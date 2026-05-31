Oroscopo dal 1° al 7 giugno 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana che va da lunedì 1° a domenica 7 giugno 2026, sorride ai nati nei segni di fuoco i quali avranno tante risorse e cambiamenti positivi a cui fare fronte.

I segni d’acqua bisogna che si muovano con cautela e siano propensi all’adattamento. Per i segni d’aria è possibile qualche contrattempo, dovuto o a un ritardo o a una scadenza dimenticata e cui devono provvedere. Per i segni di terra tutto è tranquillo e potranno godere di una sana ed equilibrata settimana.

Ariete

Cari Ariete, la settimana ha una connotazione liberatoria, su blocchi e insicurezze, sia nel lavoro che nello studio riuscirete a dimostrate le vostre capacità. Giugno parte alla grande per voi, non vi preoccupate. Mese interessante per chi lavora con il pubblico, nuovi ingaggi e nuove entrate.

La settimana inizia con un lunedì dove dovete parlamentare o sollecitare una risposta che vi interessa particolarmente, non fatevi distogliere da nessuno. Chi ha un esame, un concorso, un test, o un colloquio di lavoro, ha qualche positività, ma punti sulle proprie capacità.

Meglio gli affari di cuore; per i nati i primi giorni del segno si alleggeriscono le negatività e tutto va più tranquillo. Per le questioni legali non affidatevi a chi millanta conoscenze, ma a persone solide e amiche, soprattutto se parliamo di separazione.

Toro

Cari Toro, settimana in cui molti dovranno operare una scelta non facile in amore, le relazioni non sono a rischio, almeno quelle solide, piuttosto parliamo di fiducia, di malintesi, di litigi stupidi, di incapacità a chiedere scusa. Date sfogo al vostro bisogno di chiarire e di spiegare.

Tenderete a lavorare oltre il vostro limite; quando potete delegate, non è una debolezza ma una necessità in molte situazioni.

Meglio per i single, che avranno tante occasioni. Sarete tentati di fare un bilancio su alcuni aspetti personali, non fatevi coinvolgere, non è il momento giusto; siete ancora stanchi e confusi, siete passati dai tanti pianeti positivi a una solitudine astrale, dovrete prima ritrovare fiducia in voi stessi.

Chi gode di un lavoro dipendente si sentirà represso e chi lavora in proprio si sentirà destabilizzato, la verità è il periodo offre valutazioni personali. Mercoledì possibili momenti di grande stanchezza in famiglia, dove esplode un affare o una questione finanziaria.

Gemelli

Cari Gemelli, nella prossima settimana un solo comando: evitare la routine, avere nuovi stimoli, fare qualche viaggio, vivere più intensamente del solito. Numerose le entrate che aumentano il vostro conto corrente e vi rallegrano, ma non basta, c’è di più. Già lunedì, nella vostra quotidianità entra l’energia per l’arrivo di buone notizie.

Bene, anzi, benissimo il lavoro, che diventa un modo facile per dimostrare le proprie qualità, anche quelle un po’ nascoste o che non sono visibili a tutti.

Venerdì una chiamata per chi cerca un lavoro o nuove opportunità di inserimento. La Luna lavora per voi nella vostra settima casa radix, quella delle società o dei trattati.

Venere nel segno vi dona una tale morbidezza di atteggiamenti che non vi si riconosce. In amore, con gli amici, in famiglia e per superare qualche malinteso fate affidamento sulla complicità e a qualche piccolo regalo.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è decisiva, Mercurio entra nel segno ed è il momento di agire, fare scelte e avviare trasformazioni personali.

Ai single la settimana promette un amore, un sogno, una relazione duratura, un momento importante da vivere e che comporta una svolta emotiva personale. L’amore, vera essenza della vostra anima, coniuga i vostri interessi e i legami a cui tenete; le relazioni migliorano grazie al vostro approccio più sensibile ed emotivo.

La settimana vede le coppie consolidate fare passi importanti, un trasloco, la compravendita di un immobile, una convivenza. Avvisaglie di recupero, anche grazie all’arrivo di buone notizie.

Giovedì evitate di esporvi a un malinteso che non vi appartiene, anzi, miglior consiglio, fate nuove conoscenze, non dovete accontentarvi su nulla.

Leone

Cari Leone, la settimana è fatta apposta per voi, per farvi vivere il mese in modo dinamico e prepararvi ai cambiamenti di luglio. A uno a uno i pianeti vi si mostrano gentili, vi sostengono e, invece di scombussolavi in modo feroce, passano uno alla volta in aspetto positivo, per abituarvi al prossimo futuro.

Dentro di voi c’è un bisogno profondo di leggerezza, sia con il mondo esterno sia nelle relazioni amicali positive, ma anche un rientro alla semplicità e all’armonia. Le entrate sono solide e potrete permettervi qualche spesa imprevista, ma non per cose inutili, attenzione.

Lunedì uno scontro costruttivo con il vostro capo o con un collaboratore vi creerà qualche fastidio, prendetene il lato positivo, dopo la chiarezza avrete carta bianca nelle iniziative. In amore, una nuova amicizia vi tocca il cuore e potrebbe andare avanti diventando importante; bene anche per le coppie solide.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana sentirete il desiderio o subirete l’inizio di una trasformazione profonda, sia interiore che esteriore. Le vostre certezze stanno cambiando profondamente e siete alla ricerca di un equilibrio nuovo, che coinvolga l’aspetto sociale e lavorativo della vostra esistenza.

