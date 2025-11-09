Oroscopo dal 10 al 16 novembre 2025

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 10 a domenica 16 novembre 2025.

Momento magico per i segni d’acqua, qualche complicazione sentimentale per i segni di terra, lavoro a gonfie vele per i segni d’aria, in una fase di riflessione sul futuro per i segni di fuoco.

Ariete

Cari Ariete, in settimana dovrete ragionare per forza su questioni importanti e aggirare un ostacolo che da qualche tempo vi limita. Anche se non è proprio nelle vostre corde, usate prudenza, riflette e non agite d’impulso.

Dividete i vostri tempi con cose utili e pratiche, che possono portarvi un riscontro positivo e immediato, riuscirete a resistere alla noia di stare al palo per alcune situazioni, compreso il campo amoroso. Accettate un lavoro che vi viene offerto e che vi procurerebbe delle entrate extra. Martedì è il momento più fortunato della settimana.

Toro

Cari Toro, settimana con tante belle prospettive, il lavoro va a gonfie vele. Subirete un incontro – scontro che da tempo evitate, mantenete la calma e non fatevi prendere dalla collera.

Martedì è la giornata ideale comunicare e presentare domande o progetti. Sforzatevi di concedervi qualche bel momento sociale per stare con amici e la persona del cuore. Potete anche farvi qualche coccola di cui avete veramente bisogno per restare in forma.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è adatta per tutti i tipi di affari, contratti, trattative, mentre venerdì è il momento migliore per presentare una nuova idea di collaborazione.

Venere e Mercurio ostili al vostro segno, vi ostacolano nei rapporti interpersonali, rendendovi poco pazienti e interessati all’empatia. Sarà meglio dedicarsi alle cose scritte e legali, senza affidarsi a pseudo amici o conoscenti, che vi indirizzerebbero verso aspetti poco chiari.

Fate le cose seguendo le regole e tutto andrà bene. Favorite le attività digitali e i nuovi lavori con l’intelligenza artificiale, che per i giovani Gemelli rappresenta un futuro percorribile e pieno di successi.

Cancro

Cari Cancro, la settimana, grazie a un aspetto positivo dei pianeti lenti, vi regala momenti di grande gioia, opportunità e scelte da cui dipende tutto il vostro futuro. Giovedì è eccezionale per avviare un nuovo contratto.

In questo periodo non accontentatevi del poco o della semplice sensazione di benessere, chiedete di più in tutti i campi della vostra vita e anche se siete soddisfatti consolidate fortemente quanto avete, il futuro lo dovete scegliere ora. Consiglio: risparmiate, non spendete tutto solo perché il denaro arriva, una piccola somma da parte è l’idea giusta.

Leone

Cari Leone, la settimana è fatta di imprevisti, dovrete costantemente rivedere gli impegni personali e di lavoro; non vuole dire che le cose vanno male, solo che anche le notizie positive che vi arriveranno vi costringeranno a modificare le giornate.

Possibili litigi e baruffe in amore, Venere non vi rende gentili e spesso farete pagare alla persona amata lo scotto del periodo turbolento, fatevi perdonare.

La giornata di martedì è impegnativa sul fronte decisionale e forse avrete poco tempo per fare la cosa giusta, ma il vostro istinto saprà guidarvi e assistervi e farvi superare ogni ostacolo.

Vergine

Cari Vergine, nella prossima settimana è necessario sapere quando stare zitti e quando non parlare. Mercurio ostile insegna a non affrontare alcun argomento difficile o controverso con chicchessia, amici, parenti, amori; il pericolo è litigare anche con il pesce rosso.

Siate assolutamente rigorosi, nei fatti, nelle parole, nei commenti, sul lavoro, negli accadimenti familiari, dove le parole pesano come macigni. Onestà, trasparenza e comprensione siano le armi con cui affrontare le ore della settimana e vedrete che alla fine tutto questo lavoro vi tornerà utile e vi ripagherà ampiamente.

