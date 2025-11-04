‘Operazione Cicogna’ al New Teatro Troisi

Gli Arteteca in scena a Napoli dal 6 al 9 novembre e dal 13 al 16 novembre con doppia replica il sabato e la domenica

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue con ritmo e qualità la stagione del New Teatro Troisi, lo spazio di via Leopardi guidato con passione artistica da Pino Oliva.

Sul palcoscenico partenopeo arrivano gli Arteteca, ovvero Enzo Iuppariello e Monica Lima, protagonisti amatissimi della comicità contemporanea.

La coppia torna al teatro con il nuovo spettacolo ‘Operazione Cicogna’, in scena dal 6 al 9 novembre e dal 13 al 16 novembre, con doppia replica il sabato e la domenica.

Per la prima volta, Enzo e Monica scelgono la strada della commedia corale, dando vita a un racconto che intreccia risate travolgenti e momenti di autentica riflessione.

Il risultato è uno spettacolo che, nel solco della loro cifra comica, procede leggero e irresistibile ma, allo stesso tempo, affronta temi quanto mai attuali legati alla vita di coppia e al desiderio, intimo e universale, di diventare genitori.

Scritto a quattro mani dagli stessi coniugi Monica Lima ed Enzo Iuppariello insieme a Ciro Ceruti, che firma anche la regia, lo spettacolo narra la storia di una coppia unita, innamorata, ma messa alla prova dalle difficoltà nel concepire un figlio.

Una battaglia emotiva e quotidiana che si complica all’improvviso quando l’intelligenza artificiale domestica annuncia l’arrivo della tanto attesa “finestra fertile”: una corsa contro il tempo che, però, viene subito sconvolta dall’irruzione di nuovi e inaspettati eventi.

In scena entrano infatti Luisa, la sorella di Enzo, convinta di essere incinta di un padre misterioso, e una serie di figure fuori misura rappresentate, nel caos di trucchi improvvisati e scambi di test di gravidanza, da camorristi veri e perfino un assistente sociale dal fervore religioso pronto a valutare l’idoneità all’adozione.

In un vortice di equivoci, colpi di scena e situazioni paradossali, l’ordinarietà si trasforma in scompiglio, fino a una conclusione sorprendente.

A condividere la scena con gli Arteteca sono Luisa Esposito, Enzo Varone, Antonio Vitale e Luca Tarantino, mentre le musiche portano la firma di Alessandro Crescenzo, autore capace di accompagnare l’azione scenica con eleganza e ritmo.

‘Operazione Cicogna’ è una storia che fa ridere di gusto, ma che, al tempo stesso, tocca corde delicate e universali.

Una riflessione ironica e tenera sul senso della famiglia e sulle sfide della modernità, dove tecnologia, imprevisti e sogni personali si intrecciano nel percorso a volte buffo verso la ricerca della felicità.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la comicità intelligente, l’umanità dei personaggi e quella particolare capacità tutta napoletana di ridere della vita mentre la si racconta.