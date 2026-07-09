Operaio muore sul lavoro a Sesto Fiorentino (FI), Giani: Inaccettabile

Il Presidente: ‘Chiarire le dinamiche’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Chiarire le dinamiche dell’ennesima morte sul lavoro, che ci addolora e ci indigna profondamente.

Così il Presidente Eugenio Giani appresa la notizia della morte di un operaio 48enne avvenuta questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino, Firenze.

Il decesso sarebbe avvenuto perché l’uomo sarebbe rimasto colpito da un macchinario, ma la dinamica è tutt’ora in corso di accertamento.

Il Presidente ha detto ancora: