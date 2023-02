Oroscopo dal 13 al 19 febbraio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la settimana che va dal 13 al 19 febbraio 2023. Il Sole si congiunge a Saturno in Acquario per poi entrare in Pesci il 18.

Venere e Nettuno si congiungeranno, sempre nel segno dei Pesci, quindi avremo una grande valenza acquariana, che nasconde le emozioni, inabissandole, per portarle, in primavera, alla luce del Sole.

Emotività è la parola chiave di questa settimana. Molti faranno sogni premonitori. Se è vero, come diceva qualcuno, che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, è anche vero che servono a stimolarci non a perdersi in essi.

Ariete

Cari Ariete, il cielo rende rosea la settimana con nuovi orizzonti e nuove opportunità, vi sentirete pieni di energia e di interessi. Mercurio non contrario, in aspetto positivo dal giorno 11, vi consentirà anche di capire cosa fare e cosa lasciare.

Anche il vostro umore risentirà di questa nuova stabilità, donandovi quella serenità che le passioni sussurrate da Giove nel segno non vi permettevano le scorse settimane. Cercate di non rispondere ad ogni sollecitazione mostrando i denti, anzi, andate dritti al sodo.

Toro

Cari Toro, nei prossimi giorni la carriera sarà al centro del vostro interesse, potrebbe essere un esame, un colloquio, purtroppo dovrete pazientare ancora un po’. Poi, dal 18, il Sole entra nei Pesci e si posiziona favorevolmente al vostro segno, donandovi la giusta dose di entusiasmo nel fare e nel dire.

Anzi, alcuni potrebbero essere coinvolti in un franco confronto, che appianerà vecchie ruggini. L’amore è dolce e romantico, grazie a Venere favorevole. L’intesa con il partner migliora.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore è la vostra forza migliore. Giove in sestile a Mercurio, vi dona una grande concentrazione sulle cose da fare. Dovrete solo stare un po’ attenti all’energia fisica che, con la quadratura del Sole dal 18 nei Pesci, rischia di farvi sentire tutto pesante.

Anche le vostre finanze stanno andando bene, regalandovi tante soddisfazioni e prospettive per il futuro. Guardate avanti con entusiasmo e ottimismo, a voi pensa comunque sempre Marte favorevolissimo.

Cancro

Cari Cancro, grazie al Sole, che il 18 entra nei Pesci, segno a voi favorevole, tutte quelle noie che vi hanno infastidito, in questa settimana si risolveranno piano piano. La parola d’ordine è agire. Anche nel quotidiano riuscirete a salvarvi sempre grazie a quel vostro sorriso incantatore.

Dal 16 qualcuno sarà in vena di fare chiarezza, esigendo risposte a dubbi ancora irrisolti. Il Sole nel vostro elemento, vi aiuterà a trovare nuove risposte a vecchi problemi. Dedicatevi alla cura degli affetti familiari.

Leone

Cari Leone, le questioni spinose vanno chiarite ora, dite la vostra senza esagerare con la vemenza, siate regali, non aggressivi. Mercurio opposto destabilizza le comunicazioni della prima decade, la quale potrebbe battibeccare in ufficio. Prudenza con le parole.

Per fortuna, dopo il 18, il Sole non sarà più opposto e sentirete di nuovo l’energia leonina scorrere nelle articolazioni, con tanta voglia di fare. La settimana vi invita a prendere di petto certe situazioni incresciose, ma sempre con il vostro innato savoir faire, dimostrando il vostro valore.

Vergine

Cari Vergine, è vero, è il momento di mettere ordine nella vostra vita, sia lavorativa che affettiva. Dall’11 Mercurio passerà nei Pesci, segno a voi opposto, facendovi ricadere nel loop della ricerca del dettaglio sbagliato, dell’errore. Ora, che lo facciate per voi, va bene, ma non coinvolgete nessuno, zittitevi, non fate sentire agli altri le vostre vibrazioni pessimistiche e tutto passerà velocemente.

Siate curiosi e creativi, cosa che vi sarà di grande aiuto nella vita di tutti i giorni, più positivi e pronti a credere in voi stessi e negli altri, ve ne verrà solo del bene.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio positivo vi regala autorevolezza per affrontare situazioni che stavate subendo, anche per quieto vivere. Tutta la vostra vita, professionale e familiare, grazie a Mercurio e alla Luna, sarà piena, gioiosa.

Giove, che infastidisce i nati della prima decade, con ritardi e sospesi, ma non privazioni, dall’11 non potrà più nulla. Avrete una logica speciale con idee e pensieri, non riuscendo ad impedire alle occasioni di cercarvi. Siate al passo con i tempi ed adattatevi alle novità che si presenteranno sulla vostra strada.

Scorpione

Cari Scorpione, in questa settimana il vostro alleato è il Sole, che comincia un trigono positivo per tutti voi e che durerà trenta giorni. Anche Venere in Pesci vi dona soddisfazioni nel privato. Mercoledì e giovedì la Luna vi rende magnetici e passionali.

Dal 16 non chiederete il permesso a nessuno e non vi farete condizionare dalle azioni degli altri. Strano a dirsi, in questa settimana imparerete a tenere a freno la lingua, dimenticando l’emotività, risponderete più avanti, visto che non dimenticate nulla. Tuttavia, chi vi ama saprà si accontentarsi.

Sagittario

Cari Sagittario, impegnati a limitare i danni di Marte ancora opposto, finalmente Mercurio vi dona chiarezza e acquisirete più fiducia in voi stessi. La Luna nel vostro segno vi regala delle belle giornate tra lunedì martedì. Rapporti e relazioni funzioneranno grazie sempre a Mercurio, che vi darà anche il coraggio di guardare avanti.

Condividere e coinvolgere, facendo partecipare chi vi sta intorno, vi sarà di conforto e d’aiuto. Giove rende la prima decade fortunata. Perché non rischiare qualche moneta al gioco? Per alcuni, c’è anche questo.

Capricorno

Cari Capricorno, le finanze sono al centro dei vostri pensieri anche perché Giove non vi lascia stare, vi innervosisce, vi infastidisce, vi sanziona. Molti di voi sono chiamati a discutere contratti di lavoro e di acquisto impegnativi, state attenti anche alle virgole, cosa che vi porta via tempo ed energie.

Soppesate ogni dettaglio, anche in ufficio con i colleghi. Il 16 è il giorno più bello della settimana, quando delle notizie improvvisamente utili nel lavoro, vi daranno un respiro di sollievo.

Acquario

Cari Acquario, Mercurio da questa settimana è un amico generoso, vi regala idee vincenti, successi sul luogo di lavoro, nuove iniziative. Belle le giornate da venerdì a domenica, grazie alla Luna nel vostro segno. Se potete recuperate un progetto accantonato, il giorno 16 potrebbero accadervi delle occasioni e concrete.

Dimenticate i momenti bui appena superati, pensate positivo. Se avete sofferto, ora è il momento di riprendere la vostra vita in mano e quello per cui avete aspramente lottato e che vi ha portato ad essere così come siete.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è romantica, intima. Grazie a Venere sarete affascinanti e farete colpo, così da vivere intensi momenti di passione. Sul lavoro il giorno 15, Venere si congiungerà a Nettuno nel vostro segno, cosa che farà anche il Sole il 18. Dalle stelle per voi tanti regali di compleanno.

Vi sentirete creature della luce e l’energia che emettete coinvolgerà ogni aspetto della vostra vita, facendovi anche lottare per riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi siete prefissati. Parola d’ordine è non arrendersi e dare tempo al tempo. Avrete anche ottimi momenti per riflettere su ciò che desiderate veramente.