Oroscopo dal 13 al 19 aprile 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana da lunedì 13 a domenica 19 aprile 2026 ci preannuncia una svolta che avverrà alla fine del mese, ogni segno si sentirà emotivamente coinvolto, a diversi titoli, in lotta interna se non anche pratica, dove si sa che le decisioni sono ormai prese, ma ancora non hanno prodotto effetto.

La parola d’ordine è adattare sé stessi all’andamento della settimana, senza accelerare o frenare.

I segni d’acqua sono tra i più fortunati, sapranno trovare la forza di non fare nulla, così eviteranno errori.

I segni di terra passeranno la settimana a organizzare le cose concretamente, scegliendo solo rispetto all’interesse personale.

I segni di fuoco si trincereranno sulle emozioni, difendendo la parte emotiva della propria vita sentimentale.

I segni d’aria raccoglieranno le opportunità maggiori, un po’ per fortuna un po’ per opportunismo, poiché non dicono mai di no a nessuno.

Ariete

Cari Ariete, con Marte nel segno avete voglia di vivere in maniera esagerata, senza confini o remore. Il lavoro vi interessa poco, attenzione a non fare l’errore di accumulare documenti e ritardi, peserebbero nel fine settimana in modo esagerato; imponetevi di considerare ogni opzione prima di agire.

Mercoledì Marte vi offrirà un amore e i single non riusciranno a resistere. Giovedì Mercurio porterà notizie interessanti sul denaro o per somme che finalmente arriveranno.

Le dinamiche di coppia dove le fratture sono più evidenti venerdì troveranno una risoluzione finale complicata ma necessaria; qualcuno potrebbe scoprire tradimenti o essere scoperto in flagrante.

Toro

Cari Toro, in questa settimana così atipica dovrete reinventarvi, essere persone nuove e dovrete muovervi con discrezione, senza farvi notare. Naturalmente, vi sentirete disorientati senza il vostro modus operandi fatto di eleganza e gentilezza.

Fate vostro un atteggiamento più spigliato, non fatevi motivare dall’entusiasmo che vi procurano le nuove battaglie.

Giovedì è una giornata complicata, non dovete farvi coinvolgere dalle negatività più del necessario, senza far affiorare fatica o nervosismo. Più fortunate da gestire sono le questioni economiche, i vostri affari avranno bisogno di particolari cure e, se lo farete, il momento saprà ricompensarvi adeguatamente.

In famiglia sabato sarete subissati di richieste; il desiderio di fare marcia indietro per evitare multiple polemiche è reale, salvaguardate l’umore.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana per voi è imprevedibile. In preparazione ai prossimi sconvolgimenti di fine mese, sentite dentro di voi il desiderio di cambiamento e di lasciare il vecchio e avvertite il bisogno di nuovo, che sia lavoro, amore, casa, insomma, una nuova vita. La difficoltà insita in questi giorni, semmai, è proprio quella di non esagerare, di essere oculati nel prendere le decisioni, visto che nel fare cambiamenti non vi ferma nessuno.

Sul lavoro ci sono tante occasioni che risvegliano i desideri e vi coinvolgono a fare di tutto e anche di più; è il momento di rivedere vecchi progetti messi da parte in tempi ostili, è ora il periodo adatto per portarli a termine e trarne un guadagno.

Probabilmente non vi sentirete soddisfatti e cercherete nuovi obiettivi e programmi da fare vostri, di guardare al futuro. Giovedì potreste avere un colpo di fortuna in famiglia e risolvere una questione annosa.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è faticosa con alcuni sensi di colpa che, riaffiorando, produrranno un umore tendente al grigio; naturalmente non dovete abbattervi, affidatevi alla vostra intuizione per evitare situazioni spiacevoli.

Marte cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote, ma voi non fatevi coinvolgere da rimbrotti e parole taglienti, siate accoglienti e positivi come da vostra indole.

A inizio settimana in famiglia sarà necessario qualche chiarimento e la fiducia è un’opzione assente. Martedì le coppie consolidate affronteranno questioni positive grazie a una ripresa economica.

Attenzione anche ai malanni di stagione e agli sforzi fisici che nella settimana sono fortemente sconsigliati, preferite una guida serena e nessun litigio per questioni di principio.

Leone

Cari Leone, la settimana è bella, con tante opportunità, grazie a Marte e ai pianeti lenti in un segno amico siete sereni, vi sentite alla grande e affrontate le cose con forza e buon umore.

Riuscirete a reinventarvi nel modo giusto, cogliendo occasioni e intuizioni per essere persone solari e gestire in modo giusto le vostre qualità. Venere ostile mette i bastoni tra le ruote alle coppie con problemi e fa maturare quelle consolidate, il pericolo di sentirsi non compresi in amore è reale.

Giovedì è possibile un contrattempo sul lavoro, sarà utile anche fidarsi del dialogo, senza prevaricare. In questo periodo è importante che non diventiate egocentrici o rigidi nel cercare conferme. Con gli altri colleghi, amici, parenti e collaboratori è necessario puntare sulla fiducia e non sulla capacità di imporsi, anche quando avete ragione.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è positiva, come da tanto tempo non capitava. Attratti dalla realizzazione di fatti quotidiani piccoli ma molto utili e, soprattutto, pratici, economici e professionali vi sentirete soddisfatti a livello personale.

Ogni giorno potrete dire di essere coinvolti con collaboratori, soci e sottoposti, vi mostrerete disponibili e concenti su progetti o occasioni che avevate messo da parte.

