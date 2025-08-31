Oroscopo dal 1° al 7 settembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana, da lunedì 1° a domenica 7 settembre 2025.

Riprendono le attività per ognuno, scuola, lavoro impegni familiari e di società, è un inizio d’anno non del calendario ma per molti aspetti un nuovo inizio.

I segni d’acqua godono di un bel momento astrale, quelli di fuoco, sollecitati da Venere nel segno, sono molto sensibili e sentimentali, i segni d’aria vivono un ritorno elettrizzante con tante idee in testa da mettere in pratica. Per i segni di terra tutto rientra nella normalità, per loro la stabilità della routine quotidiana è musica celestiale.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia con tante responsabilità e la cosa non vi trova impreparati, riuscirete, così, a non fare passi falsi.

Le vacanze con le conquiste fatte vi hanno fatto sentire il bisogno di amare e di essere amati, sarebbe il caso, però, non essere impulsivi. Meglio il fine settimana per giocare con il cuore, quando avrete opportunità inaspettate.

Ricordatevi che il rientro è sempre faticoso, vecchi e nuovi impegni comportano stress; dedicatevi del tempo, con momenti di svago.

Toro

Cari Toro, settimana serena, che trascorrerete con la parte della famiglia da cui vi siete allontanati per le vacanze. Possibili spese impreviste, siate equilibrati con lo shopping dei saldi, pianificate le necessità, senza eccessi.

L’amore vi sostiene, anche se sarete portati a essere eccessivamente polemici su alcune questioni di vecchia data, che avete fatto solo finta di accantonare.

Cercate di essere equilibrati anche nel rapporto con la vostra metà o con i familiari. Il lavoro va alla grande e lì vi sentite pronti per affrontare nuove responsabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è ricca di avvenimenti e di sorprese positive, come un affare o un progetto rimasto che si conclude finalmente come avete sperato.

Vivrete di comunicazione, vi sentirete al centro della famiglia, dell’ufficio, degli interessi degli amici, cosa che a voi non dispiace affatto, ma che, soprattutto, sapete sostenere.

Un aspetto richiede, però, particolare attenzione nel rientro alla quotidianità; state attenti a non ferire l’orgoglio di qualche amico o collega, la cosa potrebbe nel tempo diventare pericolosa.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana che tutto riprende, riuscirete a fronteggiare ogni difficoltà o problematica, con determinazione e lucidità. Aiutati da una qualche formidabile intuizione riconoscerete chi è sincero e chi non lo è.

Bel momento per le coppie consolidate, inizieranno progetti importanti insieme, matrimonio, convivenza, avere un figlio.

La settimana e il sostegno di alcuni pianeti vi faranno sentire sicuri delle scelte da fare anche sul lavoro e saprete di essere sulla strada giusta. Nel fine settimana accettate inviti e godetevi la familiarità con amici e parenti.

Leone

Cari Leone, settimana intensa e contrastante, riceverete delle entrate extra, con cui farvi un regalo. Venere nel segno vi rende sensibili agli altri e alle loro emozioni, sarete capaci di soffermarvi anche sui desideri altrui, mettendo da parte i vostri bisogni, cosa che per voi è inusuale.

Addirittura qualcuno sarà lì disponibile per voi senza secondi fini e la cosa vi renderà profondamente felici. L’amore va alla grande e proprio in questo campo vi sentite più forti e amati; anche chi cerca un amore ne approfitti, perché il momento è ottimo.

Vergine

Cari Vergine, settimana equilibrata, con possibili belle notizie, i pianeti vi garantiscono energia e tanta audacia, virtù che spesso vi mancano.

L’avvicendamento al lavoro sarà così forte da farvi dimenticare di dedicare momenti di relax per scaricare le nuove tensioni.

Se c’è qualcuno che finalmente vuole dichiarare i propri sentimenti lo faccia tra mercoledì e giovedì, sperimenterete emozioni inattese. Insomma, anche se sembra difficile, la settimana è governata dalle emozioni del cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana molto positiva, avrete grande voglia di fare al ritorno e ciò che avevate messo da parte all’inizio delle vacanze ritornerà più presente che mai.

Vi sentirete capaci di realizzare progetti interessanti e di stupire colleghi e superiori grazie al vostro ingegno. Anche l’amore sarà al centro della settimana con emozioni sempre più belle da vivere. Riuscirete a di comunicare i vostri sentimenti e ad esprimere ciò che provate.

Per chi è in cerca di un amore vero, questo è il momento giusto per incontrare una persona speciale, con cui condividere quotidianità.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana inizia in modo strano, Saturno e Nettuno ritornano nel segno dei Pesci e voi potreste trovare soluzioni a problemi vecchi non risolti, trovare vecchi amici che giocano un ruolo chiave nella vostra vita.

Vi sentite pronti a ripartire con idee chiare. La passione che muove sempre le vostre azioni è lì che vi aiuta; se manca qualcosa o siete ancora insicuri, il resto lo farà l’istinto infallibile che sapete di avere. Per le coppie stabili tutto bene, con la possibilità di fare progetti per una vita comune.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana ha delle incertezze, sarete colti di sorpresa da alcuni cambiamenti non previsti, anche se non sempre negativi, sappiate che però è importante programmare gli altri impegni di lavoro o di studio.

Mercoledì e giovedì dovete essere pazienti, bello il fine settimana, che sarà più coinvolgente e festoso, proprio come piace a voi, favorevole.

La felicità potrebbe sorprendervi all’improvviso, quando meno ve l’aspettate. Attenzione ai regali e alle spese superflue, mantenete i cordoni della borsa chiusi.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana ha ottime possibilità di guadagno e molte occasioni che dovete assolutamente attentamente. Potrebbero esserci offerte professionali ed entrate che alleggerirebbero alcuni impegni presi, inoltre la vostra praticità vi aiuterà a risolvere problemi di lavoro.

Nel fine settimana preferite una serata con pochi amici ma buoni, dove sentirvi a vostro agio e ricaricare le batterie. Vi sentite messi da parte, evitate di chiudervi in voi stessi, dialogate di più.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è inizialmente un po’ lenta, nel passare dei giorni potrete contare su qualche incontro interessante.

Nel fine settimana uscite, frequentate eventi culturali, piccoli viaggi e serate in compagnia, che vi daranno l’occasione compagnie stimolanti.

Nel lavoro cogliete le opportunità più importanti e, se è il caso, cercate di leggere tra le righe e di capire cosa è meglio per voi. Settimana ideale per rafforzare legami importanti e costruire rapporti.

Pesci

Cari Pesci, in vacanze la voglia di mare e di sole, sempre con la testa fra le nuvole, rischierete di farvi coinvolgere in discussioni o situazioni che potrebbero farvi sentire il rientro faticoso.

Vi sentirete bloccati, con l’umore a terra, cercate di non isolarvi ed evitate di rimuginare, ma siate quanto più realisti è possibile. La realtà, ecco cosa vi dovete sforzare di affrontare, senza chiudervi nel vostro istinto infantile di un mondo che si fa sogno. La salute è buona e potrete essere più indulgenti con la tavola.