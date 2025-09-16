Orecchiette con seppie, zucchine e fiori di zucca

Ingredienti

500 gr di orecchiette

600 gr di seppie

3 zucchine di media grandezza

300 gr di fiori di zucca

1 patata di media grandezza

1 bicchierino di vino bianco

olio EVO q.b.

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

sale q.b.

pepe macinato q.b.

prezzemolo q.b.

origano q.b.

basilico

una manciata di pan grattato

Procedimento

Si tratta di una ricetta che ho sperimentato qualche giorno fa e mi è piaciuta moltissimo. Non è proprio velocissima, ma d’effetto, se volete fare colpo sui vostri ospiti.

In un padellone ampio, scaldiamo l’olio e lasciamo imbiondire l’aglio, che toglieremo non appena inizia a scurire, e del peperoncino a pezzetti.

Aggiungiamo le seppie ben pulite e tagliate a listarelle, girandole di continuo per qualche minuto, quindi sfumiamo con del vino bianco.

Uniamo due zucchine e una patata precedentemente grattugiate, in modo che si formi una bella cremina, e lasciamo cuocere per qualche altro minuto.

Tagliamo a dadini l’ultima zucchina e, in una padellina a parte, facciamola dorare e incroccantire con un filo d’olio e un po’ di sale; in questo modo avremo consistenze diverse. Mettiamo da parte.

Usiamo la stessa padellina per far appassire per un paio di minuti i fiori di zucca con dell’olio e del sale, lasciandoli interi. Mettiamo anche questi da parte.

Riprendiamo la padellina per far tostare un po’ di pan grattato.

Una volta scolata la pasta, la mantechiamo nel padellone, aggiungendo, se serve, un mestolo di acqua di cottura, e i dadini di zucchina.

A fuoco spento, uniamo prezzemolo, basilico e origano.

Impiattiamo spolverando con del pepe macinato, il pan grattato tostato e qualche fiore di zucca.

Abbiniamo con Franciacorta Millesimato DOCG.

Buon appetito!