Martedì qualche tensione di pareri opposti non dovrà guastarvi l’umore, anzi, prendetela come occasione di stimolo per dialogare anche con chi proprio non vi apprezza. Se userete il vostro fascino con Venere positiva e aperti al dialogo saprete resistere alla tentazione di alzare la voce e supererete il momento.

Per coloro che nelle settimane precedenti hanno avuto momenti di difficoltà economica è arrivato il momento del riscatto e ci saranno nuovi modi di guadagno; chi è sotto contratto pubblico o privato avrà belle notizie.

Bilancia

Cari Bilancia, dovrete cogliere l’opportunità di essere o diventare persone nuove. La settimana inizia con una crescita professionale e il superamento di ostacoli che da tempo non vi facevano dormire sonni tranquilli.

Ascoltate il vociare dei colleghi, le notizie vi arrivano all’improvviso, senza che le cerchiate, ma considerarle, valutarle e usarle sarà la vostra fortuna. Affari che non avete ben capito nei tempi andati iniziano finalmente ad avere un valore umano e fattoriale nella vostra vita, permettendovi di vedere più chiaramente la direzione da prendere.

Per l’amore fidatevi del vostro cuore e siate comprensivi con la persona amata che da tempo vi supporta senza chiedervi nulla in cambio. Siate generosi, un piccolo regalo, una serata soli, tante coccole da dare. Giovedì è la giornata più adatta per progetti o domande da presentare o per vendere o acquistare beni immobili.

Scorpione

Cari Scorpione, la prossima settimana dovrete fare uno sforzo enorme per adattarvi, cogliere delle nuove opportunità, uscire dalla quotidianità con incontri importanti e riconversioni personali. Con la persona amata potrete vivere momenti di grande armonia sul piano emotivo.

Giovedì, bisogna dirlo, è carico di ostilità da non cogliere assolutamente, dovete solo stemperare le divergenze con un collaboratore o con il datore di lavoro. Difendetevi da possibili attacchi personali senza preconcetti e senza giungere a conclusioni affrettate perché, al momento, siete esasperati dai pochi risultati.

Per fortuna, potete contare su una mente lucida che vi aiuterà a prendere decisioni giuste. Tutto migliora nel fine settimana, la Luna amica vi darà voglia di amare ed essere amati.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana chiede anche a voi di reinventarvi e di adattarvi alle nuove situazioni che stanno per accadere. Il periodo non è brutto, anzi, porta occasioni, proposte e anche entrate impreviste che vi fanno sempre piacere.

In ambito professionale siete veramente ruggenti e volete sfondare, dimostrare le vostre capacità e avere la vostra bella fetta di soddisfazioni, anche se sarà difficile gestire le dinamiche con le persone.

Comunque, sentirvi addosso la necessità di adattarvi, di essere diplomatici e concreti non è facile, potreste andare fuori le righe e mostrare la vostra frustrazione. In famiglia sarete richiamati per l’assenza e per esprimere almeno opinioni e posizioni; ricordatevi di riallacciate i rapporti con tutti.

Il fine settimana sarà sereno se rimarrete pacifici e senza troppe pretese. Godetevi le serate serene con chi amate.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi chiede molto inizialmente, anche se poi migliora nel fine settimana, il comandamento è riprendere in mano la vostra vita, con maggiore determinazione.

Martedì è la giornata adatta per trovare le soluzioni migliori e volgerle a vostro favore. Attenti alla burocrazia, prima di firmare qualunque cosa leggete bene, anzi, benissimo, non tralasciate nulla negli accordi che fate e non date nulla per scontato.

Gli imprevisti nelle spese saranno all’ordine del giorno in questa settimana, armatevi di pazienza e non esagerate nel rapporto di coppia, nemmeno lì date nulla per scontato.

Chi vive situazioni in difficoltà, soprattutto quelle amorose, potrà dare la spinta definitiva a un rapporto che non riconosce più come autentico, con tutti i nessi e connessi possibili. Nel fine settimana migliora tutto.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è concreta e la vivrete con il desiderio spasmodico di rimettere ordine negli affetti, nel lavoro, nelle amicizie, senza farvi sopraffare dall’ansia.

Tante le situazioni delicate che state vivendo e vi assale spesso l’insicurezza, la paura di non farcela, di non riuscire a gestire gli impegni e di deludere chi crede in voi.

Il lato professionale richiede, in verità, lavoro, più strategia e meno impulsività da parte vostra; non mettetevi a gridare, come al solito, la verità ai quattro venti anche se nessuno la vuole sentire.

Non dite tutto quello che pensate a chiunque e ovunque; questa settimana sarà necessario dare voce alla parte più metodica e diplomatica che alberga dentro di voi. In amore il comandamento è divertirsi, essere spensierati senza pensare al domani, basta che vi piaccia e vi sentiate al sicuro.

Pesci

Cari Pesci, in settimana bisogna capire come cogliere le nuove opportunità, è necessario riprendere la vostra vita con determinazione, progettare un viaggio, aprirvi all’amore, andare a convivere, acquistare un immobile.

Giovedì è una giornata di confronto con un collega che da tempo non accetta il vostro modo di essere; pazientate e siate diplomatici.

In amore va meglio e amare ed essere amati è finalmente una realtà. Venere ostile vi rende esitanti nell’approccio, siate sinceri e non vi nascondete di fronte alle richieste di chi vi sta accanto. Venerdì è una giornata da vivere in compagnia di persone appena conosciute col desiderio di socializzare. Fine settimana da trascorrere con serenità, in compagnia di un buon libro o un bel film.