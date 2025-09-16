Orecchiette con seppie, zucchine e fiori di zucca

Ingredienti
500 gr di orecchiette
600 gr di seppie
3 zucchine di media grandezza
300 gr di fiori di zucca
1 patata di media grandezza
1 bicchierino di vino bianco
olio EVO q.b.
2 spicchi d’aglio
1 peperoncino
sale q.b.
pepe macinato q.b.
prezzemolo q.b.
origano q.b.
basilico
una manciata di pan grattato
Procedimento
Si tratta di una ricetta che ho sperimentato qualche giorno fa e mi è piaciuta moltissimo. Non è proprio velocissima, ma d’effetto, se volete fare colpo sui vostri ospiti.
In un padellone ampio, scaldiamo l’olio e lasciamo imbiondire l’aglio, che toglieremo non appena inizia a scurire, e del peperoncino a pezzetti.
Aggiungiamo le seppie ben pulite e tagliate a listarelle, girandole di continuo per qualche minuto, quindi sfumiamo con del vino bianco.
Uniamo due zucchine e una patata precedentemente grattugiate, in modo che si formi una bella cremina, e lasciamo cuocere per qualche altro minuto.
Tagliamo a dadini l’ultima zucchina e, in una padellina a parte, facciamola dorare e incroccantire con un filo d’olio e un po’ di sale; in questo modo avremo consistenze diverse. Mettiamo da parte.
Usiamo la stessa padellina per far appassire per un paio di minuti i fiori di zucca con dell’olio e del sale, lasciandoli interi. Mettiamo anche questi da parte.
Riprendiamo la padellina per far tostare un po’ di pan grattato.
Una volta scolata la pasta, la mantechiamo nel padellone, aggiungendo, se serve, un mestolo di acqua di cottura, e i dadini di zucchina.
A fuoco spento, uniamo prezzemolo, basilico e origano.
Impiattiamo spolverando con del pepe macinato, il pan grattato tostato e qualche fiore di zucca.
Abbiniamo con Franciacorta Millesimato DOCG.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.