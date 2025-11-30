Oroscopo dal 1° al 7 dicembre 2025

Ecco le previsioni per la prima settimana dell’ultimo mese dell’anno da lunedì 1° a domenica 7 dicembre 2025.

Per i segni di terra si prevedono importanti impegni per risolvere obiettivi pratici, per i segni di fuoco la settimana è entusiasmante e porta con sé tante opportunità.

I segni d’aria saranno impegnati a costruire rapporti e relazioni costruttive. Per i segni d’acqua il momento è introspettivo, con tanta pazienza affronteranno situazioni e qualche conflitto.

Ariete

Cari Ariete, i numerosi pianeti in Sagittario, in aspetto positivo, vi faranno vivere una settimana all’insegna del fare. È per questo che giovedì, probabilmente, avrete un calo di energia, che passerà velocemente, ma che vi vuole avvertire di non strafare e di riposarvi.

Sul lavoro tante cose andranno a buon fine e non risentiranno più di difficoltà, limiti o problemi. In questo periodo le cose vanno da sole, senza spinte, sarete contenti di mettere ordine nei fatti di famiglia e riuscirete a limitare anche le responsabilità personali. Ottima la forza fisica, che vi sostiene; vincerete su più livelli.

Toro

Cari Toro, nella settimana otterrete buoni risultati, riceverete un messaggio importante o una proposta inattesa, che vi aiuterà a risolvere una faccenda spinosa che si protrae da tempo. Diverso per il lavoro, dove potranno emergere difficoltà sui progetti; meglio negoziare una soluzione intermedia, che sia concreta e utile a tutte le parti.

Nella settimana preferite un dialogo aperto e sincero, non lasciate nulla al caso o alla comprensione e non affidatevi alla buona sorte, perché non ci aiuterà. Qualche possibile tensione anche in famiglia, in particolare nella seconda parte della settimana. Bello il fine settimana, che vi vede più protagonisti e luccicanti.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è bella, interessante e anche proficua, meno bene giovedì e venerdì, quando la Luna piena, a voi opposta, vi rende instabili. Sentirete il peso di alcuni rapporti che ormai sono al bivio per voi e rischiano di essere solo terreno di incomprensioni.

La prima settimana di dicembre vi spingerà a rivalutare molte situazioni, soprattutto le entrate e le uscite economiche, dovrete rivedere i conti e farvi valere per le somme che ancora vi sono dovute. Bello il weekend, che porta con sé qualche buona notizia, accetterete soluzioni semplici e opportunità grazie ad un cambio di prospettiva.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha bisogno di molta attenzione da parte vostra, non fatevi sfuggire nulla di ciò che vi accade intorno, chiarirete cose e situazioni ambigue. Nei primi giorni della settimana, avrete qualche difficoltà, per alcune questioni pratiche non ancora risolte.

Mi raccomando alle spese, in questo periodo tutti vogliamo fare regali a tutti e per tutti, non fatevi prendere la mano ed evitate gli eccessi. Insomma, il consiglio è mettete ordine nelle vostre cose e ridurre le distrazioni.

Leone

Cari Leone, la settimana è intesa, tutta da vivere, tanto che qualche cosa vi rimarrà sicuramente da fare anche in futuro. Molte delle cose che vi preoccupavano troveranno una brillante soluzione grazie a un vostro atteggiamento più concreto e volitivo.

Anche il lavoro risentirà di questa nuova energia e forza vitale che il Sole e altri pianeti in Sagittario vi regalano, sapete da sempre che questo per voi è uno dei periodi più belli dell’anno. Per il weekend l’atmosfera è leggera e rassicurante, in voi c’è la voglia di divertirvi, dopo settimane grigie e polverose. Prevedete piccole entrate economiche improvvise, che vi regaleranno buonumore.

Vergine

Cari Vergine, la settimana anche per voi è piena di energia e tutto si gioca sui dettagli per sistemare ciò che è ancora incompleto. Definite una scadenza condivisa, un criterio di qualità semplice, un veloce sistema di intervento. Sul lavoro, mettete a posto i documenti e riordinateli, eviterete errori ricorrenti.

Molte opportunità arrivano con tante e belle idee improvvise, nate durante il giorno, che sono da mettere subito in pratica. Per i giovani in cerca di lavoro ci sono buone possibilità di ottenere un’occupazione. Martedì la Luna vi sostiene, agite con precisione e organizzazione.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è equilibrata, farete bene a prendere decisioni importanti, frutto di azioni calcolate. Concentratevi su chi affidarvi e su chi è veramente sincero di quelli che vi stanno più vicino.

Sul lavoro scegliete obiettivi semplici e ricordatevi delle scadenze, non fate voli pindarici, ma piccoli passi. Il momento vi chiede anche di ammettere ciò che non funziona più o vi è sfuggito di mano. Datevi un’organizzazione di massima e rispettatela, rafforzerete le vittorie.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana ha molte dinamiche, tutte diverse tra loro. Potrete contare su intuizioni profonde per individuare aspetti che vi sono sfuggiti. Nella settimana ci sono tanto movimento e molte piccole novità, che renderanno le giornate più dolci e vivaci.

Sul lavoro potrete avere tanto spazio da farvi sentire a vostro agio, con tanta voglia di fare e di costruire, prenderete decisioni importanti, grazie alla vostra lucidità e determinazione. Qualche cambiamento rapido potrebbe cogliervi di sorpresa, ma vedrete bene che sono tutte delle belle notizie, da afferrare al volo.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi farà sentire bene e a vostro agio. La vostra pacatezza, il vostro equilibrio e la vostra energia vi garantiscono successo, concentrazione e consenso da parte di tutti e il vostro verso tutti. Sarete espansivi, amicali e felici di interagire con chiunque.

Attenzione alle spese; di solito, il vostro ottimismo vi porta a fare regali o a prestare denaro, magari è meglio essere cauti. Il Sole nel segno vi porta nuove occasioni e desiderio di sperimentare, con tanta voglia di condividere, magari con gesti decisamente affettuosi. Riuscirete finalmente anche a chiudere positivamente alcune questioni che nel tempo vi hanno angustiato o di mettere ordine nei vostri sentimenti.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana per voi è un po’ ambigua, divisa in due, c’è il lavoro che va bene, l’amore meno. Dovrete riorganizzare gli impegni e le scelte già intraprese, mettere a fuoco cosa potete realizzare e cosa rimandare.

Di situazioni da sistemare ne avete parecchie e tutte importanti, allora datevi il tempo giusto per fare le cose, nel fine settimana vi aiuterà la Luna amica. Nel weekend dovrete essere cortesi, senza imposizioni, per non farvi affondare dagli imprevisti o da incomprensioni, anche perché sollecitati ai vari impegni rischiate di essere assenti con chi è di famiglia.

Acquario

Cari Acquario, la settimana si apre con leggerezza, con gesti rapidi e scelte essenziali, vi sentirete più disponibili verso gli altri e, perché no, anche a un nuovo amore. Godetevi quest’atmosfera vivace, piena di nuovi progetti, con attività che vi faranno stare bene.

Ci saranno commissioni e piccole spese inevitabili, ma riuscirete a organizzarvi senza stress. Percepirete come alcune cose non sono più così ingombranti, alcuni cuori solitari potrebbero voler affrontare conversazioni delicate e prendere una decisione. Qualcuno avrà voglia di cambiare qualcosa nella propria immagine, lo faccia, ma con moderazione.

Pesci

Cari Pesci, la settimana si apre delicatamente, come piace a voi, poi, da mercoledì, alcune cose si complicano, sentirete qualche affare irrigidirsi, delle entrate fermarsi per delle sciocchezze e qualche intoppo burocratico si metterà di traverso.

La posizione del Sole e quella di qualche pianeta vi è ostile e vi chiama a essere più presenti a voi stessi, ad accettare la realtà che vi circonda, che brutta non è, ma diciamo faticosa, e tutt’altro che rosea. In definitiva, vi sentirete maggiormente sensibili e cercherete relazioni calde, che vi faranno sentire amati.