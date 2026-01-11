Oroscopo dal 12 al 18 gennaio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Ecco le previsioni da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026.

La posizione dei pianeti invita ogni segno a una introspettiva profonda, a chiedersi come vogliamo il futuro e cosa bisogna realizzare per crescere il nostro lato umano.

I più sostenuti sono sicuramente i segni di terra, anche se, presi come sono dalle realizzazioni materiali dell’esistenza, spesso perdono il senso finale delle loro azioni sul lato più profondo dei rapporti umani.

I segni d’aria vivono momenti intensi, dove tutto ha uno scopo, e sono chiamati a profonde prese di coscienza. I segni d’acqua si muovono su molteplici aspetti positivi, solo per il Cancro un possibile calo di energie per l’opposizione del Sole. I segni di fuoco sono in una fase meditativa e, spesso, si sottrarranno alle responsabilità.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi chiede di non agire mai in modo impulsivo, anzi, di cambiare approccio alla vita e di rispettare le opinioni di partner, colleghi, amici e parenti. Per salvaguardare la vostra salute è bene fare i controlli annuali e, magari, approfondire quel particolare dolorino che non va via.

Mercoledì 14 molti di voi dovranno fare una scelta ineluttabile, mentre sabato 17 riceverete una risposta affermativa per il lavoro.

Anche se la settimana è meditativa, dovrete agire e fare azioni concrete con prudenza e coraggio ogni volta che se ne presenta l’occasione. Chi cerca l’amore potrebbe avere interessanti incontri che infiammano ma non superano il breve periodo e rischiano di non essere duraturi. Aspettate: il meglio deve ancora venire.

Toro

Cari Toro, la settimana vi farà sentire forte il bisogno di stabilità e gesti che dimostrino affidabilità. Le possibilità ci sono tutte per voi, raccoglierete successi duraturi. Già lunedì 12 vi offre una bella opportunità e venerdì 16 aumenta la liquidità economica con entrate in più da gestire.

Se siete indecisi da un po’ se chiedere aiuto a qualcuno del passato o che non avete visto recentemente, non siate così in crisi, provateci, potrebbe essere una mossa positiva. Qualcosa nella vostra routine va rivista, non dimenticate gli affetti, i rapporti umani e la famiglia, non è detto che debbano sempre aspettare i vostri tempi.

Per chi di voi è in cerca di un amore stabile un incontro inizia con grandi aspettative nel fine settimana, forse non sarà un exploit, ma i sentimenti sono buoni.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana ha grossi problemi di comunicazione, possibili malintesi per questioni mai chiarite, con amici e colleghi, concentratevi sulle cose che sapete vanno modificate o meglio gestiste. Martedì 13 potete contare su un’opportunità interessante in famiglia, una scelta rimandata diventerà attuabile.

Giovedì 15 finalmente raggiungerete un accordo economico, con piccoli passi alla fine riuscirete ad avere ragione di questa settimana spinosa, ma non da dimenticare. Non fatevi influenzare dal pessimismo, bisogna che riflettiate e chiariate i vostri punti di vista, senza ambiguità e mezze bugie.

Plutone e la Luna Nuova nel fine settimana vi offrono una pausa serena di cui approfittare, organizzate un’uscita serena o una piccola gita, la presenza di amici sinceri sarà di conforto.

Cancro

Cari Cancro, diciamolo subito, in settimana potrete contare sempre sulla presenza positiva di Giove, che vi sosterrà ancora per molti mesi. Il Sole opposto in Capricorno, come ogni anno in questo periodo, vi fa subire un calo emotivo o energetico, non vi sentite compresi e i dubbi e le paure ritornano, piccole angosce ed ansietà che nascono nel vostro io interiore ritornano a infastidirvi e vi sembra di ripiombare nell’ansia.

Per fortuna, tante dimostrazioni di affetto, amicizia e stima vi aiuteranno a ritrovare voi stessi e, grazie a Giove, le nubi scompariranno. Mercoledì 14 chiarirete una questione legata all’ambiente di lavoro o agli immobili. Domenica 18 potrete contare su un’intuizione nella gestione del vostro denaro. Troppo altruisti rischiate spesso di sacrificarvi; è il momento di crearsi una zona limite.

Leone

Cari Leone, in settimana sentirete fortemente il bisogno di affetto e di chi ve lo dimostra, le coppie dovranno evitare atteggiamenti orgogliosi e favorire la comunicazione e l’empatia.

Contrariamente al solito eviterete responsabilità e incombenze, alla fine della settimana vi troverete con ritardi, imprevisti e qualche bolletta non pagata. Martedì 13 c’è una bella occasione di mettervi in mostra con idee vincenti, venerdì 16 avrete il ritorno positivo di un progetto a cui avete lavorato a lungo e che comporta un ritorno economico.

L’amore, per chi lo cerca, vive di momenti importanti e decisivi, il dialogo rimane la vostra arma migliore, vi chiarisce e vi rende affascinanti. Gestite i vostri desideri su ciò che volete veramente.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana vi concentrerete su cose e discorsi che avete rimandato per paura di perdere il vostro equilibrio. Naturalmente, affrontare le proprie paure comporta stress mentale e riprendere in mano l’autonomia decisionale, che, a volte, per quieto vivere, affidate ad altri, e determina forza di volontà e impegno.

Lunedì 12 inizia proprio così, con una decisione sul lavoro che rimandavate da tempo; sarà necessario determinare bene i confini e i limiti altrui, fatelo con rispetto ma determinazione.

