vi rende permalosi ed insofferenti alle relazioni personali e familiari.

Possibili piccoli traumi, evitate di strafare, di muovervi in strade accidentati o ad alta velocità, soprattutto voi della terza decade.

Dedicate tempo al vostro benessere mentale e fisico, mettetevi in difesa ed organizzate il tempo libero con cose piacevoli.

Toro

Cari Toro, sorridete alla vita, al mondo, alle tante cose belle che vi sono capitate e che ancora devono accadere, coccolati come siete dagli aspetti positivi.

La settimana prossima, ricca di opportunità, porta belle notizie. Potrete stringere nuove conoscenze ed entrare in ambienti diversi dal solito. Anche in amore potrete capitalizzare soddisfazioni o, magari, per chi la cerca, trovare l’anima gemella. Godetevi l’inizio del 2025.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è tra quelle che sono sospese. Venere e Saturno vi sono ostili e tutto diventa faticoso, anche le cose più facili si complicano da sole e potrete registrare una certa difficoltà nel comunicare.

Vanno meglio il lato finanziario e i programmi personali, magari mettete in essere i piani che accarezzate in silenzio da tempo. Potreste anche usare questo periodo per avviare qualche investimento o reperire nuove risorse per un nuovo progetto.

Cancro

Cari Cancro, affrontate la settimana con tanta determinazione, sarete sostenuti da Marte che è rientrato negli ultimi gradi del vostro segno. Impegnatevi e risolvete i vari intoppi che vi si presenteranno, sarà l’occasione di dimostrare chi siete, soprattutto in amore.

Riuscirete ad attrarre i vostri collaboratori grazie alla concreta praticità che dimostrerete. Bene il lavoro e lo studio; sarete pronti ad affrontare le sfide più complesse.

Leone

Cari Leone, la settimana è impegnativa, ma in senso positivo, vi sentirete energici e pronti anche per affrontare eventuali preoccupazioni che nelle settimane scorse avete evitato di risolvere.

Contate sia sul lavoro che sull’amore o lo studio, dove vivrete momenti di soddisfazione e passione. Sarete protagonisti indiscussi nella settimana, al centro dell’attenzione e vivrete di emozioni e sentimenti. Importante pianificate i prossimi passi che vorrete intraprendere con oculatezza.

Vergine

Cari Vergine, la settimana inizia senza grandi eventi, ma giovedì migliora, grazie a Mercurio amico. Potrete usare la vostra lucidità mentale per affrontare questioni nuove e a riflettere sulle relazioni d’amore.

Tante soddisfazioni in campo amoroso. Lavorate sulla collaborazione che in questa settimana potrebbe essere il vostro punto di forza. Buon momento per eventuali chiarimenti che avete procrastinato da troppo; risolvete tutto ciò che potete.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana impegnativa, per la terza decade. Marte quadrato vi toglie energie, vi sentirete strapazzati. Attenzione anche ai malanni stagionali, che potrebbero cogliervi di sorpresa. Vi sentirete attratti da questioni quotidiane.

Potrete risolvere le piccole noie giornaliere tra alti e bassi. Solo nel fine settimana respirerete aria di soddisfazione per il lavoro fatto. Migliore il versante lavorativo, dove dovrete gestire interessanti responsabilità.

Scorpione

Cari Scorpione, nella settimana avete sempre Venere che vi sostiene alla grande e sarete amorevoli e magnetici. Fissate obiettivi e progetti e cercate gli alleati giusti, in questo momento nessuno vi dirà di no. Benissimo il lavoro. In amore potete conquistare chi volete. Per coloro che hanno subito l’attacco dei mali stagionali, è il momento di riprendersi e dedicarsi ad un percorso di benessere e antistress. Consiglio della settimana: avanti tutta.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana sarete occupati a risolvere brillantemente questioni finanziarie, monetarie e di proprietà. Anche senza che le cerchiate vi si offriranno opportunità di cambiamenti a lungo termine, finanche acquisti di immobili.

Il fine settimana apparirà più pacifico, casalingo, da vivere in famiglia e con amici cari e, difatti, sarete il mattatore ammirato e ricercato. Non seminate gelosie, godetevi il consenso senza danni familiari.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana sembra divenire cerebrale. Mercurio nel segno vi porta ad elaborare continuamente strategie, a porvi domande e soluzioni.

Chi vi sta intorno, collaboratori, familiari, figli e amici, potrebbe sentirsi messo da parte e farvi arrivare molte lamentele nel quotidiano. Da giovedì migliora. Possibili ritorni di fiamma, che, impegnati come siete, potreste anche non percepire; alzate gli occhi ogni tanto e controllate l’ambiente.

Acquario

Cari Acquario, settimana con disturbi stagionali e piccole noie, ma anche tanti momenti positivi, alcune novità interessanti ed incontri piacevoli. Possibili spese impreviste per casa, per acquisti certamente necessari ma fuori dalla vostra organizzazione e questa cosa vi spaventa sempre un po’.

Intanto, sotto sotto, volete e sentite il bisogno impellente di cambiare qualcosa nella vostra vita, ma non è il periodo giusto, aspettate.

Pesci

Cari Pesci, Venere nel segno vi vuole teneri, mentre Marte passionali: che fare? Non è da voi essere esigenti con la vita, con la famiglia, con gli amici. Anzi, in genere, siete quelli delle retrovie, vi mettete di lato e fate passare gli altri, godendo dei successi altrui.

La settimana non passerà così, sentite una nuova determinazione, Mercurio vi dona ottima comunicazione. Avrete tante di occasioni da cogliere, agite con prontezza ed esprimete ciò che avete dentro.