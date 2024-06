OQS Budapest: Moroni, Rogora e Schenk conquistano semifinale combinata

Grande attesa per la finale del 23 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Le Olympic Qualifier Series a Budapest ci regalano emozioni e grande suspense.

Giovedì si sono disputate le qualifiche Boulder, dove ha brillato la tigre genovese Camilla Moroni, che ha agguantato un fantastico secondo posto, con 4 top, 4 zone alte, 4 zone basse, 8 – 8 – 5 tentativi.

Meglio di lei solo la giapponese Miho Nonaka e subito a inseguire le due statunitensi Brooke Raboutou e Anastasia Sanders.

Laura Rogora si è piazzata in 27a posizione, 2 top, 2 zone alte, 4 zone basse, 6 – 6 – 4 tentativi, e questo l’ha motivata a puntare ad una prestazione magistrale nella Lead.

Filip Schenk ha raggiunto la 18a posizione, 1 top, 3 zone alte, 3 zone basse, 2 – 9 – 4 tentativi, e anche per lui è diventata fondamentale la prova Lead per rientrare nei 20 semifinalisti.

Non è andata troppo bene per gli altri atleti azzurri: Giorgio Tomatis, Stefano Ghisolfi e Marcello Bombardi si sono fermati rispettivamente in 39a, 42a e 46a posizione, mentre Giorgia Tesio si è piazzata al 34° posto.

Oggi è stata la volta delle qualifiche Lead. Laura Rogora dà il tutto per tutto nella sua specialità, e si piazza al 5° posto, conquistando così la 12a posizione nel ranking generale.

Camilla Moroni, che aveva dimostrato la sua grande abilità nel Boulder, affronta la Lead controllata, con l’intenzione di fare del suo meglio, e raggiunge la 21a posizione, agguantando così la 13a posizione in classifica generale.

A tenerci col fiato sospeso è Filip Schenk, esattamente come accadde a Shanghai: si piazza al 17° posto nella Lead, e unisce questo risultato al 18° posto di ieri nel Boulder, approdando in 19a posizione generale.

Sono, quindi, Laura Rogora, Camilla Moroni e Filip Schenk i nostri alfieri nella semifinale di domani, 23 giugno, ore 10:00 semifinali Boulder e ore 14:00 semifinali Lead.

Gli altri azzurri purtroppo terminano qua le loro qualifiche olimpiche: Stefano Ghisolfi raggiunge una buonissima 8a posizione nella gara odierna, ma la somma del punteggio con il Boulder non è sufficiente a farlo rientrare nella rosa dei 20 semifinalisti. Termina in 30a posizione.

Giorgia Tesio è 31° nella Lead e 37° in classifica assoluta.

Marcello Bombardi si piazza al 17° posto nella Lead e al 39° della classifica generale.

Giorgio Tomatis è 31° nella Lead e 36° nel ranking generale.

Si sono svolte nel pomeriggio anche le qualifiche di Speed: una vera e propria sfida al cardiopalma per tutti i tifosi italiani dell’arrampicata di velocità.

Ludovico Fossali realizza un buon 5.30” nella prima run, ma che non assicura all’atleta di riuscire a rientrare nei primi 16. Nella seconda run mette il turbo e realizza un 5.18” che lo mette al sicuro.

Termina al 13° posto e negli ottavi di finale affronterà il cinese Liang Zhang.

Beatrice Colli, invece, ha un inciampo nella prima run, che crea molta tensione in vista della seconda e ultima chance di salita. Beatrice però mantiene la calma e realizza un buonissimo 7.15”, che le regala il 13° posto in classifica. Accede, quindi ,agli ottavi di finale dove affronterà la cinese Di Niu.

Buone prestazioni per gli altri azzurri, ma purtroppo non sufficienti per qualificarsi nella top16: Giulia Randi è 20a, con 7.49”, Gian Luca Zodda è 24°, con 5.45”, Alessandro Boulos è 25°, con 5.47”.

Appuntamento con una finale decisamente emozionante domani alle 18:15.

Ma ecco un piccolo riepilogo per non perdersi nessuna gara:

Sabato 22 giugno

Ore 10:00 Semifinali Boulder maschili e femminili

Ore 14:00 Semifinali Lead maschili e femminili

Ore 18:15 Finali Speed maschili e femminili

Domenica 23 giugno

Ore 10:00 Finale Boulder femminile

Ore 12:05 Finale Lead femminile

Ore 15:30 Finale Boulder maschile

Ore 17:35 Finale Lead maschile

Potete seguire le dirette al link :

https://olympics.com/it/eventi-sportivi/olympic-qualifier-series-2024-budapest

Oppure potete scaricare l’app:

https://apps.apple.com/it/app/giochi-olimpici-paris-2024/id808794344