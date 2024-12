Orchestra Sinfonica del Conservatorio ‘Santa Cecilia’ in Concerto

In programma l’8 dicembre nella Sala Accademica a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 8 dicembre 2024, alle ore 19:00, nella prestigiosa cornice della Sala Accademica, a Roma, si terrà il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio ‘Santa Cecilia’.

La direzione è affidata a Imar Caguing, studente d’eccellenza del nostro Istituto, diplomatosi con menzione d’onore in Direzione d’Orchestra sotto la guida del M° Dario Lucantoni. Violino solista sarà lo studente Matteo Morbidelli della Classe del M° Marco Fiorini.

In programma:

Ludvig Van Beethoven, Concerto per Violino ed Orchestra in Re Magg. Op. 61 Allegro ma non troppo, Larghetto, Rondò;

Wolgang Amadeus Mozart, Sinfonia n° 40 in Sol Min, K 550, Molto Allegro, Andante, Minuetto e Trio, Allegro assai.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.