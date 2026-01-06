‘Orlando’ al Teatro Tordinona

Alex Elton in scena a Roma dal 9 all’11 gennaio

Debutta in prima nazionale il 9 gennaio, con repliche il 10 e 11 gennaio, presso lo storico Teatro Tordinona, via degli Acquasparta, 16, a Roma, lo spettacolo ‘Orlando’, scritto da Benedetta Nicoletti e diretto da Anna Cianca.

Orari: serale ore 21:00, pomeridiana ore 18:00.

In scena, l’attrice italo-inglese Alex Elton dà corpo e voce a un’opera che pone al centro la trasformazione: del corpo, dell’identità e del tempo.

Liberamente ispirato alla figura letteraria resa celebre da Virginia Woolf, questo Orlando è un personaggio che vive per secoli cambiando sesso e attraversando epoche diverse. La sua natura mutevole diventa metafora del teatro stesso: cambiato nei millenni, ma rimasto sempre fedele a sé stesso.

Lo spettacolo

La messinscena abbraccia un’estetica fluida e onirica, dove i cambiamenti di epoca, genere e percezione avvengono sotto gli occhi dello spettatore senza cesure o spiegazioni razionali.

La regia di Anna Cianca rifiuta la cronologia lineare per abbracciare un tempo circolare, instabile ed emotivo, supportato da una scenografia simbolica e dall’uso narrativo di luce e suono.

Voce fuori campo Riccardo Bàrbera.

Sinossi

Orlando è inizialmente un uomo qualunque che ama, spera e soffre. La svolta avviene quando cade in un sonno profondo di sette giorni e sette notti; al suo risveglio, Orlando è “altro”. Non è più sé stesso, ma non ha nemmeno smesso di esserlo.

Come suggerito da Italo Calvino ne ‘Le città invisibili’, di una città, o di una persona, non si godono le meraviglie, ma la risposta che essa dà a una domanda. Così Orlando, con la sua “incoerente fedeltà a sé”, rimanda al pubblico l’interrogativo fondamentale che resta sospeso ed eterno: “Voi, che guardate, chi siete?”.

Il cast e il team creativo

Alex Elton – Interprete: Attrice, cantante e doppiatrice bilingue, allieva di Gigi Proietti. Specializzata nel teatro fisico ed emozionale, spazia dalla prosa alla commedia musicale, vantando collaborazioni con artisti come Mariangela Melato e produzioni internazionali tra Londra e New York.

Anna Cianca – Regia: Diplomata al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti, ha una carriera consolidata tra teatro, cinema e televisione – Distretto di Polizia, Un medico in famiglia. Recentemente premiata come miglior attrice protagonista al Festival Tulipani di Seta Nera.

Benedetta Nicoletti – Autrice: Drammaturga diplomata all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico e laureata in Scienze Filosofiche, unisce la scrittura creativa a una profonda ricerca estetica e filosofica.

Lo spettacolo è una produzione dell’Associazione Culturale Fata Morgana.