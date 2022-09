Oroscopo dal 12 al 18 settembre 2022

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni da lunedì 12 a domenica 18 settembre. La settimana si presenta con una calma apparente, che fa quasi spettacolo, raramente il cielo astrologico forma così pochi aspetti sostanziali.

Ci sono quelli stagionali, di cui abbiamo già parlato. La Luna è nella sua fase calante e passa dall’Ariete, in congiunzione a Giove, al Cancro, in trigono a Nettuno, ed è quadrata a Mercurio. Tutti i Pianeti lenti sono retrogradi, anche Mercurio, che lento non è; questo vuol dire che essi scavano nel nostro profondo, portando alla luce la voglia di cambiamenti, le insoddisfazioni più forti, i progetti messi da parte.

Il cielo si sta preparando a grandi eventi dalla metà di ottobre e ne avremo un’avvisaglia dal 23 settembre. Il consiglio: facciamo chiarezza sulle nostre aspettative, in modo che al cambio dei pianeti potremmo cogliere le occasioni al volo.

Aspetti importanti della settimana

Il 12 settembre la Luna in sestile a Marte dona determinazione ai segni di fuoco.

Il 13 settembre una quadratura della Luna con Plutone offrirà qualche succulento scandalo.

Il 14 settembre la società e il mondo femminile saranno alla ribalta, l’universo in rosa potrà far sentire la propria voce.

Il 15 settembre è un giorno di alleanze e patti rinnovati.

Il 16 settembre dobbiamo prestare tutti attenzione, il modo migliore per non far scoppiare risse e malcontenti è l’uso delle parole, grazie a Mercurio unico pianeta in buon aspetto.

Il 17 settembre è un buon giorno per chiamare un amico, fare pulizie nei cassetti, liberarsi di ricordi tossici.

Il 18 settembre è un giorno dove si è inclini a spendere; quindi, se volete un regalo fatevi accompagnare, se non volete trovarvi in bolletta, non recatevi con nessuno ai centri commerciali, magari datevi malati.

Ariete

Per voi giornate davvero intense, sarete chiamati a prendere una decisione importante, fatelo con serenità, le emozioni e le sensazioni positive vi colpiranno con vigore. Recuperate quei rapporti che con il vostro caratteraccio avete incrinato nel tempo; inoltre, potrete tranquillamente seminare per il futuro.

Se vi organizzate, in questa e nelle prossime settimane, avrete la possibilità di realizzare uno o più di quelli che sono i vostri sogni nel cassetto. Il giorno 16, con la quadratura tra Marte e Venere, lasciate fare agli altri, anche se non condividete.

Toro

Per voi la settimana è sottotono, in famiglia sono possibili litigi e screzi, meglio stare in solitaria. Con il partner, con un collega o un venditore, prestate attenzione a chi e a cosa vi sta intorno. Meglio il fine settimana, magari fate shopping.

Attenzione alle parole il giorno 16; tanta voglia di fare da parte vostra finirà con il far innervosire qualcuno; dunque, siate diplomatici e trovate piccoli compromessi, anche perché opporsi vi renderebbe invisi e apparirebbe senza senso o addirittura fuori luogo.

Gemelli

La settimana ha molto da dirvi, cogliete le occasioni giuste, per venire a capo di un affare sbagliato. Con l’amore, finalmente, tutto bene. Ogni situazione migliorerà. Sogni sereni nel corso della settimana, anche nell’ambito lavorativo, ma grazie alla capacità di concentrazione e riflessione trascorrerete giornate tranquille.

Circondatevi di persone sincere, eliminate quelle tossiche. Intorno al 18 settembre, grazie alla congiunzione di Sole e Mercurio, una notizia vi chiarirà un segreto e sarà tanto illuminante da farvi comprendere lati della vostra vita ancora oscuri.

Cancro

È la settimana delle lezioni di vita, l’amore sarà nell’aria, catturerete la vostra metà; chi è innamorato consoliderà, dopo tanto tempo, il rapporto. Soldi in entrata, ma, per vederli sarà necessario non spenderli. È possibile un contratto o un affare, ma solo se sarete attenti e circospetti.

Il lavoro è in netta ripresa, la salute è da revisionare. I buoni propositi sembrano essere all’orizzonte. Avrete voglia di capire che le vostre parole non sono mai inutili o poco importanti, brillerete per l’originalità intorno all’12.

