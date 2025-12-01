Ordine Medici Caserta: convegno su HBSC 2022

Appuntamento il 2 dicembre per parlare della salute e degli stili di vita dei giovani campani

L’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ospiterà martedì 2 dicembre a partire dalle 9:30 il convegno scientifico ‘HBSC 2022. Stili di vita e salute dei giovani tra 11 e 17 anni in Regione Campania’.

L’iniziativa vede come responsabili scientifici i dottori Raffaela Errico, Fabio Iavarone e Federica Fucci.

L’evento gode del patrocinio, oltre che dell’Ordine dei Medici, anche dell’Asl Caserta e della Regione Campania.

La dottoressa Federica Fucci sottolinea:

HBSC è uno studio multicentrico internazionale che ha l’obiettivo di fotografare e monitorare gli stili di vita e la salute dei giovani italiani tra gli 11 e i 17 anni. R accoglie dati relativi ai comportamenti correlati con la salute, al benessere, al contesto sociale e ambientale e allo sviluppo delle competenze relazionali. Nel 2024 l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i dati ricavati dell’ultima rilevazione del 2022. La prossima rilevazione ci sarà nel 2026.

Lo studio HBSC, Health Behaviour in School-aged Children, ovvero Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare, condotto in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta un sistema di sorveglianza fondamentale per analizzare il benessere dei giovani nel loro ambiente scolastico, familiare e sociale.

L’indagine coinvolge ragazzi e ragazze di 11, 13 e 15 anni e, per la prima volta nel 2022, anche i 17enni. L’adolescenza è una fase cruciale in cui si consolidano comportamenti che possono influenzare la salute anche nell’età adulta.

Per questo, lo studio HBSC approfondisce i fattori individuali e ambientali che incidono sul percorso di crescita, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a migliorare la qualità di vita dei giovani e delle loro comunità.

L’Ordine dei Medici di Caserta con le parole del Presidente Carlo Manzi: