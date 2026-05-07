‘Ornella fai presto’ al Teatro di Documenti

In scena il 9 maggio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Un viaggio essenziale, sospeso tra musica e parola, per rendere omaggio a Ornella Vanoni, figura unica e inconfondibile del panorama artistico contemporaneo.

Con ‘Ornella fai presto. Appuntamento con Ornella Vanoni’, in scena al Teatro di Documenti di Roma il 9 maggio alle ore 21:00, prende forma uno spettacolo per voce e pianoforte che attraversa il repertorio e l’immaginario di un’artista che ha saputo trasformare la canzone in racconto, confessione, gesto autentico.

Ornella Vanoni non è stata soltanto una grande interprete, ma un modo di stare al mondo: ha raccontato l’amore, la fragilità e il desiderio con una cifra stilistica inconfondibile, senza mai alzare la voce, ma arrivando sempre al cuore.

Lo spettacolo propone un percorso tra canzoni, ricordi e aforismi, restituendo al pubblico l’essenza di un’artista capace di attraversare epoche e generazioni.

Dalla musica brasiliana – amata e interpretata accanto a Vinicius de Moraes e Toquinho – agli incontri con Gino Paoli, fino alle aperture verso sonorità contemporanee che continuano a dialogare con il pubblico più giovane.

Protagonisti di questo omaggio sono Mariano Gramegna e Maria Chiara Guarino, due artisti dalla formazione eclettica e dalla sensibilità musicale e teatrale.

Mariano Gramegna, avvocato, pianista e cantante, si è formato presso il Conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso. Da anni attivo in diverse formazioni, spazia tra blues, pop, bossanova e swing.

È fondatore del gruppo Tintilia Sound, con cui porta avanti da oltre quindici anni un progetto dedicato alla canzone d’autore italiana.

Ha inoltre curato le musiche per numerosi spettacoli teatrali, collaborando con artisti come Edoardo Siravo, Andrea Ortis e Alfredo Pea, e partecipa all’organizzazione di premi e festival musicali.

Maria Chiara Guarino, architetto, cantante e artista, intreccia nel suo percorso canto jazz, teatro e doppiaggio. Dopo esperienze nei cori polifonici e in ambito televisivo, dal 2008 al 2019 è stata voce solista dei Curakanta, gruppo di musica popolare e world music.

Attualmente presidente della scuola ‘Villaggio delle Arti’ di Larino, vive a Roma dove prosegue la sua ricerca tra musica e teatro, collaborando con diverse realtà artistiche.

Dal 2020 si dedica allo studio del doppiaggio cantato e, dal 2022, partecipa al percorso teatrale ‘L’Atelier’ presso il Teatro di Documenti.

‘Ornella fai presto’ è un incontro tra sensibilità, memoria e interpretazione, un omaggio delicato e intenso che restituisce tutta la forza espressiva di una voce che continua a risuonare nel tempo.

Costo biglietto: 15 euro, 3 euro tessera

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

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