Giovedì 15 prendete posizione invece per un’azione economica che salvaguardi il vostro futuro e, soprattutto, il conto corrente, messo a rischio da azioni altrui sconsiderate. Venerdì potreste accorgervi di un piccolo errore e dovrete porvi rimedio, magari una mail mandata male, una firma non convalidata, cose così, da rimediare.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana richiede equilibrio e sincerità, siete chiamati a chiarire incomprensioni e a fare chiarezza in ambito lavorativo. Soprattutto chi insegue l’amore è sotto una lente d’ingrandimento, la ricerca di un coinvolgimento emotivo valido e non di sentimenti temporanei vi sovraccarica e la mancanza di una stabilità emotiva blocca molti bilancini, che, senza amore, non riescono a vedersi.

Martedì 13 un confronto esplicativo avrà ricadute positive su molti aspetti della vostra vita sociale; al momento le ostilità dei pianeti in Capricorno interessano i nati nella seconda decade rendendo le scelte faticose. Plutone rimane l’alleato più fattivo e propositivo che, dal di dentro della vostra psiche, vi appoggia e vi regala soluzioni strane ma valide. Sabato 17 porta più soluzioni pratiche, legate a questioni economiche: agite con fermezza e privilegiate l’iniziativa personale, aspetto che vi aiuterà a sentirvi più leggeri e motivati.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana ha momenti di profonda emozione, fatti mai chiariti verranno risolti e alcuni segreti svelati, la cosa vi aprirà un mondo di spiegazioni e vi farà chiudere con il passato. Mercoledì 13 ci sarà una svolta per una decisione che finalmente sarete sicuri di poter prendere e che vi toglierà un peso dal cuore.

Sabato 17 c’è un’opportunità di lavoro, oppure un progetto che si concretizza, portando interessanti risvolti economici. La settimana vi chiede un profondo cambiamento nella vita e nelle decisioni future; bisogna che rafforziate la direzione da dare al campo lavorativo o d’intervento familiare. I single in cerca dell’amore o solo della passione faranno meglio a comportarsi in modo maturo e rispettoso dell’altro.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è delicata, dosate energie, non fatevi coinvolgere da sollecitazioni esterne, che hanno solo voglia di destabilizzarvi o creare scompiglio. Potreste sentirvi vulnerabili rispetto alle discussioni o a confronti accesi; di carattere siete gioiosi e ottimisti, le animosità sbattute in pieno viso vi creano problemi e, spesso, non sapete rispondere all’impatto.

Nella settimana avrete bisogno di decisioni rapide e scelte pratiche; lunedì 12 fatevi coinvolgere da un’iniziativa legata allo studio o che proviene da luoghi lontani. Giovedì 15 sarà positivo sul piano economico, con entrate extra. Pianificate il vostro tempo a medio termine. Plutone vi sussurra le cose da fare, anche se i metodi non sono molto trasparenti. I single cercano l’amore e si sentono stimolanti solo dall’attrazione emotiva.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana risente dei numerosi pianeti nel segno, tanto che penserete solo alle responsabilità e a fare scelte utili. Già martedì 13 dovrete prendere una decisione sul lavoro, che va a gonfie vele, ma necessita di opportune indicazioni per il prossimo futuro.

Venerdì 16 ha in serbo una grossa conferma per le vostre entrate, agite con disciplina e finalmente potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro. Il momento potrebbe portarvi a scegliere ulteriori incarichi con altre responsabilità, valutate bene, tra un mese potreste trovarvi sovraccaricati e con il rischio di perdere credibilità, fate attenzione.

Giovedì 15 vi concederete – o è meglio se lo farete – una pausa da cui ne uscirete rinfrancati e sereni, pause rigeneranti. Da questa settimana è giusto trarne grandi prospettive e visibilità. Anche in amore, ascoltate la persona del cuore e fatevi coinvolgere dai sentimenti in maniera totalizzante.

Acquario

Cari Acquario, durante la settimana sentirete il bisogno di spazio personale, chiarendo bene il limite tra voi e gli altri, anche perché sarete troppo impegnati a bilanciare spese, impegni pratici e qualche noiosa incombenza per interessarvi delle problematiche altrui. Vi servirete di interessanti intuizioni.

Mercoledì 14 potrete contare su un confronto stimolante con una persona a voi ostile, non fomentate il contrasto, anzi, analizzate il pensiero dell’altro, vi offrirà spunti di riflessioni. Sabato 17 otterrete una soluzione pratica su di un progetto o di una spesa che fino ad ora non avete potuto programmare.

Il momento è propizio per rinnovare la forma fisica, iscriversi in palestra, fare esercizi o semplicemente regalarvi un percorso in una SPA. Rafforzare la salute è sempre una scelta vincente.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana il vostro interesse è incentrato sulla vostra relazione, l’amore rimane ancora l’argomento principale su sui siete concentrati. Chi è già impegnato in una coppia collaudata sentirà il bisogno di pensare al futuro e costruire un progetto valido, che sia un figlio, una convivenza, un acquisto condiviso, rimodernare casa.

Lunedì 12 dovrete curare aspetti di natura finanziaria, poiché alcuni affari richiedono una nuova direzione economica o una riflessione approfondita tra entrate e spese.

Venerdì 16 riceverete una positiva conferma delle scelte legate a un progetto lavorativo. Nel fine settimana una ventata goliardica ricca di stimoli vi farà partecipare con entusiasmo a qualche festa o incontro amicale. In tutto ciò, non vi dimenticate di pianificare l’agenda lavorativa per le prossime settimane, vi sarà molto utile.