Giovedì è la giornata giusta per dare ordine ai vostri progetti, dividendoli in realizzabili a breve o a lunga scadenza.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è dinamica, piena di lavoro, appuntamenti, proposte obiettivi su più fronti e su ognuno riuscite a mantenervi al meglio. Sarete sollecitati su tutti i lati, lavorativi, professionali, sociali. Anche gli amici vi chiederanno aiuto e sostegno e non è da voi abbandonarli.

Condividendo idee con persone di rilievo riuscirete a racimolare delle entrate extra, che vi lasceranno piacevolmente sorpresi. Nella settimana la giornata di mercoledì è la più propizia per impegnarsi, stringere un accordo, firmare un contratto, tutte cose utili per il futuro e consolidare le vostre aspettative, anche in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è una delle più importanti dell’anno che sta per finire, trattatela con cura e prendete quanto di buono e interessante vi lascerà, dovete solo seguirla e acconsentire al cammino che vi indicherà.

Martedì è il momento migliore per fare delle scelte, chiarire tutti i punti più oscuri di uno più progetti che avete in mente o posto in essere. Domenica potrete togliervi dal giogo di una promessa, di un debito che da tempo vi pesava sul cuore e non vi permetteva di guardare serenamente al futuro. Insomma, diciamo che la settimana prossima è per voi un inno al cambiamento, alle cose nuove con coraggio.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana interessante grazie a un Mercurio positivo che vi permette di essere al meglio della vostra personalità, sarete e vi sentirete ottimisti, amicali, giocherelloni e accoglienti, rinforzerete, insomma, quella parte di voi che è la più vera, la più autentica.

Agirete sempre nel modo giusto, ma, cosa ancora più importante, sentirete dentro di voi essere nel giusto e di fare la cosa giusta al momento adatto. Questa consapevolezza alleggerirà tutte quelle pesantezze che da un po’ vi trascinate dietro; evitate in tutta questa leggerezza di essere troppo espressivi, cioè di ferire i sentimenti.

La giornata di giovedì vi sarà utile per i vostri impegni. Anche l’amore va a gonfie vele e contribuisce al vostro benessere.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana non è semplice, porta tensioni familiari, aspetti decisamente pratici o logistici, piccole riparazioni, contrattempi che, alla fine, possono anche logorare. I prossimi giorni vi chiedono di guardare più in là, al futuro.

Alla minima occasione, costruite legami, amicizie, risorse che vi possono tornare utili nel futuro. Martedì è una giornata concreta, interessante e pratica, in cui potreste imparare, consolidare il vostro pensiero e le vostre azioni. L’impegno più grande sono i possibili imprevisti; dovrete continuamente rivedere le decisioni, affrontate le eventuali difficoltà con decisione e forza interiore

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi impone di guardare avanti, non fermatevi ai segni delle difficoltà passate o alle delusioni che avete subito negli ultimi tempi. Pensate che, finalmente, con pianeti così positivi, riuscirete a rendere tutto il passato un’occasione e un insieme di opportunità di cui fare tesoro e dove iniziare a costruire un solido futuro.

Siete concentrati sul lavoro e su progetti personali, il vostro fiuto negli affari vi farà considerare la possibilità di accantonare e investire, magari nelle nuove tecnologie, o comunicazione digitale.

Mercoledì è il momento giusto per riorganizzare gli impegni, migliorare possibili interventi da fare, sia in amore che in famiglia. È anche il momento di farsi qualche coccola e dedicare tempo alla cura di voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, in settimana avete un unico obiettivo, non farvi ferire da giudizi dei malevoli, da quelli che amano spegnere il sorriso dell’altro per il gusto di fare del male. Se puntate al successo e a ottenere il riconoscimento dei vostri sforzi la risposta è andare avanti per le vostre scelte, senza farvi permeare da lugubri previsioni o malevoli giudizi.

Sabato è la giornata migliore per voi, vi sentirete costruttivi, organizzati su tutti i fronti; anche l’amore vi risponderà nel migliore dei modi e a questo aspetto siete molto sensibili. Accettate un invito, organizzate un viaggio, che vi porterà belle novità, poiché la felicità è veramente vicina.