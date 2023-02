‘Ormonella’ al Teatro Golden

In scena dal 22 febbraio al 5 marzo a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Attrice, regista, sceneggiatrice. Un’artista versatile, una vera maestra del sorriso. Paola Tiziana Cruciani torna nella sua casa del cuore per eccellenza, il teatro, e lo fa con uno spettacolo nuovo di zecca, ‘Ormonella’, scritta insieme a Tiziana Martini, e dedicata alla capacità di rimettersi in gioco sentimentalmente a 60 anni.

Ad ospitare lo spettacolo il Teatro Golden, lo spazio culturale di via Taranto a ROma, che dal 22 febbraio al 5 marzo la vedrà assoluta protagonista in un ruolo speciale che diventa un’occasione per ritrovare se stessi, ripercorrere il proprio vissuto e… riderci su!

Iscritta dal figlio a un sito d’incontri online, a 60 anni, Cinzietta si trova costretta a rimettersi in gioco sentimentalmente. Ce la farà ad incontrare l’uomo che le farà scattare di nuovo l’ormonella?

Attraverso i ricordi del passato, le riflessioni sul presente e le aspettative sul futuro, ‘Ormonella’ è un viaggio in cui al centro c’è sempre la relazione uomo – donna nella sua espressione più universale, dove ognuno potrà ritrovare un pezzetto del proprio vissuto e “giocarci” con un pizzico di ironia.

Orari spettacoli:

mercoledì – venerdì ore 21:00

sabato ore 17:00 e 21:00

domenica ore 17:00

Teatro Golden

Via Taranto, 36

Roma 00182

Telefono / WhatsApp

06-70493826

mail

info@teatrogolden.it