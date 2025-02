Ordine Psicologi Emilia-Romagna, insediato nuovo Consiglio 2025

Presidente la Dott.ssa Luana Valletta

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, che conta oltre 9.000 iscritti, ha ufficialmente insediato il nuovo Consiglio lunedì 24 febbraio 2025, a seguito delle elezioni tenutesi dal 15 al 17 febbraio.

La tornata elettorale ha registrato una significativa partecipazione degli iscritti.

Nel corso della prima seduta il Consiglio ha nominato la Dott.ssa Luana Valletta come Presidente, la Dott.ssa Katuscia Giordano come Vicepresidente, il Dott. Gianpiero Antenori come Consigliere Segretario e la Dott.ssa Carmelina Fierro come Tesoriera.

Gli altri Consiglieri eletti sono il Dott. Sergio Sangiorgi, il Prof. Christian Franceschini, la Dott.ssa Francesca Danesi, la Dott.ssa Fabiola Tinessa, il Dott. Robert Adir Samolsky Dekel, la Dott.ssa Alexia Polmonari, la Dott.ssa Elisabetta Scalambra, la Dott.ssa Raffaela Oggianu, la Dott.ssa Anna Gallani, la Dott.ssa Selena Brusa e la Dott.ssa Annastella Pagliara.

Nel suo intervento di insediamento la Presidente Valletta ha delineato le tre direttrici principali che guideranno il suo mandato: comunità, servizi e tutela.

Valletta ha dichiarato:

Assumere questo incarico significa mettersi al servizio della nostra professione in un momento storico che richiede visione, determinazione e capacità di ascolto. La psicologia è sempre più centrale nella vita delle persone, delle organizzazioni e delle comunità. Dobbiamo lavorare per garantire un accesso equo ai servizi, valorizzare le competenze dei professionisti e rafforzare il nostro ruolo all’interno del sistema sanitario e sociale.

Tra le priorità della nuova consiliatura, ha detto Valletta, c’è la volontà di rendere l’Ordine un punto di riferimento per la comunità professionale, con spazi di confronto per ascoltare le esigenze dei diversi territori e ambiti lavorativi.

L’attenzione ai servizi sarà un altro pilastro del mandato, con il potenziamento della comunicazione con iscritti e cittadini e l’ampliamento dei corsi ECM gratuiti.

Infine, la Presidente ha sottolineato l’importanza della tutela della professione, dichiarando l’impegno a difendere il valore del lavoro degli psicologi, contrastare l’abusivismo e promuovere il riconoscimento delle competenze in ambito sanitario, scolastico e lavorativo.

Per raggiungere questi obiettivi, ha evidenziato la necessità di rafforzare il dialogo con le istituzioni e la politica.

Il nuovo Consiglio si impegna anche a migliorare l’amministrazione dell’Ente, investendo in digitalizzazione, trasparenza e comunicazione, sia verso la comunità professionale che verso la cittadinanza.