Uno degli aspetti più positivi della settimana sono i rapporti con i figli, che potranno raggiungere alti livelli di intesa, potrete costruire una bella intesa o consolidare le basi per migliorarlo in futuro. Mercurio favorevole vi suggerisce i metodi più adatti per migliorare i programmi per il futuro. Venerdì anticipate il fine settimana e delegate le responsabilità, almeno quelle che potete, e recuperate la migliore forma fino alla giornata di domenica.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana prevede un cambiamento importante, tante le nuove cose che prevedono una trasformazione, l’importante è il vostro atteggiamento, abbiate fiducia in voi stessi. Le relazioni personali hanno bisogno di concretezza e non è più il caso di rimandare decisioni inderogabili.

Il denaro non manca, ma Mercurio in Cancro parla di ritardi, di accrediti che non ci sono, nulla da perdere ma molto non arriva nei tempi attesi. È il caso di essere cauti, nessuna spesa pazza che comprometterebbe il vostro conto corrente. Sul lavoro, invece, i vostri progetti o iniziative lavorative vanno avanti e siete elogiati per le vostre idee. Domenica è l’unica giornata veramente nervosa della settimana; agite di conseguenza, dedicatevi al riposo e alle faccende familiari.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è decisamente positiva, ma vuole pazienza e voglia di adeguarsi momento per momento alle situazioni, nulla di sconvolgente. Mercurio diventa decisamente favorevole, tanti i progetti e le cose che vi passeranno davanti, per cui, quando potete o, meglio, sempre affrontate le cose con la dovuta calma.

Il mese passato porta una pesantezza e una stanchezza che non visi addice. Le situazioni economiche o lavorative che vi hanno preoccupato e impensierito parecchio svaniranno lentamente, ma lo faranno regalandovi la serenità che sperate.

Potrete contare su entrate extra che non vi dispiacciono, anzi, potrete permettervi qualche bel regalo per voi o per chi amate. I professionisti avranno più opportunità per avere delle soddisfazioni professionali inaspettate e rendere più solida la propria attività.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi regala tante belle occasioni, nuovi incarichi e contatti che vi faranno tornare protagonisti della vostra vita. Fatevi promotori di nuove iniziative, metteteci tutta la volontà di emergere e di voler raggiungere i vostri obiettivi.

Venerdì avrete una serie di novità a cui fare fronte, alcune veramente inaspettate; qualche dubbio su come agire è del tutto normale e, stavolta, l’indecisione potrebbe aiutarvi a non sbagliare, fidatevi di qualche buon amico che vi dà un consiglio sincero.

Venere e Marte vi suggeriscono di separare i problemi reali da certe limitazioni caratteriali che spesso vi affliggono. Sapete di peccare di antipatia e simpatia, siate equilibrati e giusti nei giudizi, così non offenderete nessuno e passerete un bel fine settimana.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è favorevole senza ombra di dubbio, avete energia, lucidità mentale, anche se le giornate saranno impegnative, e riuscite a organizzare bene le azioni dando le giuste priorità.

Possibili piccoli viaggi, brevi spostamenti o qualche cambio di programma per meglio fare e disfare. Alcuni progetti fermi da tempo ritornano alla ribalta, regalandovi vecchi sogni mai messi in disparte, anche se ne dovrete cambiare la forma.

Il lavoro vi soddisfa e c’è la possibilità di un piccolo aumento. Attenzione lunedì a non litigare con nessuno, l’inizio settimana potrebbe essere burrascoso. Al contrario, giovedì, grazie a una maggiore chiarezza, potrebbe arrivare qualcosa di nuovo e inatteso. Domenica un invito vi stupirà, dovete assolutamente accettarlo, oppure lanciate voi una proposta, prendendo un’iniziativa, tutto andrà bene.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è piena di eventi sereni e intensi, anche alcuni progetti in sospeso potrebbero ripartire, come le vostre finanze che migliorano in settimana. Già lunedì riceverete una conferma positiva su di un progetto e vi libererete dalla sensazione di essere uno spettatore nella vostra vita.

Con Venere in buon aspetto non sarà difficile in amore essere amati e amare; programmate un fine settimana da nuvole rosa con la persona del cuore. Magari, nel fine settimana scrivete una lista di quello che ancora vi è rimasto da fare e iniziate a programmarlo; lo sapete che non si può fare a meno di amarvi, sfuggenti e liberi come siete. Una notte serena porta consiglio e voi non ne avete bisogno, i vostri obiettivi, qualsiasi essi siano, son ben chiari nella vostra mente.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi rende le cose facili, con un Mercurio più che positivo eviterete errori e affronterete le situazioni con maturità. Potrete iniziate a riaprirvi con fiducia agli altri, lentamente ma sempre più sicuri.

Le serate potranno essere allegre, godetevi le piccole cose di ogni giorno; se proprio qualcuno vi trascinasse in un litigio, non traete conclusioni affrettate. Mercoledì Mercurio è davvero in buon aspetto e vi movimenta la vita, le relazioni, gli incontri di lavoro e le entrate economiche. Anche lo studio, per i più giovani, migliora.

Venerdì potreste avere un po’ di irrequietudine o qualche conflitto, qualcosa proveniente dal passato o da una crisi che vuole farvi capire cosa non va. Tanta voglia di stare bene, di vivere in maniera più leggera. Domenica begli incontri tra amici o ottima giornata per fare un buon incontro.