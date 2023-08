‘Orange Day: Basket for Friend’ sbarca a Zoomarine

Appuntamento il 31 agosto a Roma per una giornata speciale all’insegna di sport, integrazione ed inclusione

‘L’estate sta finendo’ intonava un brano cult degli anni Ottanta cantato dai Righeira e, così, in attesa di affrontare la nuova stagione di lavoro e prepararsi al ritorno sui banchi di scuola il parco Zoomarine propone una energica sfida tra cielo e acqua con una giornata speciale all’insegna dello sport, come strumento di aggregazione.

Il 31 agosto arriva ‘Orange Day: Basket for Friend’, iniziativa che mira a sottolineare quanto nella vita sia importante fare squadra per superare ogni ostacolo e raggiungere i propri obiettivi.

E sarà proprio il basket, la disciplina più amata nel mondo, a veicolare questo messaggio.

Il pallone da pallacanestro con il suo classico colore arancione, da qui il soprannome di arancia, diventa simbolo di uno sport dove il team fa la differenza, proprio questa caratteristica lo rende ideale per favorire la socializzazione, il senso di responsabilità verso il prossimo.

Ma per fare canestro occorrono: la giusta preparazione, una ricca dose di vitalità ed allenamento e la conoscenza delle regole base.

Durante la giornata al parco si terranno tornei a terra in vari punti del parco e in acqua, con divertenti per un match di water basket.

Protagonisti dell’evento gli atleti della Hell’s Basket Team di Pomezia, guidati dallo staff, che aiuteranno giovani e meno giovani a lanciare e migliorare le percentuali di tiro.

Lo staff della Hell’s Basket Team, fino ad esaurimento scorte, distribuirà coloratissimi gadget.

Il 10 settembre grande attesa poi a Zoomarine per il ritorno di Carolina Benvenga! Carolina Show un super evento per ballare, cantare, fare festa e scattare foto ricordo.

Info www.zoomarine.it