Leone

La settimana si presenta così così e vi farà stancare moltissimo. In famiglia tutto ok, nel lavoro o nello studio potrebbe esserci chi avvertirà un calo psicologico, cercate di non abbattervi. Marte, che è dalla vostra parte e a voi propizio, vi aiuterà a guardare verso il futuro prossimo.

Prestate un po’ di attenzione dal 12 al 16 settembre, quando Urano e Nettuno potrebbero donarvi un cambiamento improvviso e insperato, facendovi confondere. Grazie a Plutone sentirete prepotentemente le passioni, cosa che non vi dispiace mai.

Vergine

Questa settimana vi regala fortuna, vedrete arrivare della posta o del denaro che tanto aspettavate. Vi rimetterete in forma? Forse sì. Anche le coppie sposate o conviventi potrebbero ritrovarsi di fronte ad una scelta. Le novità potreste viverle con ansia e vi peseranno.

Non mancheranno, tuttavia, piccoli momenti di tensione il 18 settembre, quando Giove e Mercurio si scontreranno, ma i tempi sono brevissimi. Il 16, invece, la forza vitale del Sole potrebbe venire meno o farvi litigare con quelle approssimazioni che nemmeno il vostro carattere calmo riuscirà a gestire.

Bilancia

In questa settimana la fortuna vi aiuterà a concludere ogni cosa, consolidando dei risultati. Nel lavoro non dipendete da nessuno. La creatività sarà stellare. Una carica non indifferente di energie potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, vi ritroverete con forze rinnovate, che vi permetteranno di trascorrere la settimana serenamente.

Allontanare le persone negative vi aiuterà a mantenere alto l’umore. Il giorno 16, tensioni tra voi e chi amate, tuttavia, non durerà molto, il fine settimana sarà tranquillo e sereno.

Scorpione

Vi attende una settimana senza noie, procederete con calma, ottenendo un dialogo pacato, che vi aiuterà a rinsaldare i legami. Queste giornate vanno sfruttate con grande oculatezza, potrete avere qualche cambiamento nel lavoro o nello studio, ci sono tante energie e sensazioni positive, di certo avrete la possibilità di raggiungere alcuni dei vari obiettivi che vi siete prefissati. Intorno al 16, le incomprensioni e i malintesi porteranno tensione, ma vi basterà evitare confronti per risolvere.

Sagittario

Cari amici, nel weekend cercate di non strafare, siete molto delicati in questo periodo dell’anno e anche Marte non vi aiuta di certo nel suo lungo passaggio nei Gemelli. Questa settimana di settembre potrebbe non essere quella sperata nei giorni precedenti.

Qualche nota di stress potrebbe fare capolino nel corso delle prossime giornate, rischiando di far breccia nell’autostima del Sagittario. Muovetevi per proteggere le cose che amate, tenetevi lontani da tensioni e scontri il 18. Nutritevi di ottimismo, che è parte di voi, e rimboccatevi le maniche.

Capricorno

Chi sta sperando in un esito positivo o chi, invece, è in attesa di risposte o conferme, eviti di aspettare in questa settimana. Problemi in famiglia nei giorni compresi tra lunedì 12 e domenica 18 settembre. Ottimo giorno il 19, quando il Sole illuminerà l’oscuro Plutone con la sua forza.

E nonostante vi sia chi esigerà sempre e comunque chiarezza, ecco che voi sarete capaci di un coraggio eccezionale, riuscendo a dire sempre la verità, senza bisogno di ricorrere ad espedienti o soluzioni. L’autunno vi attende con grandi stelle.

Acquario

La salute prima di ogni cosa, non abusate di cibo poco sano. Per fortuna vi terrete lontano dalle fonti di stress e dalle situazioni negative. Analizzate le persone intorno a voi e selezionate solo quelle in grado di portare gioia e serenità nella vostra vita.

In questo mese avrete a che fare con un Mercurio che rimanda e che ha bisogno di rivedere la progettualità, insomma idee e pensieri non vi saranno troppo d’aiuto, piuttosto vivete step by step, ci saranno tempi migliori.

Pesci

La settimana è intensa, le attività che avevate sospeso tempo fa andranno a gonfie vele. L’amore sarà bello per le coppie, mentre i single potranno fare colpo. Positivo anche l’ambito economico e lavorativo. Nonostante le opposizioni tra Giove e Mercurio del 18 settembre, si tratterà di semplici assestamenti di certe posizioni, di piccoli confronti. Questa settimana comincerà con un’energia speciale, per sopportare Venere in opposizione con le sue richieste di gentilezza in varie occasioni. Dovrete anche imparare a reagire con concretezza quando servirà.